So will der Holländer René van Eck den SC Kriens retten

Interview «Ich glaube daran, dass ich diese Aufgabe lösen kann» – So will René van Eck den SC Kriens retten René van Eck ist die allerletzte Hoffnung für den SC Kriens im Challenge-League-Abstiegskampf. Bei seiner Präsentation sagt der Holländer: «Ich will nicht nur reden. Ich will sehen.» Turi Bucher 08.11.2021, 18.21 Uhr

Furchtlos in den Abstiegskampf: René van Eck, mittlerweile 55-jährig. Patrick Hürlimann

Die Verpflichtung von Davide Morandi als Trainer des SC Kriens im Sommer war, im Rückblick betrachtet, ein Irrtum, ein Missverständnis. Die Interimszeit des FCL-U18-Trainers Michel Renggli nach Morandis Freistellung ist bereits wieder vorüber. Der SC Kriens, mit neun Punkten Rückstand krasser Abstiegskandidat in der Challenge League, präsentierte am Montagmittag den neuen Trainer, jenen Mann, der das Fussballwunder, die tabellarische Rettung vollbringen soll.

Ist es ein ruppiger, alter Seebär, die Arme tätowiert und die grauen Haare zusammengebunden, der sich da in die SCK-Medienkonferenz verlaufen hat? Oder ein telegener Darsteller der kanadisch-irischen Netflix-Serie «Vikings»? Man könnte es meinen. Es ist: René van Eck, ehemaliger FCL-Winkelried, als Spieler ein Abwehrhaudegen, als Trainer ein Aufstiegsheld. Wikinger oder Winkelried – als Kultfigur und neuer Trainer soll der inzwischen 55-jährige Holländer die Krienser Fussballer jetzt zum Fliegen bringen.

Neun Punkte Rückstand auf die rettende Rang-9-Insel, dazu noch klar das schlechteste Torverhältnis aller zehn Vereine. Wieso tun Sie sich das an?

René van Eck: Es ist der Reiz, den SC Kriens zu retten. Wenn bloss noch drei, vier Partien zu spielen wären, wäre es nicht mehr möglich. Ich glaube daran, dass ich diese Aufgabe lösen kann. Wenn ich nicht daran glaube würde, wäre ich jetzt in Rotterdam und würde meine 95-jährige Mutter pflegen. Aber wenn ich aus der Innerschweiz kontaktiert werde, dann werde ich warm. Ich habe einen Viertel meines Lebens hier gelebt, und jetzt komme ich nicht als Tourist, sondern um hart zu arbeiten.

René van Eck (Mitte) bei seiner Präsentation mit SCK-Sportchef Bruno Galliker (links) und Medienchef Thomas Tobler. Patrick Hürlimann (Kriens, 8. November 2021)

Sie haben nicht ganz zwei Wochen Zeit, um die schwer angeschlagene Kriens-Mannschaft für das Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax aufzurichten. Wie wollen Sie das tun?

Ein Zauberwort heisst: Gespräche. Mit den Spielern reden. Ja, schon gut. Aber ich will nicht nur reden. Ich will sehen. Was ich verlange, ist: die volle Überzeugung, totale Intensität. Wenn der Gegner besser ist als Kriens, dann bedeutet das, wir müssen mehr laufen, mehr sprinten als die andere Mannschaft.

Kriens-Sportchef Bruno Galliker, der Ihnen vor einer Woche den Vertrag vorlegte, spricht von der «Van-Eck-Mentalität».

Diese Mentalität müsste ja sowieso schon vorhanden sein. Jeder Profispieler muss nach einem Spiel in den Spiegel schauen und sagen können: ‹Ich habe alles daran gesetzt und dafür getan, um für den SC Kriens zu punkten.› Diese Mentalität will ich meiner neuen Mannschaft sozusagen einimpfen und ich will sie auch selber im Training vorleben. Ich erwarte und verlange von meinen Spielern, dass sie jeden Tag hart arbeiten, die Bereitschaft zeigen, mehr als bisher zu leisten und noch mehr. Wenn das einem nicht passt, wer anderer Meinung ist, dann soll er es mir sagen. Aber dann hat er ein grosses Problem mit mir, ein Problem mit dem SCK.

Verlangt von seinen Spielern, dass sie täglich hart und noch mehr arbeiten: Der neue Kriens-Trainer René van Eck beim ersten Training mit der Mannschaft. Patrick Hürlimann

Genügt das Krienser Spielerkader überhaupt? Verfügt das SCK-Team über Challenge-League-Tauglichkeit?

Der SC Kriens hat gute Spieler. Aber gute Spieler allein genügen nicht. Als ich in Finnland bei Inter Turku Trainer war, kam ich in die Garderobe, alle sassen umgezogen da, aber keiner sprach mit dem andern. Beim Mittagessen sassen die jungen Spieler zusammen, und auf der anderen Seite die älteren Spieler. Da musste ich dazwischen gehen und sagen: «He, und was ist, wenn wir ein Spiel haben? Macht Ihr das dann auch so?»

Retter in der Not Van Eck rettete Turku vor dem Abstieg in die 2. Liga und kam im November 2006 in die Schweiz. Er übernahm als Trainer den FC Wohlen in der Challenge League nach einer Serie von 13 sieglosen Spielen. Van Eck schaffte mit Wohlen den Ligaerhalt.

Kriens hat in dieser Saison am wenigsten Tore erzielt und am meisten kassiert. Ihre Aufgabe ist eine «Mission Impossible».

Ich habe mir die Kriens-Spiele auf Video angeschaut. Wir müssen die Torchancen, die sich uns bieten, besser nutzen. Wenn wir den Ball verlieren, dürfen wir in der Abwehrarbeit nicht in Unterzahl sein. Das geht ab sofort nicht mehr. Als ich als junger Verteidiger in Holland beim FC Den Bosch anfing, sagte mir Trainer Rinus Israël, der später mit Feyenoord Rotterdam Europacupsieger wurde: «René, du musst die Zweikämpfe gewinnen und den Ball dann einem Spieler mit denselben Farben passen. Dann kommt es gut.»

Sie haben nur einen Vertrag bis Sommer 2022 erhalten. Ein Problem für Sie?

Nun, auch ich als neuer Trainer bin nun aufgerufen, zuerst zu liefern. Erst dann können wir weiterschauen. Ich sehe meine Aufgabe einfach als grosse Herausforderung.

Sie sind 2006 als Trainer mit dem FC Luzern aufgestiegen. Nun sollen Sie als Trainer des SC Kriens nicht absteigen. Eine ganz andere Aufgabe?

In Kriens geht es darum, mit Intensität zum Erfolg zurück zu finden. Es geht nicht darum, in den Trainings vier bis fünf Stunden auf dem Platz zu stehen. Der Aufstieg mit dem FCL, das war einmal. Davon kann ich mir heute nichts mehr kaufen.