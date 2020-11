Verliert der SC Kriens eine halbe Million wegen Corona?

Dass Kriens am letzten Freitag auswärts in Winterthur 1:1 spielte und Stade Lausanne-Ouchy am Dienstag bei den Zürchern 1:2 verlor, lässt keineswegs die Schlussfolgerung zu, dass der SCK am Freitag (19.00, Kleinfeld) gegen die Westschweizer zu favorisieren ist. «Stade Lausanne-Ouchy hatte in Winterthur laut Statistik mehr Schüsse aufs gegnerische Tor und mehr Eckbälle. Ouchy verfügt über eine sehr spielstarke Mannschaft, ja, genau das kommt auf uns zu», sagt Kriens-Trainer Bruno Berner.

Bei den Kriensern fallen Topskorer Asumah Abubakar (Muskelfaserriss) und Mittelfeldroutinier Burim Kukeli (muskuläre Probleme) weiterhin aus.