FC St.Gallen-Staad: Valeria Iseli trifft und trifft

FC St.Gallen-Staad Gegen Yverdon erneut zwei Treffer erzielt – Valeria Iseli trifft und trifft Die 27-Jährige ist beste Torschützin und Captain des FC St.Gallen-Staad. Jetzt warten die Playoffs auf das Team. Julia Riedener Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Mittelfeldspielerin Valeria Iseli spielt seit 2008 für den FC St.Gallen-Staad. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Elf Tore, eine Vorlage: Damit ist Valeria Iseli in dieser Saison Topskorerin beim FC St.Gallen-Staad. Die Mittelfeldspielerin hat solch eine Zwischenbilanz vor Meisterschaftsbeginn nicht erwartet: «Es ist schön, aber das ist das Verdienst des ganzen Teams.»

Das Ostschweizer Frauenteam, welches in der Women’s Super League spielt, absolviert eine starke Saison. Obwohl es in den letzten drei Spielen zu zwei Niederlagen kam. Beim Erfolg gegen Yverdon am Mittwoch verbuchte Iseli zwei Tore. Für die Playoffs, die dieses Jahr das erst Mal stattfinden, haben sich die St.Gallerinnen souverän qualifiziert. Die Fussballerin sagt:

«Ich will jetzt nicht vom Meistertitel sprechen. Aber wir können viel erreichen.»

Dieser Erfolg lässt sich unter anderem auf den Trainerwechsel vom Sommer zurückführen. Marisa Wunderlin übernahm den Posten von Marco Zwyssig. Iselis Meinung dazu ist klar: «Das ganze Team harmoniert. Der Trainerwechsel hat uns gutgetan.»

Als Fünfjährige war sie bereits in einem Verein

Iseli ist in Deutschland aufgewachsen, dort hat sie als Fünfjährige schon in einem Verein gespielt. Im Kindergarten hätten alle Fussball gespielt, so Iseli, also habe sie es auch versucht. Danach zog die ganze Familie zurück in die Heimat. Iseli schloss sich dem FC Frauenfeld an. Nach einem Probetraining beim FC St.Gallen wurde sie in den Nachwuchs aufgenommen.

3:1-Sieg für St.Gallen-Staad gegen Yverdon Der FC St.Gallen-Staad gewinnt die Partie gegen den FC Yverdon Féminin mit 3:1. Die Ostschweizerinnen zeigen ein gutes Spiel mit vielen Torchancen und guten Spielzügen. Das erste Tor fällt bereits nach neun Minuten durch Jasmin Colombo. Captain Valeria Iseli trifft in der 35. und 43. Minute. Dazwischen hatte auch Yverdon ein Tor erzielt. Die Ostschweizerinnen belegen nun mit 32 Punkten den fünften Tabellenplatz und haben im kommenden Spiel die Chance, auf den vierten Rang vorzustossen. Am Sonntag trifft das Team von Trainerin Marisa Wunderlin erneut im Espenmoos auf den FC Lugano Femminile, der mit zwei Punkten den letzten Tabellenrang belegt. (jur)

«Ohne die Unterstützung der Familie wäre es nie gegangen.» Iseli absolvierte während der Oberstufenzeit die Sportschule in Teufen und wohnte während dieser Zeit ein Jahr in einer Gastfamilie, später schloss sie eine Lehre als Tiefbauzeichnerin ab.

So arbeitet Iseli nebst dem Fussball 100 Prozent: «Man darf es gar nicht in einen Vergleich mit dem Männerfussball stellen», meint Iseli. Jede Spielerin arbeite oder mache eine Schule, sagt sie und weiter:

«Wir kennen es nicht anders, es muss einfach funktionieren.»

Die Frauen des FC St.Gallen-Staad trainieren vier Mal in der Woche am Abend und haben zudem noch ein Spiel am Wochenende.

Valeria Iseli freut sich nach einem Tor mit Assistenztrainer Hansueli Gerig. Marc Schumacher/Freshfocus

Auf die Frage, ob es ein Kindheitstraum war Fussballerin zu werden, antwortet Iseli: «Das wäre etwas übertrieben gesagt.» Die Fussballerin, die in Staad lebt, sagt selbst, sie strebe nicht nach Bekanntheit. «Es ist schön, im Fernsehen zu sein, aber allzu sehr in der Öffentlichkeit stehen wir nun auch nicht.»

«Wir versuchten den Wechsel, es funktionierte»

Mittlerweile agiert Iseli nicht mehr als Innenverteidigern, sondern hat ins laufintensive Mittelfeld gewechselt. Mit 1,65 m gehört sie nicht zu den grössten im Frauenfussball, doch laut Iseli sei es die Durchschnittsgrösse des Teams.

Der Wunsch, die Position zu wechseln, kam nicht von ihr, die Trainerin habe es vorgeschlagen. «Es war ganz neu auf dieser Position», erzählt Iseli. «Ich bin technisch nicht so versiert, ich musste mich zuerst daran gewöhnen.» Zudem sei sie laufstark und habe eine gute Ausdauer, dies habe auch Wunderlin überzeugt.

Eine neue Position nimmt die 27-Jährige auch als Captain ein: «Ich bin kein strenger Captain, aber wenn es drauf ankommt, bin ich fokussiert.» Sie sei der verlängerte Trainerarm, sie unterstütze nicht nur die Coaches, sondern auch die Spielerinnen.

Iseli blieb von Verletzungen verschont. Einen grossen Rückschlag aber gab es, als sie eine ganze Saison nicht spielen durfte, weil der Trainer damals nicht auf sie setzte:

«Ich habe im Training 100 Prozent gegeben, das hat wohl nicht gereicht.»

Dies ist lange her, jetzt ist sie Stammspielerin und würde gerne einmal vor 19'000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Kybunpark spielen. Allerdings fügt sie mit einem Lachen hinzu: «Wenn dies passieren würde, könnten wir wahrscheinlich vor Nervosität nicht mehr spielen.»

Women’s Super League: Sonntag: 14.00 St.Gallen-Staad – Lugano Femminile (Espenmoos).

