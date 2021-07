FC Luzern Er schwärmt vom Zusammenhalt und der Spielweise – Vaso Vasic fühlt sich beim FCL schon wie zu Hause Der ehemalige GC-Goalie Vaso Vasic hat im Ausland einiges erlebt. Hinter Marius Müller ist der 31-jährige Aargauer neuer FCL-Ersatzkeeper. Daniel Wyrsch 29.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Ersatzgoalie Vaso Vasic hat feine Füsse, er kann die Bälle annehmen und spielen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Niederhasli, 10. Juli 2021)

Vaso Vasic hat nicht nur einen Vor- und Nachnamen, die zusammen zu einer wohlklingenden Symbiose verschmelzen. Der Ex-Torhüter der Zürcher Grasshoppers hat auch eine Menge zu erzählen. Er könnte so viele Anekdoten aus seinem halbjährigen Aufenthalt bei Apollon Smyrnis in Griechenland und den zweieinhalb Saisons bei Royal Excel Mouscron in Belgien zum Besten geben, dass man mit dem 31-Jährigen problemlos drei Stunden zusammensitzen könnte – und dabei über seine Auslandabenteuer hervorragend informiert und unterhalten würde.

Kurz zusammengefasst: Bei Apollon wurde Trainer Valérien Ismaël bereits nach dem ersten Spiel mit Vasic im Verein entlassen. Das gleiche Schicksal ereilte Vasic später in Mouscron, wo Bernd Hollerbach von den neuen Besitzern entlassen wurde, obwohl er mit dem Klub erstmals seit Jahren schon früh den Klassenerhalt gesichert hatte.

Kometenhafter Einstand mit GC in Lille

In den drei Auslandjahren hat Vasic nur 25 Pflichtspiele absolviert. Dabei war sein Stern vor sieben Jahren in der Champions-League-Qualifikation mit GC aufgegangen: Auswärts gegen Lille hielt er grandios, die Partie endete dank seiner Paraden 1:1. Der Schweizer Rekordmeister schied zwar aus, aber Vaso Vasic machte sich einen Namen. Im TV-Interview sagte er: «Ich möchte am liebsten hierbleiben.»

Vaso Vasic trägt beim FC Luzern die Nummer 90, sein Jahrgang ist 1990. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (3. Juli 2021)

Vasic meinte damit die grosse Fussballbühne, das bestätigt er im Gespräch. Der Keeper stellt ehrlich und ohne jegliche Bitterkeit fest:

«Ich hatte mich immer höher eingeschätzt, die Karriere ist dann anders verlaufen, ich blieb unter meinen Erwartungen.»

Anders als einst bei GC: Klare Torhüter-Hierarchie beim FCL

Vaso Vasic ist ein positiv denkender Mensch. «Ich bin dankbar für meine Karriere, als Person habe ich sehr viel erleben und erfahren können.» Zum Beispiel, dass die Schulterklopfer verschwinden, «wenn man irgendwo im Ausland kickt. Dann schreiben dir nur noch ganz wenige. Dort habe ich erfahren, wie jeder um seine eigene Existenz kämpft.» Das war zwar schon so bei GC, wo er nach seiner erfolgreichen ersten Saison plötzlich mit Joël Mall um die Nummer 1 kämpfen musste – und nach dem zuvor schon schnellen Aufstieg via Schaffhausen zu den Zürchern «im Kopf nicht bereit war, um den Platz im Tor zu verteidigen».

Beim FC Luzern herrscht nun eine ganz andere Ausgangslage: Er ist der Back-up hinter Marius Müller. Vaso Vasic hat sich nach eigenen Angaben sofort wohl gefühlt in der Zusammenarbeit mit der FCL-Nummer-1 und mit Torhütertrainer Lorenzo Bucchi, den er im Gespräch als «unser Papi im Goalieteam» bezeichnet.

Mutter und Schwester wieder ganz in der Nähe...

Überhaupt gefällt es dem im Kanton Aargau aufgewachsenen serbischen Bosnier, der einst fünf Länderspiele für die U21 Serbiens absolvierte, in Luzern: «Diesen Teamgeist und Zusammenhalt, das habe ich in einem Profiteam noch nie erlebt.» Vaso Vasic schwärmt in den höchsten Tönen vom FCL. Auch von der Spielweise:

«Hinten herausspielen ist unsere DNA, die wir auf den Platz bringen. Dafür zeichnet unser Trainer Fabio Celestini verantwortlich. In einer so konsequenten Art hat das noch nie eine Schweizer Mannschaft getan»,

findet er. Dabei hatte er früher bei GC auch in einem talentierten Team mit Källström, Dabbur, Caio und Ravet gespielt. «Bei GC tat man das, aber nur so gut es ging. Beim FCL ziehen wir es durch, arbeiten im Training immer wieder daran.»

... und quasi ein «Halbluzerner»

Nicht zufällig landete Vaso Vasic beim FCL. Er hat feine Füsse, kann die Bälle annehmen und spielen. Auch persönlich fühlt er sich zu Hause: «Meine Mutter wohnt in Littau, die Schwester in Pfaffnau, ich bin Halbluzerner», sagt er lächelnd.