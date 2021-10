Interview Die neue FCL-Verwaltungsrätin Ursula Engelberger verspricht: «Bis zum Sommer wird einiges passieren» Ursula Engelberger ist die erste Frau im Verwaltungsrat des FC Luzern. Die 46-Jährige spricht über ihren Start im neuen Amt und die strategischen Ziele des Klubs. Daniel Wyrsch und Cyril Aregger Jetzt kommentieren 20.10.2021, 20.05 Uhr

Sie sind nun gut 100 Tage im Amt. Was sind Ihre ersten Eindrücke als FCL-Verwaltungsrätin?

Ursula Engelberger-Koller: Das ist ein extrem spannendes Mandat, ich habe sehr viel hinzugelernt in den letzten 100 Tagen über Fussball, Jugendarbeit und das gesamte Unternehmen des FC Luzern. Es ist etwas ganz anderes, ob man einen Klub von aussen mitverfolgt oder direkt involviert ist.

Ursula Engelberger-Koller zeigt auf das Wappen des FC Luzern: Die Anwältin bringt juristisches Fachwissen in den Verwaltungsrat. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Oktober 2021)

Als Sie die Anfrage bekommen haben, FCL-Verwaltungsrätin zu werden, was war Ihre erste Reaktion?

Ich war schon ein wenig stolz. Schliesslich berührt der FCL die Leute in der ganzen Zentralschweiz. Nun darf ich diesen Klub mitprägen. Das ist eine Ehre.

Welche Beziehung hatten Sie zuvor zum Klub?

Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich an jedem Match gewesen wäre. Ich habe den FCL gekannt, fieberte mit dem Verein mit und hoffte, dass er gut spielt. Meine beiden Söhne (11- und 12-jährig, d. Red.) spielen auch Fussball, allerdings nicht in Luzern, sondern in Buochs.

Ursula Engelberger-Koller stammt aus Luzern, mit ihrer Familie lebt sie in Buochs. Anfang Juli wurde sie als erste Frau in den Verwaltungsrat der FCL Holding AG gewählt und komplettierte das Gremium, dem auch Präsident Stefan Wolf, Josef Bieri, Laurent Prince und Bruno Affentranger angehören. Die Rechtsanwältin und Notarin hat eine eigene Kanzlei mit knapp zehn Angestellten und Standorten in Luzern, Stansstad, Weggis sowie Lenzburg. Die 46-Jährige ist verheiratet und Mutter zweier Söhne (11 und 12). Ursula Engelberger ist selbst sportlich; sie geht regelmässig joggen und schwimmen und ist als Springreiterin aktiv.



Sie sind die erste Frau in diesem Gremium, diesen Fakt hat der FCL bei Ihrer Wahl stolz bekannt gegeben. Was bedeutet diese Tatsache für Sie?

Ich habe dieses Amt nicht angenommen, weil ich dadurch die erste Frau geworden bin. Man erhält ja auch schnell das Etikett «Quotenfrau» angehängt, Sie können sich vorstellen, dass dies für eine Frau nicht gerade attraktiv ist. Deshalb war für mich wichtig, dass man mich als Person und meine Fachkenntnis in diesem Gremium wollte. Nicht bestreiten kann man natürlich, dass der FCL auch aktiv eine Frau suchte.

Als Anwältin bringen Sie die juristische Kompetenz in der FCL-Verwaltungsrat. Wo ist diese gefragt?

Das Recht ist omnipräsent: Ob es Umstrukturierungen geht, um die Durchführung der Generalversammlung oder ganz andere Dinge. Ich schaue, wo wir die Rechtslage abklären müssen. Für einen Verwaltungsrat ist es enorm wichtig, ein Mitglied zu haben, das sich in Rechtsfragen auskennt.

Im Verwaltungsrat sitzen Sie zusammen mit den vier Männern Stefan Wolf, Josef Bieri, Bruno Affentranger und Laurent Prince. Wie fühlen Sie sich in diesem Gremium?

Auf einer Skala von eins bis zehn gibt es da eine glatte Zehn!

Dann muss das Klima hervorragend sein.

Wir harmonieren untereinander, aber können auch gut streiten. Sie haben mich sehr gut aufgenommen, ich bekomme die nötige Akzeptanz. Ich wurde mit offenen Armen empfangen und fühle mich sehr wohl.

Ursula Engelberger hat sichtlich Spass, ihre Ballkünste mitten in der Stadt Luzern für unseren Fotografen zu demonstrieren. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20.11.2021)

Würde dem FCL trotzdem noch mehr Frauenpower gut tun?

Frauenpower tut immer gut. Ich möchte allerdings niemand vom aktuellen Verwaltungsrat missen. Das Konzept geht so super auf. Ich finde, dass Frauen nicht vieles anders machen als Männer, aber sie schauen die Sachen manchmal von einer anderen Seite an. Das haben wir in den Gesprächen auch schon gemerkt. Vielleicht ist es das Zwischenmenschliche. Ohne, dass ich ein Klischee bedienen möchte, ist es den Frauen meist näher. Ich behaupte, das ist eine Bereicherung.

Sie wurden von den Hauptaktionären Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri zur Verwaltungsrätin ernannt. Hatten Sie zuvor Bezug zu den beiden Personen?

Ich kannte Josef Bieri relativ gut von der Jungen Wirtschaftskammer, bei der auch mein Mann Mitglied ist. Herrn Alpstaeg kannte ich vorher nicht.

Mittlerweile haben Sie ihn kennen gelernt?

Ja, und ich schätze ihn sehr. Wichtig ist mir aber festzuhalten, dass wir ein unabhängiger Verwaltungsrat sind, das ist für den FCL matchentscheidend. Es werden Entscheidungen für den Klub gefällt.

Dass der FC Luzern in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen hat, ist das auch ein Thema im Verwaltungsrat?

Selbstverständlich sprechen wir darüber, das ist natürlich eine belastende Situation. Aber das sportliche Geschick liegt in erster Linie in den Händen von Sportchef Remo Meyer. Wir sind für die langfristige Strategie verantwortlich, müssen nur in Ausnahmefällen einen operativen Entscheid im Sport fällen.

Das heisst, der Verwaltungsrat beschäftigt sich kaum mit der ersten Mannschaft?

Die erste Mannschaft ist natürlich extrem wichtig. Aber mir liegt am Herzen, den Leuten mitzuteilen: Der FCL ist viel mehr! Natürlich sind die Profis das Aushängeschild, aber was wir in der Jugendarbeit leisten, ist einzigartig. Diesen Teil der Organisation müssen wir bekannter und präsenter machen. Ich glaube, wir haben viel mehr Potenzial, um uns dabei weiterzuentwickeln.

«Die Jugendarbeit müssen wir bekannter und präsenter machen.»

Die Nachwuchsarbeit soll beim FC Luzern nochmals professionalisiert werden: Das Talent Ronaldo Dantas Fernandes (rechts) gegen den Buochser Shan Meyer.

Bild: Roger Grütter (Buochs, 16. Oktober 2021)

Zum Beispiel?

Über Details werden wir als FC Luzern-Innerschweiz AG zu gegebener Zeit informieren. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Jugendarbeit auszubauen und zu professionalisieren. Mit der Zielsetzung, noch mehr junge Spieler in der 1. Mannschaft integrieren.

Der Nachwuchsbereich ist das wichtigste FCL-Standbein?

Die Nachwuchsarbeit ist für mich der Bereich, wo das Potenzial für Verbesserungen am grössten ist und ich viel Herzblut habe. Die soziale Komponente, die hier vermittelt wird, darf man nicht unterschätzen. Die Spieler müssen lernen, demütig zu sein, im Team zu funktionieren und auch verlieren zu können. Gleichzeitig müssen sie mit dem Druck umgehen können, ein Spiel unbedingt zu gewinnen.

Nachwuchsarbeit kostet Geld. Der FCL investiert jetzt schon knapp 3 Millionen Franken in den Nachwuchs. Können Sie sich überhaupt einen weiteren Ausbau leisten?

Wir haben bereits ein Gefäss, möchten mit einer Stiftung die Jugendarbeit zusätzlich fördern. Unabhängig von den bisherigen Mitteln und ebenso von der Ertragslage der ersten Mannschaft. Profi- und Nachwuchsbereich müssen unterschiedlich finanziert werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir dafür Wege und Mittel finden werden.

An was denken Sie?

Wir wollen das Fundraising neu ordnen. Wir sind aktiv, bis Sommer 2022 wird einiges passieren.

Bis dann soll auch der Spitzenfussball Frauen in der FC Luzern-Innerschweiz AG integriert sein... Das klingt nach viel Arbeit im Verwaltungsrat.

Wir treffen uns alle zwei Wochen. Das wird von aussen vielleicht nicht so wahrgenommen, aber glauben Sie mir: Es geht einiges.

Ziel der Jugendförderung ist es auch, junge Spieler in die erste Mannschaft zu integrieren. Das macht der FCL bereits heute. Was ist da noch mehr möglich?

Wir sind ein Ausbildungsklub. Aber in unserer Zehnerliga kämpfen eigentlich ausser der BSC Young Boys und der FC Basel alle Vereine potenziell gegen den Abstieg. Das Risiko Ende Saison abzusteigen beträgt zu Saisonbeginn schon 15 Prozent. Wie wollen Sie 18-jährige Spieler integrieren, wenn Sie in einem Spiel unbedingt drei Punkte holen müssen? Etwas mehr Planungssicherheit würde dem Schweizer Fussball gut tun.

Sie denken an die Zwölferliga?

Wir im Verwaltungsrat tun das. Das ist ein Must für den FC Luzern und die anderen Vereine, die sich als Ausbildungsklubs sehen.