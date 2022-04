Bei dieser Familie ist der Luzerner Stadtlauf Tradition

Luzern Vom Megger Wald in die Altstadtgassen: Bei ihnen gehört der Luzerner Stadtlauf zur Tradition Der Luzerner Stadtlauf gehört bei Monika Kloth (49) und Tochter Liv (15) seit Jahren zur Tradition. Begonnen hatte alles 2007 mit der Teilnahme am Familienlauf. René Leupi Jetzt kommentieren 22.04.2022, 10.00 Uhr

Absolvieren im Megger Wald eine Trainingseinheit: Liv und Monika Kloth aus Meggen. Bild: Patrick Hürlimann (Meggen, 9. April 2022)

Monika Kloth hatte in jungen Jahren wenig mit dem Laufsport verbunden. Vielmehr standen bei der jungen Frau, gebürtig aus Ebikon, Handball und Aerobic im Fokus ihrer sportlichen Ausrichtung. Den Auslöser, sich dem Joggen zuzuwenden, löste die Geburt ihrer Kinder aus. «Damals», sagt die dreifache Mutter, «habe ich mir nach der Geburt meiner jüngsten Tochter spontan die Turnschuhe angezogen und bin im Wald joggen gegangen.» Dies, um ihren Körper nach drei Schwan­gerschaften wieder fit zu trimmen, aber auch, um den Kopf nach anstrengenden Tagen durchlüften zu können. Seither ist Joggen ein fester Bestandteil im Wochenprogramm der heute 49-Jährigen aus Meggen.

Bei Trainings vielfach alleine unterwegs

Monika Kloth wohnt mit ihrer Familie und den drei Kindern (zwei Töchter, ein Sohn) in Meggen. Sie schätzt nicht nur die ruhige Wohnlage im Luzerner Vorort, auch das hügelige Gelände im Megger Wald mit vielen Wegen und Pfaden macht den Wohnort zur Wohlfühloase für die zierliche Endvierzigerin. «Es macht einfach Spass, in diesem abwechslungsreichen Wald joggen zu gehen», sagt die Architektin, die bei der Pädagogischen Hochschule Luzern als Leiterin Gebäudemanagement angestellt ist. So macht es ihr auch nichts aus, die beiden wöchentlichen Laufeinheiten vielfach alleine zu absolvieren. Ab und zu werde sie von ihrem Mann begleitet. Thomas müsse dabei das Tempo ihren Gegebenheiten anpassen, verrät sie mit einem Schmunzeln im Gesicht. Joggen ist nur die eine sportliche Seite von Monika Kloth. Das Laufen ergänzt sie wöchentlich mit einem Krafttraining und einer Lektion Pilates sowie der fast täglichen Fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Luzern.

Tochter Liv läuft bei den U18-Mädchen

Dass Monika Kloth Ende April nicht alleine in die Luzerner Altstadt reisen muss, dafür sorgt Tochter Liv. Die heute 15-Jährige machte die ersten Erfahrungen mit dem Stadtlauf wie ihre Mutter 2007, damals noch beim Familienlauf und im Kinderwagen. Für die Schülerin der Kantonsschule Alpenquai in Luzern steht das Joggen nicht im Mittelpunkt ihrer sportlichen Aktivitäten. Sie bestreitet den Stadtlauf lediglich aus Spass und sagt, er sei ein cooles und einmaliges Erlebnis. Sie bereitet sich deshalb auch nicht speziell für den Lauf bei den U18-Mädchen über die 2,1 km lange Strecke vor. Bei der 15-Jährigen haben das Breitensportrudern beim Seeclub Luzern sowie Tanzen und der Blauring Meggen Priorität. Auch das Rudern, zu dem sie von einer Kollegin animiert wurde, möchte sie nicht wettkampfmässig betreiben. «Dazu müsste ich vier statt zwei wöchentliche Trainingseinheiten aufwenden, dazu fehlt mir nebst der Schule und den vielen andern Aktivitäten ganz einfach die Zeit.»

Musegg Classic entspricht Trainingsstrecke

Etwas ambitionierter steigt Mutter Monika in den Lauf durch die Luzerner Altstadtgassen. Sie wählte bewusst die 7 km lange Musegg Classic. «Diese entspricht anhand der Länge und dem Profil nahezu meiner wöchentlichen Laufstrecke im Megger Wald. Ein Zeitlimit setzt sich die 49-Jährige bewusst nicht, strebt aber eine Laufzeit an, die unter den vergangenen Teilnahmen liegen. «Ich bin eher nicht der Wettkampftyp, kann mich aber gegenüber den Trainingsläufen steigern.» Dazu trage sicher auch die einmalige Atomsphäre mit den vielen tausend begeisterten Zuschauenden bei, so die sympathische Meggerin. «Es macht einfach Spass, einmal im Jahr unter Wettkampfbedingungen zu laufen – und das erst noch im schönen Luzern und praktisch vor meiner Haustüre.»

Hinweis: Musegg Classic. Frauen und Männer. Start: 19.20 Uhr (Serie 1) 19.54 Uhr (Serie 2), Streckenlänge: 7,0 km, Mädchen U14, U16, U18. Start: 17.00 Uhr, Streckenlänge: 2,1 km.

