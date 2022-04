Guggenmusig Latärndlihöckler Lozärn am Stadtlauf

44. Luzerner Stadtlauf Die Guggenmusig Latärndlihöckler Lozärn schaffts vom Fasnachtsumzug an die Laufstrecke Die Guggenmusig Latärndlihöckler Lozärn ist dieses Jahr zum zweiten Mal als Helferverein im Einsatz und erfährt die Rückkehr des Luzerner Stadtlaufs in das bewährte Set-up aus erster Hand. Andreas Grüter 19.04.2022, 18.00 Uhr

Die Guggenmusig Latärndlihöckler mit dem Sujet «metenand einzigARTig» an der Lozärner Fasnacht 2022.Bild: zvg 2021 war die Guggenmusig Latärndlihöckler mit «Guggenmami» Laura Rölli (Mitte) zum ersten Mal am Luzerner Stadtlauf im Einsatz. Bild: Luzerner Stadtlauf

Im September 2021 starteten die Helferinnen und Helfer der Guggenmusig Latärndlihöckler unter leicht erschwerten Umständen in ihr Stadtlauf-Abenteuer. Die 43. Ausgabe des Luzerner Stadtlaufs fand mit einem umfassenden Schutzkonzept statt. Ein angepasster Zeitplan für die Läuferinnen und Läufer mit rollenden Starts, Vorzeigen der Covid-Zertifikate und Bereitstellen von Desinfektionsmittel bleiben allen Teilnehmenden in Erinnerung.

Die «Höckler» kontrollierten bei den Check-ins in die Läuferzonen auf dem Inseli und an der Bahnhofstrasse die Covid-Zertifikate der Stadtläuferinnen und Stadtläufer und brachten an den Handgelenken Hunderte von Kontrollbändeli an. Die Koordinatorin des Helfereinsatzes und «Guggenmami» in der Musik blickt zurück: «Für uns war die Veranstaltung und die Aufgabe neu. Erfreulicherweise hatten wir bei den Eingangskontrollen fast keine Diskussionen und die Spielregeln wurden von den Teilnehmenden sehr gut umgesetzt.» Das Schutzkonzept des Luzerner Stadtlaufs 2021 wurde in der Läuferbefragung mit der Note 5,6 beurteilt. Die Latärndlihöckler haben also ihre Premiere erfolgreich gemeistert.

Zurück zur Normalität

Doch nun gilt es, die Blicke optimistisch in die nahe Zukunft zu richten. Das Jahr 2022 brachte für Veranstaltungen zahlreiche Lockerungen. So durfte die Lozärner Fasnacht Ende Februar im gewohnten Rahmen stattfinden. «Nach zweijähriger Zwangspause waren unsere Mitglieder mega happy, dass wir an der Lozärner Fasnacht endlich wieder gässlen und das Publikum mit unserem Sound begeistern konnten. Der Verein ist durch die turbulente Zeit noch viel enger zusammengewachsen», erzählt Laura Rölli.

Die Lockerungen haben auch Auswirkungen auf die Organisation des diesjährigen Luzerner Stadtlaufs. Da ihre Helferaufgabe vom September 2021 in diesem Jahr obsolet wird, übernehmen die Latärndlihöckler neue Funktionen: Neben dem Betrieb der Festwirtschaft vor dem Luzerner Theater werden sie in einigen Streckenabschnitten als Streckenposten im Einsatz sein.

Die Guggenmusig Latärndlihöckler am Fritschiumzug . Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Februar 2022)

Stark in der Stadt engagiert

Die Guggenmusig Latärndlihöckler wurde 1981 am Aschermittwoch im Restaurant Laterne an der Reuss gegründet. Ein Jahr später erlebten sie mit 25 Mitgliedern ihre Fasnachtspremiere. Um das gesellschaftliche Leben in der Musik zu pflegen, stehen neben dem Helfereinsatz beim Luzerner Stadtlauf auch weitere interne Anlässe unter dem Jahr auf dem Programm – so beispielsweise ein Minigolfturnier oder das Oktoberfest in Luzern. Dieses Jahr dürfen die Höckler auch am Stadtfest in Luzern einen Helfereinsatz leisten: «Wir freuen uns, als Luzerner Guuggenmusig Veranstaltungen in der Stadt Luzern zu unterstützen und als Verein dabei mitzuwirken.»

In diesem Jahr zog die Lozärner Guggenmusig mit 65 Mitgliedern durch die Luzerner Altstadt-Gassen mit ihrem Sujet «metenand einzigARTig». Die Lozärner Fasnacht 2022 war somit nicht nur für die Stadt Luzern, sondern auch für die Latärndlihöckler Stimmungstest und Hauptprobe für weitere Veranstaltungen in der Luzerner Altstadt.