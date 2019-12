Van Eck will als Cheftrainer Abstieg abwenden, Berner taucht ab Der Aufstiegstrainer von 2006 möchte den FCL die 14. Saison en suite im Oberhaus halten. Die Verfügbarkeit spricht für René van Eck. Daniel Wyrsch und Turi Bucher 20.12.2019, 05.00 Uhr

René van Eck ist weiter im Rennen als neuer FCL-Trainer. Bild: Imago (Sittard, 6. April 2015)

Wenn Trainer in der engeren Auswahl um einen freien Job sind, dann schweigen sie in den meisten Fällen eisern. So ist das auch bei René van Eck und Bruno Berner, die beim FC Luzern Nachfolger des am Montag freigestellten Thomas Häberli werden könnten.