Schwinger Raphael Arnold sorgt am Urner Kantonalen fürs Sägemehl

Urner Kantonalschwingfest Im Schatten von Stucki und Wicki: Der Urner Schwinger Raphael Arnold besorgt das Sägemehl und die Zwilchhosen Raphael Arnold ist ein sogenannter Mittelschwinger. Der 29-Jährige steht kaum im Rampenlicht, dafür leistet er Basisarbeit. Er besorgt das Sägemehl und die Zwilchhosen für das Urner Kantonale am Sonntag. Genau dann ist auch der Geburtstermin seines ersten Kindes. Claudio Zanini 07.08.2021, 05.00 Uhr

Raphael Arnold am Freitagmorgen bei den Vorbereitungen auf dem Sportplatz Loch in Bürglen. Dominik Wunderli

Beim Urner Kantonalen nehmen am Sonntag knapp 200 Schwinger teil. Ausserhalb der Schwingerszene kennt man vielleicht acht von ihnen. Das sind die Eidgenossen mit den bekannten Namen wie Sven Schurtenberger, Christian Schuler, Benji von Ah oder Andi Imhof. Hinter dieser Spitze gibt es ein grosses Feld von sogenannten Mittelschwingern.

Das sind Typen wie Raphael Arnold. Er schwingt seit über 10 Jahren bei den Aktiven, er nahm schon zweimal an einem Eidgenössischen teil, in Zug 2019 absolvierte er sogar acht Gänge, doch er schafft es selten in die Kranzränge und so auch kaum in die öffentliche Wahrnehmung. Doch Leute wie Arnold sind letztlich sowas wie die Basis dieses Sports.



Er ist 29-jährig, gelernter Metzger, dann auf den Maurerberuf umgestiegen, weil er mehr draussen arbeiten wollte. Die ersten beiden Augustwochen hat er nun freigenommen. Auch, weil er Vorarbeiten erledigen muss für das Kantonalfest am Sonntag. Er ist im OK und für alles zuständig, was mit dem eigentlichen Schwingen zu tun hat. Er organisiert das Sägemehl, heisst, er muss die Maschinen organisieren, die am Sonntagabend das Sägemehl wieder aufladen und abtransportieren. Er muss die Zwilchhosen auftreiben, die hellen Hosen nimmt er von den Urner Schwingklubs, die dunklen kriegt er vom ISV. Ausserdem besorgt er Tischchen für die Kampfrichter und die «Täfeli», um die Nummern der Schwinger anzuzeigen.



Arnold hat Ferien genommen - auch wegen dem Schwingfest. Dominik Wunderli

Die Ferien, wenn man sie denn so bezeichnen darf, sind gut gewählt. Denn es könnte sein, dass Arnold in diesen Tagen erstmals Vater wird. Seine Frau ist hochschwanger, der Geburtstermin am 8. August, also morgen, genau am Tag des Urner Kantonalen. «Es ist ja nur der Termin», sagt er, «die Chance ist klein, dass das Baby genau dann kommt.» Und ausserdem seien sie bestens vorbereitet, «kommt gut».



Plötzlich in der gleichen Kategorie wie Stucki

Raphael Arnold gehört nicht zu den grössten Schwingern, er misst nur 1,80 und ist 90 Kilogramm schwer. Seit 2013 hat er zehn Kränze gewonnen. Am meisten bedeutet ihm der Teilverbandskranz, den er 2018 beim Innerschweizer Schwingfest in Ruswil gewinnen konnte. Dieser Kranz ist der Grund dafür, warum hinter Arnolds Namen auf den Einteilungslisten zwei Sternchen stehen. Er hätte allzu gerne drei Sternchen, also den Eidgenössischen Kranz. Er sagt: «Ein Eidgenössischer Kranz ist ein hochgestecktes Ziel. Dafür muss viel passen, du musst im Kopf bereit sein, es braucht eine starke Tagesform, etwas Glück mit der Einteilung.» In Pratteln im nächsten Sommer hätte er die Gelegenheit dazu. Er wäre dann 30-jährig, so viele Chancen wird er nicht mehr haben.



Kantonalfest ohne Zuschauer Das Urner Kantonale in Bürglen findet am Sonntag ohne Zuschauer statt. Auf www.luzernerzeitung.ch halten wir Sie Gang für Gang auf dem Laufendem. Unter www.schwingen-live.ch können Sie das Fest im Livestream mitverfolgen. Anschwingen ist um 7.30, der Schlussgang ist auf 17.00 angesetzt.

In Uri ist Andi Imhof schon lange der einzige aktive Eidgenosse. Imhof ist das Aushängeschild des Kantonalverbands. Er gehört zum Schwingklub Bürglen, wie Raphael Arnold auch. Arnold sagt, es gäbe einige Junge, die nachkommen würden, die Begeisterung für den Schwingsport sei in Uri grundsätzlich vorhanden. Doch sie bleiben eben nicht alle dem Schwingen treu. «Beim Übergang von den Jungschwingern zu den Aktiven fällt leider jeweils ein Teil weg. Dieser Übergang ist aber auch schwierig, da braucht es etwas Biss. Plötzlich schwingst du als 16-Jähriger in der gleichen Kategorie wie Stucki oder Wicki.»



Man ist zwar in der gleichen Kategorie wie Stucki, doch man hat im Gegensatz zu ihm weder Werbeverträge noch Medienpräsenz. Und trotzdem muss auch ein Mittelschwinger wie Arnold einen hohen Aufwand betreiben. Vor der Saison trainiert er bis zu viermal wöchentlich. Das ist nebst der körperlichen Arbeit als Maurer bemerkenswert. Selbstredend arbeitet er Vollzeit.

Der Trainingsumfang ist nötig, sonst würde man auch an einem Kantonalfest in der Rangliste durchgereicht werden. Einer wie Arnold hat den Kranzgewinn an einem Kantonalfest nicht auf sicher. Deshalb sind auch seine Ziele verhältnismässig bescheiden. Er will am Urner und zwei Wochen später am Ob-/Nidwaldner die Auszeichnung holen, mehr nicht.



Der überlegene Sieger beim letzten Urner Kantonalen: Pirmin Reichmuth (hinten). Im Schlussgang bezwang er Sven Schurtenberger. Urs Flüeler/Keystone

Als das Urner Kantonale vor zwei Jahren zum letzten Mal stattfand, gewann Pirmin Reichmuth mit der maximalen Punktzahl, 60 Punkte hatte er auf dem Notenblatt, ausschliesslich Plattwürfe. Reichmuth ist am Sonntag nicht dabei. Die Chance ist relativ gross, dass einer der acht Eidgenossen das Fest für sich entscheiden wird. Und wenn der Wettkampf am Sonntagabend vorbei ist, braucht es wieder Leute, die das Sägemehl wegräumen. Raphael Arnold wird dann zur Stelle sein. Ausser sein Kind sollte doch noch termingerecht erscheinen.



Spitzenpaarungen, 1. Gang

Andi Imhof*** – René Suppiger***

Benji von Ah*** – Sven Schurtenberger***

Christian Schuler*** – Werner Suppiger**

Mike Müllestein*** – Marco Reichmuth**

Stefan Arnold** – Martin Zimmermann***

Erich Fankhauser*** – Thomas Hurschler**

Christian Bucher** – Lukas Bernhard**

Matthias Herger** – Urs Doppmann**