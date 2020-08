Porträt Tochter von Handball-Legende Goran Perkovac will endlich Meister werden Ihr Vater ist eine Sportlegende, ihre Mutter führt eine Zahnarztpraxis. Die 21-jährige Korina Perkovac hat sich für den Mittelweg entschieden. Stephan Santschi 11.08.2020, 19.20 Uhr

Korina Perkovac bei sich zu Hause im Garten in Luzern. Bild: Pius Amrein (7. August 2020)

Der Stolz auf die sportlichen Erfolge ist sicht- und spürbar. Evica Perkovac hat in der Wohnung in Luzern verschiedene Presseartikel über ihren Mann Goran und ihre Tochter Korina aufgehängt. Goran Perkovac, der frühere Handball-Olympiasieger mit Kroatien, hamsterte in der Schweiz gleich reihenweise Titel, war auch Nationaltrainer und coacht nun den HC Kriens-Luzern. Korina spielt seit drei Jahren NLA-Volleyball beim VC Kanti Schaffhausen, davor hatte sie mit den U19-Juniorinnen von Volley Luzern die Meisterschaft und mit dem Aktivteam den NLB-Titel gewonnen. «Wenn du etwas machst, dann mach es zu 1000 Prozent richtig», sagt die 21-Jährige. So laute das Familiencredo.

Druck, eine Leistungssportkarriere aufzubauen, spürt Korina indes nicht. «Die Schule hat Vorrang, auch meine Eltern wiesen mich stets daraufhin, dass es wichtig ist, einen Abschluss zu haben.» Ihr Hauptfokus liegt daher nicht auf Volleyball in Schaffhausen, sondern auf dem Pharmaziestudium in Basel. Für die Ausbildung verzichtete sie 2019 sogar auf ein EM-Aufgebot, als die Schweiz erstmals aus eigener Kraft ein Grossturnier erreicht hatte.

Organisatorisches Geschick ist gefragt

Damit hat sie die Wege ihrer Eltern, den akademischen von Evica und den sportlichen von Goran, in ihren Plänen vereint. Ihre Mutter ist studierte Zahnmedizinerin, führt in Oberkirch eine Praxis. Dieser Ausgleich sei ihr wichtig, sagt Korina. «Beides unter einen Hut zu bringen, fördert auch mein organisatorisches Geschick.»

Der Wechsel im Jahr 2017 nach Schaffhausen gründete im damaligen Beschluss von Volley Luzern, aus finanziellen Gründen auf die Männer zu setzen und die Frauen in die NLB absteigen zu lassen. «Die Männer machten es besser als wir, für den Entscheid hatte ich Verständnis», erklärt Perkovac ohne Groll. Mit ihren Ambitionen war die Degradierung aber nicht vereinbar. Während einer Saison spielte sie noch mit einer Doppellizenz in Schaffhausen und Luzern, ehe sie 2018 nach Abschluss der Matura fix in die Munotstadt übersiedelte.

Leaderrolle für Perkovac in Schaffhausen

Mittlerweile ist sie dort zur Stammspielerin gereift. Als Aussenangreiferin besticht die 1,84 Meter grosse Athletin mit Offensivwucht, starker Blockarbeit und Physis. Wenn Anfang Oktober die neue Saison beginnt, sollen ihre Auftritte gar noch dominanter werden. «Wir haben nur noch vier Schweizerinnen im Kader, zwei davon müssen laut Reglement auf dem Platz sein. Nun möchte ich in eine Leaderrolle wachsen.» Das Selbstvertrauen und die Energie dafür habe sie, das liege wohl in ihren Genen, sagt Korina Perkovac. Der Verein war auf dem Transfermarkt aktiv, verpflichtete deutsches und amerikanisches Personal, um dem Team die Mentalität für den Gewinn von Titeln zu vermitteln. «Wir spielten immer gut mit, für ganz nach oben fehlte aber etwas. Jetzt wollen wir das Ding endlich nach Schaffhausen holen», betont Perkovac. Meister war Schaffhausen nämlich noch nie.

Ihren Freund lernt sie im Kraftraum kennen

Ein Wechsel zu Sm’Aesch Pfeffingen, das beim viral bedingten Saisonabbruch im März vor Schaffhausen auf Rang eins stand, schlug Perkovac aus und verlängerte ihr Engagement bis 2021. «Der Verein unterstützt mich zu 100 Prozent, Trainer Nicki Neubauer gibt mir viel Vertrauen. Diese emotionale, familiäre Atmosphäre gefällt mir sehr.» Dazu passt, dass sie in Schaffhausen nicht nur ihr sportliches Glück gefunden hat. «Typisch Spitzensportler», bemerkt sie und lacht, wenn sie erzählt, wo sie ihren Freund kennen gelernt hat: «Im Kraftraum.»

Die Rede ist von Lucas Meister, dem Schweizer Handball-Nationalspieler, der seine Karriere bei den Kadetten Schaffhausen zündete und nun bei Bundesligist Minden unter Vertrag ist.

Lucas Meister, hier in einem Spiel mit der Nationalmannschaft gegen Norwegen 2018. Bild: Daniela Frutiger / Freshfocus

Wohin ihr Weg noch führen wird, ist offen. Im Januar kämpft sie mit der Schweiz um die EM-Teilnahme 2021. Im Sommer schliesst sie das Bachelorstudium ab, «dann folgt ein Neustart». Mit einem Masterstudium und Volleyball im Ausland vielleicht, auch abhängig davon, wo Meister spielen wird. «Ein paar Jahre Profisport vor dem Einstieg ins Berufsleben möchte ich schon ausprobieren», sagt Korina Perkovac. Platz für weitere Schlagzeilen wäre in der Wohnung in Luzern jedenfalls noch vorhanden.