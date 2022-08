US Open Stan Wawrinka verschliesst die Augen vor der Realität – das ist seine einzige Chance Auch wenn er das anders sieht: Kaum etwas deutet darauf hin, dass Stan Wawrinka noch einmal den Anschluss an die Weltspitze schafft. Weshalb diese verblendete Sichtweise des 37-Jährigen seine einzige Chance ist. Ein Kommentar. Simon Häring Jetzt kommentieren 30.08.2022, 12.58 Uhr

Stan Wawrinka gab in der ersten Runde der US Open nach zwei Sätzen auf. Juergen Hasenkopf / JUERGEN HASENKOPF

128 Spieler umfasst das Hauptfeld der US Open, jeden zweiten Tag halbiert sich die Teilnehmerzahl, bis am Ende der zwei Wochen der strahlende Sieger feststeht, der Trophäe und 2,6 Millionen Dollar erhält. Alle anderen? Treten die Heimreise als Verlierer an. Selbst der Sieger gewinnt nur etwas mehr als die Hälfte der Ballwechsel. Tennis – das Spiel der Verlierer.

Wer wie der Schweizer Stan Wawrinka über knapp zwei Jahrzehnte zur Weltspitze gehört, muss nicht nur das verinnerlichen, sondern auch die Fähigkeit entwickeln, Scheuklappen aufzusetzen. In der ersten Runde der US Open gegen den Franzosen Corentin Moutet (ATP 112), wo er vor sechs Jahren gewonnen hatte, gab er beim Stand von 4:6, 6:7 (7:9) auf. Den 536 Siegen stehen nun 318 Niederlagen gegenüber. Seit seiner Rückkehr nach zwei Operationen am Knie im Frühling hat der 37-Jährige gerade einmal 3 von 13 Partien gewonnen. Zum fünften Mal in Folge musste er ein Turnier ohne Erfolgserlebnis verlassen. Dennoch übt er sich in Zweckoptimismus.

Wawrinka vs. Moutet bei den US Open: Die Highlights des Spiels. US Open

Gegenüber dem Schweizer Fernsehen sagte er: «Ich werde bald wieder gewinnen, das ist sicher. Vielleicht komme ich nicht mehr auf das Niveau von früher, aber ich habe immer noch gute Resultate vor mir.» Stimmen, die ihm nahelegen, die Karriere zu beenden, entgegnet er kämpferisch: «Wenn man jedes Mal nach einer Niederlage aufhören will, kommt man nicht sehr weit. Dann hätte ich schon vor zehn Jahren aufgehört. Ich weiss, wozu ich fähig bin. Ich liebe das Tennis, ich liebe, was ich mache. Das ist meine Leidenschaft.» Aufgeben? Für Stan Wawrinka ist das keine Option.

Geschütztes verschafft Wawrinka Zeit

Wegen seiner langen Rekonvaleszenz von über einem Jahr hat Wawrinka die Möglichkeit, bei zwölf Turnieren oder für die ersten zwölf Monate ein geschütztes Ranking in Anspruch zu nehmen, wie er das bei den US Open tat. Diese Regelung verschafft ihm Zugang zu Turnieren, bei denen er mit seinem aktuellen Ranking (ATP 295) keine Aufnahme im Hauptfeld fände. Das verschafft ihm Zeit, sich dem geforderten Niveau wieder anzunähern. Selbst dann, wenn er seinen Schutzstatus verliert, wird er bei grösseren Turnieren spielen können. Denn als ehemalige Nummer 3 der Welt und dreifacher Grand-Slam-Sieger wird er immer wieder Wildcards erhalten.

Wie dies zum Beispiel in Genf im Frühling und Gstaad im Sommer der Fall gewesen wäre. Doch an den beiden Heimturnieren manifestiert sich auch Stan Wawrinkas grösstes Problem: die Frage nach der Belastbarkeit des Körpers. Denn sowohl in Genf als auch in Gstaad zog sich der 37-Jährige im Vorfeld zurück, weil ihm eine Entzündung der Schulter zu schaffen machte. Beide Male sagte Wawrinka, er wolle keine Rückschläge riskieren.

Auch in Paris und Wimbledon scheiterte Wawrinka in der Startrunde. Martin Divisek / EPA

Wawrinkas Ziel: ein Turniersieg

Gleich argumentierte er in New York, wo ihm Schmerzen in den Beinen zu schaffen machten. heisst übersetzt: Wawrinka, dem Mann der Leiden, fehlte die Fantasie, die Partie noch zu gewinnen – und in der zweiten Runde noch konkurrenzfähig zu sein. Beides ist alarmierend. Er wolle den weiteren Verlauf der Saison nicht gefährden. Wo diese weitergeht, ist noch offen. Wawrinka ist im nächsten Monat bei keinem Turnier gemeldet.

Dass die Zeichen auf Abschied stehen, verneint auch Stan Wawrinka nicht. Er sagt: «Ich komme meinem Ende näher. Das ist die Realität.» Auf dem Platz aber gilt es, die Augen vor genau dieser Realität zu verschliessen. Bei seiner Rückkehr im Frühling hatte der 16-fache Turniersieger das Ziel formuliert, noch einmal eine Trophäe in die Höhe zu stemmen. Letztmals war ihm das 2017 in Genf gelungen – und damit vor einer halben Ewigkeit.

Wawrinka wähnt sich auf einem guten Weg, sagt, er mache Fortschritte - auch wenn er weiter verliert. Getreu den Worten des Schriftstellers Samuel Beckett, die er sich einst auf den linken Unterarm hat tätowieren lassen: «Immer versucht. Immer gescheitert. Egal. Versuch es wieder. Scheitere wieder. Scheitere besser.» Es ist Stan Wawrinkas einzige Chance.

