US Open «Ich hasse es, am Scheideweg zu stehen und fühle grosse Schmerzen»: Die Wahrheit hinter dem Abschied von Serena Williams An den US Open nimmt Serena Williams Abschied vom «Mädchen, das Tennis spielt», wie sie es sagt. Es ist keine Entscheidung des Herzens, sondern der Vernunft. Und weil sie eine 41-jährige Frau ist.

Kostet die letzten Momente im Scheinwerferlicht aus: Serena Williams. John Minchillo / AP

Nicht nur wegen der flimmernden Abendhitze, dem Blitzlichtgewitter der Fotografen und der glitzernden Skyline Manhattans am Horizont lag an diesem Montagabend etwas Spezielles in der Luft, als Serena Williams im grössten Tennisstadion der Welt einlief. Ein erstes Mal erhoben sich die 24'000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Arthur Ashe Stadium von ihren Sitzen. Im Internet sollen sie bis zu 7000 Franken für 35-Frankentickets geboten haben, nachdem Williams Anfang August im Modemagazin «Vogue» angedeutet hatte, womöglich ihr letztes Turnier zu bestreiten.

Nur vier Turniere hatte die Amerikanerin im letzten Jahr bestritten und dabei eine Partie gewonnen. Wie wenig man ihr inzwischen zutraute, zeigt das Brimborium nach ihrem Startsieg. In der anschliessenden Zeremonie richteten sich die Sängerin Queen Latifah und TV-Star Oprah Winfrey in Videos an Williams, Billie Jean King hielt eine Laudatio. Und ihr Ausrüster Nike hatte für «The Last Dance» ein Kleid in sechs Schichten kreiert (für jeden ihrer sechs US-Open-Sieg eine), das aussah wie ein Batman-Kostüm. Die pechschwarzen Schuhe waren mit 400 Diamanten geschmückt.

Grosses Brimborium nach Serena Williams' erstem Spiel in New York. US Open

Alles war angerichtet für den grossen Abschied.

Vier Tage später ist die 24-fache Grand-Slam-Siegerin, die während 319 Wochen die Weltrangliste angeführt hat, noch immer im Turnier, nachdem sie die aktuelle Nummer 2, die Estin Anett Kontaveit, ausgeschaltet hatte. Das Wort Rücktritt vermeidet sie weiter, sie entwickle sich vielmehr. Dass ihr das schwer fällt, daraus macht sie kein Geheimnis. Williams sagt:

«Bei diesem Thema gibt es bei mir keine Freude, ich fühle grosse Schmerzen. Es ist das Schwierigste, das ich mir vorstellen kann. Es schmerzt. Ich hass es. Ich hasse es, am Scheideweg zu stehen.»

Serena Williams ist noch nicht bereit, loszulassen. Ihr Entscheid ist keiner des Herzens, sondern einer der Vernunft. Auch, weil die biologische Uhr tickt. 41 wird sie Ende Monat, und liest man ihre Worte in der «Vogue» richtig, ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Williams schreibt dort, dass ihre fünfjährige Tochter Alexis Olympia kürzlich mit einer interaktiven Lern-App gespielt habe. Auf die Frage, was sie werden wolle, wenn sie erwachsen sei, habe sie gesagt: «Eine grosse Schwester.» Ein Schlüsselmoment für den Familienmenschen Serena Williams.

Serena Williams' Ehemann Alexis Ohaninan und die gemeinsame Tochter Alexis Olympia Ohanian während Williams' Erstrundenspiel in New York. John Minchillo / AP

Williams wuchs in einfachen Verhältnissen im kalifornischen Compton auf. Trotz oder gerade wegen der Härten des Alltag bildete die Familie das Zentrum ihres Universums. Serena Williams sagt: «Ich war selbst die jüngste von fünf Schwestern, die für mich alle Heldinnen waren. Ich bin froh, dass ich nie zwischen dem Tennis und der Familie wählen musste.»

Serena Williams (l.), ihre ältere Schwester Venus und Vater Richard 2002 während eines Trainings im Rahmen der US Open in New York. Timothy A. Clary / EPA AFPI

Nun wird ausgerechnet sie, die Vorkämpferin für Frauenrechte und gegen die Diskriminierung von Minderheiten von ihrer fünfjährigen Tochter vor die Wahl gestellt: Sportlerin bleiben, oder noch einmal Mutter werden.

Bei der Geburt ihrer Tochter verlor Williams fast ihr Leben

Zwar gibt es Tennisspielerinnen, die auch als Mütter noch auf der Tour unterwegs sind, zum Beispiel die Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria, die zwei Töchter hat. Kim Clijsters gewann zwei ihrer vier Grand-Slam-Turniere nach der Geburt ihres ersten Kindes. Doch sowohl Maria als auch Clijsters waren deutlich jünger. Zudem traten bei der Geburt von Williams' Tochter Komplikationen auf. Sie erlitt eine Lungenembolie, die sie fast das Leben gekostet hätte. Williams kann sich nicht vorstellen, Mutter zu sein und gleichzeitig ihren hohen sportlichen Ansprüchen gerecht zu werden.

Also kostet sie die womöglich letzten Minuten und Stunden auf dem Platz und im Rampenlicht aus, klammert sich an «das Mädchen, das Tennis spielt und ich vermissen werde». In New York umgibt sie die Aura der Unnahbaren und Unbesiegbaren, die sie nicht nur ihrer beeindruckenden Physis wegen Zeit ihrer Karriere begleitet. Auch das Selbstbewusst kehrt zurück. «Es liegt immer noch etwas drin», sagte sie nach ihrem Sieg gegen Kontaveit. Auf die Frage, ob sie von ihrem Spielniveau überrascht sei, antwortete sie: «Nein, ich bin Serena. Ich bin eine ziemlich gute Spielerin.»

Serena Williams nach ihrem Zweitrundensieg gegen Anett Kontaveit. US Open

Seit fünfeinhalb Jahren ohne Grand-Slam-Titel

Seit fünfeinhalb Jahren ist Williams auf der Jagd nach ihrem 24. Grand-Slam-Titel, mit dem sie mit Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen würde. Vier Mal scheiterte sie in dieser Zeit erst im Final, 2018 und 2019 jeweils in Wimbledon und bei den US Open. Traut sich Williams nun den Sieg zu, in ihrem letzten Auftritt? Sie sagt: «Ich denke nicht zu weit voraus, habe Spass und geniesse es. Ich bin bereit für alles, was kommt.»

Stellt sich die Frage, womit die US Open das Brimborium vom ersten Abend noch überbieten wollen, sollte es tatsächlich so weit kommen. Besser wäre es, wenn man sich auch mit dieser Eventualität beschäftigt, denn wie sagt Williams? «Ich bin Serena. Eine ziemlich gute Spielerin.»