US Open: Ministerin Jabeur fordert Regentin Swiatek

US Open Ministerin des Glücks Ons Jabeur fordert die Regentin Iga Swiatek: Frauen, deren Horizont nicht an der Netzkante endet Die Tunesierin Ons Jabeur will ein Vorbild für Frauen in Afrika und der arabischen Welt sein. Die Polin Iga Swiatek sammelt trotz ihrer erst 21 Jahre Geld für Kriegsopfer. Nun spielen sie um den US-Open-Titel. Simon Häring 09.09.2022, 15.44 Uhr

Ons Jabeur und Iga Swiatek. Keystone

Lange war das Frauentennis von einer gewissen Beliebigkeit geprägt – Siegerinnen kamen und gingen. Bis sich in diesem Jahr die Polin Iga Swiatek mit einer Siegesserie als neue Regentin inthronisiert hat. Am 4. April übernahm die 21-Jährige die Spitze von der Australierin Ashleigh Barty, die nach ihrem Sieg in Melbourne ihren Rücktritt erklärt hatte.

Swiatek erbte den Platz nicht einfach, sie hat ihn sich in beeindruckender Manier erspielt. Nach der Niederlage im Halbfinal der Australian Open Ende Januar gewann sie 37 Spiele in Folge, damit Turniere in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rom und zum zweiten Mal nach 2020 die French Open in Paris. Die Ungeschlagenheit endete erst nach 156 Tagen – oder über fünf Monaten – in der dritten Runde von Wimbledon.

In New York machte Iga Swiatek zwei Mal einen Satzrückstand wett. Julia Nikhinson / AP

Arbeit mit Psychologin als Erfolgsmittel

Angesichts der Dominanz, mit der Swiatek inzwischen auftrittt, kann es nicht überraschen, dass sie nun auch bei den US Open erstmals im Final steht und nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel auf Hartplatz greift. Sie wäre die erste Frau seit Angelique Kerber 2016, die im gleichen Jahr zwei Major-Turniere gewinnt, die erste seit Serena Williams 2014, die in New York als Topgesetzte triumphiert, und auch die erste seit Williams vor acht Jahren, die in demselben Jahr mindestens 7 Titel gewinnt.

In New York zeigte Swiatek eine Qualität, die in den letzten Monaten nur selten gefragt waren: jene der Kämpferin. Sowohl im Achtelfinal gegen die Deutsche Jule Niemeier als auch im Halbfinal gegen die Belarussin Arina Sabalenka gewann sie nach verlorenem Startsatz. Eines der Geheimnisse? Die Arbeit mit einer Psychologin. Swiatek sagt: «Früher geriet ich in Panik, wenn es schlecht lief. Jetzt fällt es mir leichter, logisch zu überlegen, was ich ändern kann.» Das sind schlechte Nachrichten für die Konkurrenz.

Finalgegnerin Jabeur: «Weiss, wie ich spielen muss»

Am Samstag versucht sich Ons Jabeur an dieser Aufgabe. Die 28-jährige gab auf dem Weg in den Final nur einen Satz ab. Beim 6:1, 6:3 gegen die Französin Garcia schlug sie acht Asse. Eine Zahl, die im Frauentennis selten ist. Vielleicht hatte sich Jabeur, die ihres gewinnenden Wesens wegen in Tunesien «Ministerin des Glücks» genannt wird, von Andy Roddick inspirieren lassen. Den letzten US-Sieger eines Major-Turniers bei den Männern (US Open 2003) hatte sie vor dem Halbfinal getroffen.

Vor zwei Monaten hatte Jabeur den Sieg in Wimbledon als erste Frau aus dem arabischen Raum verpasst, als sie nach einer 1:0-Satzführung der Kasachin Elena Rybakina unterlegen war. Sie sagt: «Ich lerne aus allen Finals, die ich bestreite und habe vor allem in Wimbledon viel gelernt. Ich werde alles geben und will hier auf jeden Fall den Titel holen. Für mich ist es wichtig, die Dinge, die ich erreichen möchte, laut auszusprechen.»

Prinzessin Kate spendet Jabeur nach verlorenem Wimbledon-Final Trost. Kirsty Wigglesworth / AP

Sie habe das Gefühl, zu wissen, wie Swiatek zu bezwingen sei, gab sich Jabeur im Vorfeld selbstbewusst. Nicht ohne Grund: Zwei der bisher vier Duelle hat sie gewonnen. Selbstredend wollte die Frau mit dem ebenso kreativen wie unkonventionellen Spielstil ihr Erfolgsrezept nicht verraten.

Jabeur: «Will junge Frauen inspirieren»

Mit Jabeur und Swiatek treffen auch zwei Sportlerinnen aufeinander, deren Horizont nicht an der Netzkante endet und die über die Grenzen des Tennis hinaus faszinieren. Jabeur sagt: «Ich habe immer davon geträumt, auf diesem Niveau zu spielen. Doch mindestens so wichtig ist es mir, dass ich junge Frauen, aber auch Männer in meiner Heimat und auf dem ganzen Kontinent dazu inspiriere, an ihre Träume zu glauben.»

Und Swiatek, deren Heimatland Polen besonders viele Geflüchtete aus der Ukraine aufnahm, organisierte in Krakau ein Benefizspiel für vom Krieg betroffene Kinder und Jugendliche, bei dem eine halbe Million Franken gesammelt wurde. Regentin Swiatek und Ministerin Jabeur sorgen dafür, dass das Frauentennis in guten Händen ist. Auf und neben dem Platz.