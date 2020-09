Porträt «Vamos!»: Der neue Trainer der Spono Eagles hat grosse Lust auf Titel Vicente «Ike» Cotrina Cabal soll die Nottwiler Handballerinnen zu neuen Höhenflügen führen. Der Start ist geglückt. Stephan Santschi 05.09.2020, 05.00 Uhr

Vincente «Ike» Cortrina Cabal, neuer Trainer der Spono Eagles Nottwil, mit dem Supercup-Pokal im Städtli Sempach.

Bild: Nadia Schaerli (Sempach, 3. September 2020)

«Wir sind besser. Vamos, vamos, vamos!» So beendete Vicente «Ike» Cotrina Cabal sein Time-out in der ersten Halbzeit des Supercups gegen den LC Brühl. Der neue Trainer der Spono Eagles bringt spanisches Temperament nach Nottwil, nach dem Abbruch der letzten Saison ersetzte er an der Seitenlinie Carlos Lima. Besser war sein Team am letzten Sonntag tatsächlich. Der Sieg fiel mit 28:27 zwar sehr knapp aus und stand in den Schlusssekunden auf Messers Schneide. Am Ende hatte sich Nottwil den ersten Titel der neuen Spielzeit aber verdient. «Ein faires Resultat», sagt Cotrina Cabal. «Wir lagen praktisch stets in Führung und waren im Kopf sehr fokussiert.»

Der 38-jährige Spanier gewann damit die erste Trophäe als Chefcoach. Bevor er 2016 in die Schweiz zog, holte er mit der spanischen Frauenauswahl von Bera Bera zwar fünf Titel (2-mal Meister, 2-mal Super Cup, 1-mal Cup), doch damals war er noch Assistenztrainer gewesen. «Diesen Supercup wollte ich mit Spono unbedingt gewinnen, das war seit der Unterschrift hier meine Obsession», betont Cotrina Cabal. Darauf habe er auch das Training ausgerichtet. «Wir haben nicht viele Dinge zu 70 Prozent, sondern einige wenige zu 100 Prozent geübt. Für den Rest haben wir nun bis Ende Saison Zeit.»

Der Wechsel zu den Spono Eagles kommt in seiner Trainerkarriere einem Meilenstein gleich. «Es ist ein Traum, mit einem Team um Titel zu kämpfen und den Druck des Siegenmüssens zu spüren.»

Den Spitznamen hat er von seinem Vater erhalten

Geboren und aufgewachsen ist Vicente Cotrina Cabal in der nordspanischen Küstenstadt Gijón. Auf die Frage, weshalb ihn alle nur «Ike» nennen, schmunzelt er und erklärt: «Mein Vater las ein Buch von Dwight Eisenhower (1890–1969), dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten mit Spitznamen «Ike». Daraufhin sagte er mir, dass ich aussähe wie er – wenig Haare und grosse Augen. Seither bin ich der ‹Ike›.» Als aktiver Handballer stand er im Tor, schaffte es bis in die zweithöchste Liga des Landes, ehe er aufgrund der Ersatzrolle die Lust verlor.

Eher zufällig sei er dann zu einem Engagement im Nachwuchs gekommen. «Ich hatte nie den Plan, ein grosser Trainer zu werden. Ich wurde gefragt, ob ich helfen könne und ich habe zugesagt.» Dieses Schema wiederholt sich seither. «Ike» wird kontaktiert und sagt zu. So ging es immer weiter, bis in die höchsten Ligen Spaniens, wo er sowohl bei den Männern (Guadalajara) als auch bei den Frauen (Bera Bera) als Assistenztrainer tätig war.

Vor vier Jahren gab er den sicheren Job als Sportlehrer auf und heuerte in der Schweiz an. Er trainierte die 1.-Liga-Männer in Lyss, später die SPL2-Frauen des BSV Stans und letzte Saison die SPL1-Frauen von GC Amicitia Zürich. Jetzt ist er Trainer der Spono Eagles, aber nicht nur: Der in Sempach wohnhafte Cotrina Cabal gibt auch Handballtrainings an der United School of Sports in Zürich, im Schulsport in Dagmersellen und im Nachwuchs von Spono. Zudem ist er Assistenztrainer von Chiles Männer-Nationalteam und Chefcoach der U16-Juniorinnen Litauens.

Deshalb tanzt «Ike» auf vielen Hochzeiten

Wie schafft er es, auf so vielen Hochzeiten zu tanzen? «Ich habe gar nicht genug Zeit für eine gute Beziehung, um auf eine Hochzeit zu gehen», scherzt der mit einer Bernerin liierte Vollblut-Handballer und fügt etwas ernster an: «Man weiss nie, wann ein Trainerjob endet. Deshalb mache ich gerne verschiedene Dinge.» So flexibel er den Alltag plant, so vielseitig will er auch seine Teams spielen sehen. In Stans und Zürich hatte er einen personellen Umbruch zu moderieren und leistete grosse Aufbauarbeit.

Spono soll er nun zur ersten Meisterschaft seit 2018 und sogar zum Triple führen, am Sonntag beginnt die neue SPL1-Saison mit dem Heimspiel gegen Kreuzlingen (18 Uhr, SPZ, Einlass für maximal 200 Zuschauer, Registrierung beim Eintritt. Maskenpflicht ausserhalb des Tribünensitzplatzes). Erst 60 Prozent des Handballs, den er sich wünsche, habe man am Supercup von seinem Team gesehen – das macht definitiv Lust auf mehr.