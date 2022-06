Luzerner Schützen überzeugen bei Vier-Kantone-Match

Schiessen Vier Luzerner Siege beim Vier-Kantone-Match Matchschützinnen und -schützen aus den Kantonen Luzern, Aargau, Obwalden und Jura massen sich in Emmen beim Vier-Kantone-Match. Von den Wettkämpfen in sieben Disziplinen konnten die Luzerner vier gewinnen. 23.06.2022, 15.23 Uhr

Othmar Schmid, Timo Studer und Toni Odermatt (von links) setzten sich in der Kategorie Standardgewehr 300 m mit einem Punkt Vorsprung durch. Bild: PD

Die hohen Temperaturen und eine gewisse Thermik verhinderten absolute Spitzenresultate. Spannende Wettkämpfe entwickelten sich gleichwohl, etwa mit dem Standardgewehr 300 m. Hier setzte sich Luzern 1 mit Timo Studer, Doppleschwand, Othmar Schmid, Altishofen, und Toni Odermatt, Eschenbach, mit 1708 Punkten hauchdünn vor Aargau 1 (1707) durch. Die zweite Luzerner Gruppe mit Christian Fischer, Schötz, Franz Grüter, Malters, und Beat Fessler, Roggliswil, belegte mit 1689 Punkten den 4. Rang.

In der Kategorie Ordonanzgewehre 300 m ging der Sieg an Obwalden (1640 Punkte). Das Trio Luzern 1 mit Hans Bieri, Hasle, Andy Bucher, Dagmersellen, und Erwin Emmenegger, Flühli, folgte mit 1610 Punkten auf Rang 2. Auf den 4. Rang schaffte es die zweite Luzerner Gruppe mit Walter Wicki, Wiggen, Isidor Marfurt, Egolzwil, und Pius Wigger, Daiwil. Das Trio totalisierte 1582 Punkte.

Sie erzielten die höchsten Einzelresultate mit dem Ordonnanzgewehr 300 m (von links): Karin Britschgi, Christof Carigiet (beide Obwalden) und Hans Bieri (Luzern). Bild: PD

In den Pistolenkategorien sicherte sich die Gruppe aus dem Aargau auf die 50-m-Distanz (Programm A) den Sieg. Mit 1520 Punkten lag sie klar vor Obwalden (1498). Das Luzerner Trio mit Michael Hell, Bellach, Sandro Masucci, Stäfa, und Roland Erni, Dagmersellen, folgte mit 1464 Punkten auf Rang 3. In der Kategorie Pistole 50 m, Programm B, sorgte Ueli Krauer, Malters, mit 561 Punkten für das Bestresultat. Einen weiteren Sieg für Luzern fuhren Guido Muff, Rothenburg, Corinne Birrer, Schenkon und Martin Luchsinger, Wetzikon, in der Kategorie Pistole 25 m, Programm C, ein. Mit 1675 Punkten lagen sie klar vor Obwalden (1642) und Aargau (1635). In der U21-Kategorie Pistole 25 m, Programm C, gewann Stefanie Bugmann, Balzenwil, mit 532 Punkten. (pbi)

Die drei treffsichersten Schützen im Programm B mit der Pistole 50 m (von links): Pius Wallimann, Ueli Krauer und Walter Arnold. Bild: PD