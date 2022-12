Viele Nebenschauplätze beim serbischen Nationalteam – wem hilfts?

Viele Nebenschauplätze beim Nati-Gegner Die Serben sind ausser Rand und Band und zerfleischen sich gleich selbst Der Gegner der Schweiz ums WM-Achtelfinalticket demontiert sich seit Tagen selbst. Für welches Team ist das gut? Profitiert die Mannschaft von Trainer Murat Yakin am Ende gar nicht davon? Ein Hintergrund. Christian Brägger, Doha Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Das serbische Nationalteam sorgt abseits vom Rasen für Negativschlagzeilen. Keystone

Der Selbstzerfleischungsprozess der Serben an der WM in Katar hat es in vielen Teilen der Welt in die Medien geschafft. Von einem Sexskandal, bei dem vier serbische Nationalspieler und zwei ihrer Frauen involviert sind, ist die Rede. Von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Akteuren auf dem Trainingsplatz. Von mangelnder mentaler wie körperlicher Fitness, die zu schlechten Leistungen führen, wobei vor allem das 3:3 gegen Kamerun im Fokus steht.

Von einer Fahne mit dem Grundriss des Kosovo, die mit den Farben Serbiens überdeckt ist, und darauf steht: «Keine Kapitulation». Von Problemen zwischen Stürmerstar Dusan Vlahovic und Trainer Dragan Stojkovic, der dazu die Kabine nicht im Griff haben soll und an dessen Fähigkeiten gezweifelt wird. Auch wird nicht goutiert, dass die Spielerfrauen im serbischen Teamhotel ein- und ausgehen, wie es ihnen gerade passt.

Rade Bogdanovic, ehemaliger Fussballspieler und heute angesehener Experte beim serbischen Medienhaus RTS, sagt: «Ich mag es nicht, dass die Frauen dorthin gehen. Es hat zu viele Leute dort, die nicht zum Nationalteam gehören – das ist schlecht. Wir haben eine Generation von Fussballern, die sehr talentiert ist, aber keiner von ihnen hat Militärdienst geleistet. Sonst wüssten sie, dass man fünf oder sechs Monate ohne die Eltern oder die Freundin auskommen kann. Wenn man dann gut ist, bekommt man auch einmal freie Tage für andere Dinge. Sie sind zu verwöhnt.»

Der Trainer schläft ruhig und will beruhigen

Trainer Dragan Stojkovic, Kosename «Piksi», zeigt sich ob alledem wenig beeindruckt. «Was geschrieben wurde, interessiert mich nicht. Ich lese keine Zeitungen. Es kümmert mich nicht. Ich höre, dass es eine Hysterie gibt, dass es Angriffe von aussen hagelt – aber ich bin ruhig, ich schlafe gut. Wenn man bei uns im Hotel wäre, würden diese Leute sehen, wie ruhig es bei uns ist. Ich würde alle gerne einladen, aber die Fifa erlaubt das nicht», sagt der 57-Jährige.

Hat der serbische Nationalcoach Dragan Stojkovic sein Team im Griff? Keystone

Nur: All diese Schlagzeilen wurden geschrieben und halten sich hartnäckig, und in der Summe ist das schon sehr viel und alles ziemlich heftig. Wenngleich der in der Öffentlichkeit wegen der angeblichen Sexaffäre in Verruf geratene Vlahovic sagt:

«Die Gerüchte streuen Leute, die gelangweilt sind. Wütend und frustriert arbeiten sie gegen die Interessen unserer Mannschaft. Wir sind vereinter denn je, die Stimmung ist grossartig.»

All diese Nebenschauplätze führten letztlich dazu, dass in der Heimat der Respekt vor den Schweizern wächst und eine mögliche Polemik um Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri bis anhin nicht aufkommt. Noch an der WM 2018 verunglimpften das serbische Volk und seine Medien das Schweizer Duo wegen der kosovo-albanischen Abstammung und noch mehr wegen seines Doppeladler-Jubels. Heute schreiben sie lieber, dass die Geschichte um den Doppeladler in der Schweiz bedeutend mehr kursiere.

So zog das Boulevardmedium «Sportal» in einer Art Kommentar Bilanz: «Obwohl in der Schweiz einerseits die Angst vor einer Wiederholung der Geschichte besteht, ist klar, dass die Situation durch das ständige Schreiben über dieses Thema, die Interviews darüber sowie die Fragen an Spieler nur unnötig Aufregung schaffen. Es bleibt abzuwarten, wie die Spieler auf dem Feld darauf reagieren werden. Wir hoffen jedoch, dass sich die Angst legt und dass Shaqiri und Xhaka nicht die Aktionen von vor vier Jahren wiederholen werden. Und dass der Fussball wirklich im Vordergrund stehen wird.»

Die Schweizer: Früher laut, heute leise – zu leise?

Komplett anders ist die Ausgangslage bei den Schweizern, und das ist dann doch eine Überraschung, muss man dazu sagen. Noch nie in jüngerer Zeit war es so ruhig wie jetzt bei der WM in Katar. Es entspricht dem Plan von Trainer Murat Yakin, der im Vorfeld sagte:

«Ich wünsche mir ein Turnier ohne Nebengeräusche.»

Offensichtlich kommen seine Spieler diesem Begehren nach. Doch ist es zu ruhig bei den Schweizern? An früheren Turnieren war es stets so: Irgendeine Polemik taucht immer auf. Daraus entstand eine «Wir gegen den Rest der Welt»-Mentalität, oder genauer gesagt: gegen den Rest der Schweiz.

Nati-Coach Murat Yakin wünschte sich ein Turnier ohne Nebengeräusche. Bleibt es dabei? Keystone

Vor allem 2021 war das der Fall. Die mediale und gesellschaftliche Schelte im Land war heftig nach zur Schau gestellten Luxusautos oder eingeflogenem Coiffeur mit anschliessend frischblondierten Haaren, nach Tattoos trotz Kontaktverbots. Dazu kam gegen Italien der blutleere 0:3-Auftritt. Ob all dem Ungemach zogen sich die Spieler in ihre Wagenburg zurück und Energie aus den Reibungen mit der Öffentlichkeit. Sie führte die Schweizer erstmals in den Viertelfinal einer EM.

An der WM 2018 wurden Xhaka und Shaqiri und ihre Familien im Vorfeld der Gruppenpartie gegen die Serben angefeindet. Die Schweizer wuchsen zur verschworenen Einheit zusammen, und in der zweiten Halbzeit nach einem Rückstand über sich hinaus – 2:1 gewannen sie damals, ihre Emotionen machten das möglich. Grundsätzlich entstand bei den Schweizern also aus Ereignissen jedweder Art stets das Besondere. Weil sie Prozente über das Leistungsmaximum hinaus freisetzten. Heute fehlen nun diese Reize. Vielleicht ist das nicht zu ihrem Vorteil.

Xherdan Shaqiri bescherte der Schweiz an der WM 2018 mit seinem Treffer den 2:1-Erfolg. Beim Jubel liess er sich zur Doppeladler-Geste hinreissen. Keystone

Die Frage ist aber berechtigt, ob die Serben wegen der heftigen Kritik noch gefährlicher sind für die Schweiz. Oder ob ihre Mannschaft so sehr Schaden genommen hat, dass der Akku schon jetzt leer ist. In Katar erhalten die Serben schon einmal Unterstützung vom kroatischen Anhang, wie der «Telegraf» berichtet. Es findet offenbar eine Verbrüderung vor Ort statt.

Das Beispiel von Novak Djokovic

Novak Djokovic, Serbiens bekanntester Sportler weltweit und wie viele im Land voller Nationalstolz, ist jeweils am besten, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Sein Energielevel ist dann am höchsten. Es ist gut möglich, dass auch die serbischen Fussballstars so ticken wie der Tennisstar. Und eine Solidarität entsteht für die grosse Aufgabe, zumal sie es nun sind, die wie früher die Schweizer in der Heimat angefeindet werden. Als emotional gelten sie jedenfalls – können sie diese Emotionen kanalisieren?

Im Fall der Serben könnte es jedoch zu viel des Guten gewesen sein, der Druck ist riesig, fünf Millionen würden das Spiel in der Heimat verfolgen, heisst es. Ausreden bei einem Ausscheiden lägen auf der Hand. Deshalb sagt Trainer Stojkovic: «Wir versuchen, die Schweizer als löchrigen Käse zu sehen und ihre Schwachstellen herauszufinden.» Es gibt nicht nur löchrigen Käse in der Schweiz.

Alexandra Pavlović

