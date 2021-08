US-Schwinger Jacob Schallberger will am Eidgenössischen brilliere

US-Schwinger Er wohnt in Kalifornien und isst jede Woche Älplermagronen: Jacob Schallberger will 2022 den Eidgenössischen Kranz gewinnen Jacob Schallberger ist in Stockton im Bundesstaat Kalifornien zuhause. Letzte Woche kam der 25-Jährige mit seinen Betreuern in die Schweiz, um zwei Schwingfeste zu bestreiten. Am Sonntag steht er in Giswil beim Ob-/Nidwaldner Kantonalen im Einsatz, dann reist er wieder ab. Schallberger verfolgt grosse Ziele. Claudio Zanini 21.08.2021, 05.00 Uhr

Rein optisch könnte er eigentlich von Lungern sein: Jacob Schallberger. Nadia Schärli (Lungern, 17. August 2021)

Treffpunkt ist eine Bäckerei, mitten in Lungern. Die ersten Gipfeli sind gegessen, bevor das Gespräch beginnt. Später werden sie sich Nachschub holen. Letzte Woche ist die Dreiergruppe aus Kalifornien angereist. Jacob Schallberger mit seinen beiden Betreuern Joey Ming und Ronnie Leimgruber. Sie gehören der «West Coast Swiss Association» an. Der Verein pflegt an der Westküste der USA die Schweizer Kultur im Allgemeinen, aber vor allem den Schwingsport. Sie alle sind in den Staaten geboren, aber sie haben Innerschweizer Vorfahren, die in den 1920er-Jahren, bei der letzten grossen Auswanderungswelle, nach Nordamerika übersiedelten.



Jacob Schallberger wohnt in Stockton, einer Stadt in Kalifornien mit über 300 000 Einwohnern, etwa eine Autostunde südlich von Sacramento. Jetzt sitzt er in Lungern, 2133 Einwohner, kein grosses Ballungszentrum in der Nähe. Die Differenz könnte kaum grösser sein. Schallberger schwärmt aber, nicht bloss aus Höflichkeit. «Es ist einfach wunderbar hier», sagt er. Die Schweiz, der Sehnsuchtsort. Sein Trainer Joey Ming, ein witziger Mann mit ansteckendem Lachen, sagt: «Jacob ist sehr schweizerisch. Vielleicht schweizerischer als so mancher Schweizer. Er ist sehr sparsam, sehr genau. Und er hat das Glück, dass seine Mutter ihm dreimal pro Woche Älplermagronen oder Züri Gschnätzlets kocht.» Er sagt «Züri Gschnätzlets» akzentfrei. Schallberger relativiert, er würde nur einmal pro Woche Älplermagronen essen, nicht dreimal. «Aber klar, das Schweizer Essen ist einfach unglaublich gut.»



Ein Trio auf Reisen: Joey Ming, Ronnie Leimbruger und Jacob Schallberger (von links). Nadia Schärli

Die Schwingfeste in den USA haben Vorteile

Schallberger ist nicht deswegen in die Schweiz gekommen. Der 25-Jährige verfolgt ein klares Ziel. Er will sich hier an die Wettkampfhärte gewöhnen. Der qualitative Unterschied zu Schwingfesten in Kalifornien ist enorm. In seiner Heimat gibt es fünf Schwingfeste im Kalender, etwa zehn Schwinger betreiben den Sport seriös, bei den Wettkämpfen sind vielleicht 200 Zuschauer dabei. Joey Ming, der selbst schon zweimal am Brünig-Schwinget teilgenommen hat, sagt, ein Schwingfest in Kalifornien sei kaum zu vergleichen mit einem Schwingfest in der Schweiz. «Bei uns geht es mehr ums Zusammenkommen, wir kennen uns alle sehr gut in der Community, nach dem Wettkampf feiern wir gemeinsam eine Party. Bei uns sind die Schwingfeste am Samstag, deshalb muss auch keiner am nächsten Tag arbeiten.»



In der Schweiz ist ein Schwingfest im Normalfall mehr Schwingen als Fest. Jacob Schallberger hat es am letzten Sonntag am Zuger Kantonalen erfahren. 14 Stunden nach seiner Ankunft in Zürich-Kloten stand er in Baar im Sägemehl. Die ersten beiden Gänge gewann er noch gegen zwei Nichtkranzer, zweimal die Maximalnote, Ranglistenführung nach dem Anschwingen. Dann setzte ihm die Einteilung etwas stärkere Gegner vor – etwa den Schwyzer Teilverbandskranzer Pirmin Suter – und Schallberger fiel in der Rangliste immer tiefer. Am Ende reichte es nicht zum Kranz. Am Ob- und Nidwaldner Kantonalen am Sonntag in Giswil will Schallberger nochmals einen Anlauf nehmen. Das Teilnehmerfeld ist ähnlich stark. Er sagt: «Es wird hart.»



Als John Ming 1977 Geschichte schrieb

Das Hauptziel ist ohnehin nicht der Kantonalkranz. Schallberger will nächsten Sommer in Pratteln den Eidgenössischen Kranz holen. Er wäre der erste Ausländer seit 1977, dem das gelingen würde. Damals gewann John Ming aus Sacramento am Eidgenössischen in Basel das Eichenlaub. Ming war ein Draufgänger und beliebt auf Schweizer Schwingplätzen. 1972 gewann er etwa den Chilbischwinget in Einsiedeln. John Ming ist der Onkel von Joey Ming. Dieser sagt: «Nächstes Jahr ist das Eidgenössische wieder im Raum Basel, wir hoffen, dass sich die Geschichte meines Onkels wiederholen wird. Ich traue das Jacob absolut zu.» Schallberger hat schon 2019 in Zug am Eidgenössischen teilgenommen. Doch ausser Erfahrungen nichts gewonnen. Nach sechs Gängen war er raus.



Die Wettkämpfe in der Schweiz verfolgt er oft via Livestream. Schallberger ist ein Turnerschwinger. Er eifert dem Stil von Marcel Bieri nach, der Zuger sei sein Lieblingsschwinger. «Er ist immer gut drauf, es sieht alles so leicht aus bei ihm. Er macht nie zu viele Sachen. Aber was er macht, macht er perfekt.» Bieri wird nach seinem Sieg am Zuger Kantonalen auch wieder in Giswil am Start stehen. Schallberger sagt: «Geredet habe ich noch nie mit ihm, ich wollte ihn in Baar auch nicht stören.» Die Bewunderung ist gross, der Respekt noch grösser.



Marcel Bieri (links) bei seinem Duell mit Kilian Wenger am Berner Kantonalen. Sven Thomann/Freshfocus

Wie Bieri hat auch Schallberger studiert. Er ist als Bauingenieur vom Bundesstaat Kalifornien angestellt und auf die Konstruktion von Dämmen spezialisiert. Für den Trip in die Schweiz hat er Ferien genommen. Im nächsten Jahr will er zweimal in die Schweiz kommen. Zuerst im Mai, um Kantonalfeste zu bestreiten und dann im August wieder, um am Eidgenössischen anzutreten. «Es gibt noch viel zu tun bis dahin», sagt er. Am Dienstag fliegen die drei bereits wieder nach Hause. Am liebsten mit einem Kranz im Gepäck.