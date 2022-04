FC Wil hält am Routiniers fest: Silvio und Muntwiler verlängern

Vertragsverlängerungen Der FC Wil hält am Routinier-Duo fest: Silvio und Philipp Muntwiler verlängern bis 2023 Sie sind die Erfahrenen in einem jungen Team: Captain und Mittelfeldspieler Philipp Muntwiler sowie Stürmer Silvio. Der FC Wil setzt weiter auf die beiden. Mindestens bis 2023. Ralf Streule 28.04.2022, 14.13 Uhr

Silvio im Testspiel vom vergangenen Januar gegen den FC St.Gallen, im Zweikampf mit St.Gallens Leoniads Stergiou. Im Hintergrund Captain Philipp Muntwiler. Michel Canonica / TAGBLATT

Wer sich als Ausbildungsclub positioniert und vor allem junge Fussballer in die Spiele schickt, braucht als Ausgleich zwei, drei unerschütterliche Routiniers im Team. Diese Felsen in der Brandung beim FC Wil heissen Philipp Muntwiler und Silvio, inzwischen seit Jahren. Der Klub wird auch kommende Saison weiter auf die beiden Erfahrenen setzen. Sie haben bis 2023 unterschrieben, wie der Klub am Donnerstag mitteilt.

Silvio auf doppelter Rekordjagd

Besonders im Fall von Silvio mag dies auf den ersten Blick überraschen - schliesslich ist er bereits 37 Jahre alt. Was ihn aber nicht vom Toreschiessen abhält. Und vor allem davon, die gefährlichen Pässe zu spielen. Drei Treffer hat er in dieser Saison erzielt, bei den Assists erreicht er mit deren acht den drittbesten Wert der Liga. Beeindruckend für einen «Oldie» ist zudem: Einen Grossteil aller Spiele hat Silvio durchgespielt. Dank seiner Vertragsverlängerung ist er weiterhin auf Rekordkurs, was den Challenge-League-Toptorschützen angeht: Noch fehlen ihm sieben Tore auf die 108 von Igor Tadic. 2006 war Silvo aus Brasilien zu Wil gestossen, nach einem Abstecher unter anderem zu Union Berlin kehrte er (zweimal) wieder zum FC Wil zurück. Auch in Wil kann er einen Rekord knacken: Jenen nämlich von Marko Muslin, der 200 Mal für die Wiler in der Meisterschaft auflief. Silvio steht bei 170.

«Wichtiger Schritt für den Kaderaufbau»

Der 35-jährige Muntwiler, der im Team der unbestrittene Captain ist, hat ebenfalls bis 2023 verlängert. Für einen Rekord braucht es bei ihm noch etwas mehr Zeit: Er steht bei 87 Spielen für die Wiler.

Rund um die beiden dürfte es beim FC Wil wie so oft Ende Saison grössere Verschiebungen im jungen Kader geben. Die Verlängerung mit den Routiniers aber sei «ein wichtiger Schritt für den Kaderaufbau für die Saison 2022/23», heisst es in der Medienmitteilung des Klubs.