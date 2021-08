FC Luzern FCL-Coach Celestini bleibt positiv: Er vertraut Müllers Back-up Vasic 100 Prozent und hält an der Spielidee fest Fabio Celestini bleibt seinem Weg treu, auch am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Zürich will er mit dem FC Luzern dominant auftreten. Der FCL-Trainer erwartet von seinen Profis, dass sie nach Fehlern keine Angst haben. Daniel Wyrsch 07.08.2021, 05.00 Uhr

FCL-Goalie Vaso Vasic nach seinem haarsträubenden Fehlpass, der zum 0:3-Schlussresultat gegen Feyenoord Rotterdam führte. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (5. August 2021)

Die Resultate sprechen nicht für den FC Luzern: In den ersten drei Pflichtspielen der Saison hat die Mannschaft von Fabio Celestini nur ein Unentschieden (2:2 in St. Gallen) erreicht und zweimal verloren. Die Niederlagen gegen Meister YB (3:4) in der Liga und gegen Feyenoord Rotterdam (0:3) in der Conference-League-Qualifikation könnte man ad acta legen mit dem Hinweis, die Kontrahenten seien übermächtig gewesen.

Natürlich sind die Kader von YB und dem holländischen Spitzenteam Feyenoord individuell stärker und in Sachen Marktwert weitaus höher bewertet. Dennoch hat der FC Luzern sich gegen die beiden Teams wie auch gegen St. Gallen mit Eigenfehlern selber geschwächt. Diese gilt es zu analysieren – und die Lehren daraus zu ziehen.

Celestini sieht nur kleine fehlende Puzzleteile

Das machen Trainer Fabio Celestini und seine Assistenten. Ihnen ist klar, dass Marco Burchs Ballverlust direkt vor dem 2:3 von YB, die Berner zurück ins Spiel brachte. Dass Simon Grethers Fehlpass in der eigenen Zone, den frühen 0:1-Rückstand in St. Gallen zur Folge hatte. Das Zuspiel von Torhüter Vaso Vasic in die Füsse der Feyenoord-Angreifer wird ebenfalls gewichtet, obwohl es bloss zum 0:3-Endstand und nicht zu einem spielentscheidenden Tor führte.

Celestini findet, «Fehler gehören zum Spiel». Er hält an seiner Spielidee fest, obwohl das riskante Herausspielen aus der eigenen Zone letztlich zu diesen individuellen Fehlern führte. Ganz egal, ob Burchs kapitaler Ballverlust 40 Meter vor dem eigenen Tor passierte.

Vorbildliches Profi-Verhalten von Burch

Während Grether seinen Platz im Team nach dem Riesenbock in St. Gallen verlor, vertraut Celestini weiterhin Burch und Vasic. «Es ist eine grosse Qualität, wenn ein Spieler nach einem gravierenden Missgeschick ruhig weiter spielt. Das tat Marco Burch gegen YB.» Ein ebenso souveränes Verhalten verlangt der Coach von Vasic. Celestini glaubt nicht, dass der Ersatz des vielleicht längere Zeit mit Adduktorenproblemen ausfallenden Marius Müller verunsichert ist.

«Ich vertraue Vaso Vasic zu 100 Prozent. Es ist Teil des Geschäfts, dass ein Profi keine Angst hat und Fehler sofort wegstecken kann.»

Natürlich hatte Celestini beim 31-jährigen Aargauer nachgefragt, warum er den Ball im eigenen Strafraum nicht wegspedierte, sondern den anlaufenden Holländern als Vorlage in die Füsse spielte. Vasic habe geantwortet, selbst nicht zu wissen, warum er diesen Pass spielte. Celestini findet, der Goalie habe zu 95 Prozent gut performt.

«Wie dem ganzen Team fehlen Vaso fünf Prozent, um vollständig zu erfüllen.»

Startelf-Foto vor dem Europacup-Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Hinten: Vaso Vasic, Filip Ugrinic, Holger Badstuber, Marvin Schulz, Christian Gentner, Dejan Sorgic. Vorne: Ibrahima Ndiaye, Martin Frydek, Patrick Farkas, Marco Burch, Varol Tasar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. August 2021)

Der erste Saisonsieg wäre wichtig fürs Selbstvertrauen

Am Sonntag ist Zürich zu Gast in Luzern. Der FCZ gewann unter dem neuen Coach André Breitenreiter die ersten zwei Partien gegen Lugano (2:0) und Lausanne (3:1). Celestini betont, erst in der 3. Runde zu stehen, er weiss aber, wie wichtig der Kopf ist: «Der erste Saisonsieg würde dem Team gut tun und Selbstvertrauen geben.»