Volkssport Unserem Tischtennis wird neues Leben eingehaucht Der Tischtennisverband Innerschweiz stand vor dem Aus. Nun sorgt ein neu zusammengestellter Vorstand für grossen Schwung. Stephan Santschi 01.12.2020, 17.26 Uhr

Amol Ming, neuer Präsident des Innerschweizer Tischtennisverbands, im Vögeligärtli. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. November 2020)

«Ich bin megahappy. Zunächst sah es so aus, als ob es nicht mehr weiter gehen würde.» Karin Opprecht ist als langjährige Präsidentin und Nachwuchschefin von Rapid Luzern die Doyenne der Zentralschweizer Tischtennisszene.

Tischtennis, der schnellste Rückschlagsport Weil der Ball mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 180 km/h über das Netz rast gilt Tischtennis als schnellster Rückschlagsport der Welt. Extreme Spinschläge lassen den Ball mit 9000 Umdrehungen pro Minute rotieren. Das Tischtennis-Aushängeschild in der Zentralschweiz ist Rapid Luzern. Die Männer stellen ein Team in der NLA und zwei in der NLC; die Frauen eine NLA- und eine NLB-Auswahl. In Kriens findet sich eine weitere NLB-Equipe (Männer). Einen Titel gewann die Zentralschweiz bisher nicht, Rapid hat aber die grösste Nachwuchsabteilung des Landes, bildet Schüler der Sportklasse aus und ist Stützpunkt des Schweizer Tischtennisverbands. «Wir sind seit 20 Jahren leistungssportorientiert und haben 24 Spieler an die Nachwuchs-EM und einen ins Elite-Nationalteam gebracht», sagt Präsidentin Karin Opprecht. Ihr Ziel: Den Meistertitel mit eigenen Akteuren nach Luzern holen.



Sie freut sich über den neuen Vorstand im Tischtennisverband Innerschweiz (TTVI), der sich aus der Not heraus formiert hat. Nach dem Rücktritt der verdienten Garde um Präsidentin Brigitte Hirzel war es 2019 zu einem Vakuum gekommen. Es drohte der Verlust der Beschlussfähigkeit, der gesamte Spielbetrieb geriet in Gefahr. Daraufhin stellte sich eine Truppe mit Neueinsteigern zur Verfügung – nicht als Platzhalter, sondern mit Tatendrang und Innovation. Opprecht:

«Der neue Vorstand ist unverbraucht und hat Visionen. So kann regional ein Hype entstehen.»

Präsident des TTVI ist seit letztem Jahr der 33-jährige Amol Ming. «Auch wenn ich keine Ahnung von diesem Amt hatte, sagte ich mir: Warum nicht? Ich lerne relativ schnell», erzählt der Stadtluzerner, der bei Mensa, einer internationalen Vereinigung von Menschen mit hohem IQ, Mitglied ist. Als Applikationsentwickler ist er es berufshalber gewohnt, Prozesse zu beschleunigen und so dauerte es nicht lange, bis sich der TTVI in einem neuen Kleid präsentierte.

Tischtennis im Vögeligärtli bis 2 Uhr morgens

Logo, Website, Auftritte in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram – alles wurde überarbeitet oder frisch lanciert.

«Mit unserem Konzept haben wir den Medienauftritt ins neue Jahrtausend herübergeholt», sagt Stefan Zwiker. Der 21-jährige Rothenburger ist der Leiter der neu geschaffenen Vorstandscharge «Marketing & Kommunikation». Mit knapp 400 Lizenzierten zählt die Innerschweiz aber weiterhin zu den kleinsten Verbänden des Landes. 18 Vereine finden sich im Einzugsgebiet, die Stadt Genf alleine zählt deren 20. Immerhin konnte der Mitgliederschwund gestoppt werden, in den letzten vier Jahren hat sich die Zahl der Lizenzen stabilisiert. Doch ist ein Hype tatsächlich möglich?

Amol Ming ist skeptisch, weil sich die jüngere Generation generell schwertue, sich zu verpflichten und dazu gehöre auch die Mitgliedschaft in einem Verein. Das Potenzial in der Gesellschaft allerdings sei enorm,

«Nirgendwo auf der Welt habe ich ein Land gesehen, in dem so viele Tischtennistische stehen wie bei uns»,

berichtet Ming. Er selber verbringt im Sommer fast jeden Tag im Vögeligärtli in Luzern und spielt bis 2 Uhr früh. «Wir sprechen eine Community an, auch Unbekannte gesellen sich jeweils dazu.» Tischtennis sei weltweit einer der angesagtesten Sportarten und zähle hinter Fussball auch in der Schweiz zu den beliebtesten Freizeitsportarten. «Tischtennis hat den Anspruch, ein Lifestylesport, ein Volkssport zu sein.»

Wie begeistert man Hobbyspieler für Vereine?

In der Zahl lizenzierter Spieler spiegelt sich dieses Potenzial indes nicht wieder. «An der Nachwuchsförderung liegt das nicht», glaubt Burhan Imeri (23), der TK-Chef des TTVI. «Vereine wie Luzern, Kriens, Rothenburg, Schenkon, Rotkreuz, Baar oder Sarnen machen gute Arbeit.» Auch Nachwuchschef Andreas Zoller (56) hält fest: «Bei den Junioren sind wieder deutlich mehr Teams gemeldet, für die Meisterschaften wird es zum Problem, genug Hallen zu finden. Zudem sind die Ranglistenturniere mit 70 bis 90 Jugendlichen auch im schweizweiten Vergleich gut besetzt.» Präsident Ming betont: «Uns fehlen vor allem die 18- bis 35-Jährigen. In diesem Bereich haben wir ein Loch.»

Die Hälfte desVorstandes des Innerschweizer Tischtennis Verbands. Von Links: Burhan Imeri, Präsident Amol Ming und Stefan Zwiker stehen für eine kurze Fotosession im Vögeligärtli zusammen.



Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 28. November 2020)

Eine der wichtigsten Traktanden auf ihrer Agenda lautet deshalb: Wie begeistert man die vielen Hobbyspieler für die Vereine? Die Antwort: Mit öffentlichkeitswirksamen Events, wie dem Spielnachmittag, der am Open Air «Funk am See» in Luzern 2021 durchgeführt wird. Oder dem Freizeitpass, der sich an jene Tischtennisfans richtet, die nicht wie die Lizenznehmer an einer Meisterschaft teilnehmen möchten. «Oder mit mehr medialer Präsenz, auch im Fernsehen. Wir möchten mittelfristig NLA- oder Cupspiele im TV übertragen», sagt Stefan Zwiker. Kein Zweifel: Der neue Vorstand des TTVI hat sich aufgemacht, um unserem Tischtennis neues Leben einzuhauchen.

