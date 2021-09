LUZERNER STADTLAUF Corona zum Trotz: Der Stadtlauf findet statt Nach der letztjährigen Coronapause mit dem virtuellen Individuallauf geht der Luzerner Stadtlauf 2021 erstmals an einem Sonntag über die Bühne. Auch sonst ist einiges anders als gewohnt. Turi Bucher 09.09.2021, 22.30 Uhr

Insbesondere die Schülerkategorien werden am diesjährigen Stadtlauf weniger gut gefüllt sein. Bild: Roger Zbinden (Luzern, 4. Mai 2019)

Klar, auch der Luzerner Stadtlauf muss sich Corona beugen. Letztes Jahr fand der beliebte Lauf nicht wirklich statt. Die Laufwilligen und -freudigen durften damals ihre eigene Strecke wählen, sich auf einer App registrieren, eine Startzeit definieren und dann, auf Wunsch, via Kopfhörer das Startkommando abwarten.

Auch dieses Jahr läuft Corona irgendwie mit: Der traditionelle Luzerner Laufanlass findet nicht wie gewohnt im April, sondern eben jetzt, im September statt. Und auch nicht am beliebten Samstag, wenn sich die Massen jeweils in der Bahnhofstrasse und am Schwanen- beziehungsweise Kapellplatz versammeln, sondern ausnahmsweise am Sonntag. Weil die Organisatoren am Sonntag ohne geöffnete Geschäfte und ohne Markt an der Reuss mit weniger Menschenansammlungen kalkulieren können: Das ist der Tribut an Corona.

3-G-Regel gilt für die Starterlaubnis

Damit sich das Virus nicht auch noch in die Läuferreihen einschleicht, dafür sollen die üblichen Covid-Sicherheitsmassnahmen sorgen. Ab dem 16. Altersjahr müssen die Läufer ein Covid-Zertifikat vorweisen können. 3-G, wie gehabt: geimpft, genesen oder getestet.

Schorno zeigt sich zuversichtlich, dass der Luzerner Corona-Stadtlauf 2.0 reibungslos ablaufen wird. Auch was die finanzielle Sicherheit betrifft, stehen die Organisatoren auf einem stabilen Fundament. «Dank des Stabilisierungspakets des Bundes konnten wir den Stadtlauf 2020 mit einer runden Null abschliessen», erzählt Schorno. Für den aktuellen Stadtlauf sei ein Verlust kalkuliert worden, ein Verlust, der mit dem Stabilisierungspaket Teil zwei wieder teilweise abgefedert werden könnte. «Uns kommt auch zu Hilfe, dass das Stadtlauf-OK vierzig Jahre lang budgetgetreu gearbeitet hat. Es sind Reserven vorhanden», sagt Schorno, «auch wenn diese vor allem für den Fall gedacht sind, falls uns einmal ein Hauptsponsor verlässt. Im besten Fall steht am Ende des diesjährigen Stadtlaufs wieder eine Null.»

Das Organisationskomitee rund um Schorno hatte für dieses Jahr aufgrund von Corona eine Teilnehmerobergrenze von 10000 Läuferinnen und Läufern fixiert. Bis Donnerstagnachmittag sind rund 5100 eingegangen. Eine Enttäuschung? Schorno: «Diese Zahl überrascht mich eigentlich nicht. Die Teilnehmer-Obergrenze wurde im Januar 2021 aufgrund des Schutzkonzeptes theoretisch berechnet, über die effektive Nachfrage für Veranstaltungen lassen sich erst jetzt Erfahrungen sammeln.»

Schorno weist aber auch darauf hin, dass gerade die Schülerkategorien jeweils eine grosse Meldezahl auslösen würden, «und diese Anmeldungen laufen in der Regel über den Klassenlehrer. Dass diese Lehrer nun gleich nach dem Schulstart mit Lehrstoff und Coronasicherheit Wichtigeres zu tun haben, als gleich an den Stadtlauf zu denken, kann ich gut verstehen.» Ausserdem sei es für Eltern halt auch mit einem Mehraufwand verbunden, unter Umständen Zertifikatspflichten für jedes Familienmitglied zu erfüllen. Im Klartext: Im Vergleich zur Vor-Coronazeit werden an diesem Sonntag rund zwei Drittel weniger Menschen starten. «In guten Stadtlauf-Jahren hatten wir 15000 Starterinnen und Starter, in weniger guten 13000.»

Für die definitive Durchführung mussten die Organisatoren übrigens eine Deadline sechs Wochen vor dem Startschuss setzen. «In dieser Zeit waren wir im ständigen Kontakt mit den städtischen und kantonalen Behörden. Unser Geschäftsführer Andreas Grüter praktisch täglich», erklärt und präzisiert Schorno.

Ein Volksfest liegt auch dieses Jahr nicht drin

«Wir wollen alles richtig machen», sagt Schorno nochmals mit Bezug auf die Corona-Sicherheitsbestimmungen. «Wir wollen bis am Sonntagabend Vorzeigecharakter symbolisieren.» In der Stadt Luzern endlich wieder einmal etwas gemeinsam unternehmen können, das ist Beat Schornos Anliegen und Antrieb für diesen 43. Stadtlauf. «Aber die Begegnungszonen, die fallen weg. Das Volksfest, das fehlt.»

Hinweis

Infos zu Nachmeldungen vor Ort: www.luzernerstadtlauf.ch