Aussergewöhnliches Hobby «Deshalb höre ich so schlecht»: Der Baarer Jean-Noël Prade gehört zur Weltspitze im Tontaubenschiessen Tontaubenschütze Jean-Noël Prade aus Baar steigt im Alter von 74 Jahren in seiner Kategorie zur Weltnummer eins auf. Der Senior reist für seine Wettkämpfen um die Welt und schiesst im Jahr 15 000 Patronen ab. Stephan Santschi 12.07.2021, 16.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jean-Noël Prade in der Schiessanlage des Jagdparcoursclubs Entlebuch, wo er trainieren kann. Bild: Boris Bürgisser (Entlebuch, 7. Juli 2021)

Jean-Noël Prade ist 74, wuchs in Sarasota im US-Bundesstaat Florida auf. Seit elf Jahren lebt der amerikanisch-französische Doppelbürger mit C-Ausweis im Kanton Zug, seinen Lebensunterhalt verdient er als Inhaber von Online-Schulen. So richtig speziell wird seine Geschichte aber erst durch sein Hobby. Prade ist ein leidenschaftlicher Tontaubenschütze, ein richtig guter sogar. Vor kurzem stiess er in der Kategorie Master (über 60-jährig) zur Nummer eins der Welt auf, in der Overall-Wertung steht er auf dem respektablen 27. Platz von über 2200 Athletinnen und Athleten. «Jetzt kann ich mich zurücklehnen, ich habe mein Ziel, mein Karrierehighlight erreicht», sagt er und lacht. So richtig glauben mag man es ihm nicht, doch dazu später mehr.

Tontaubenschiessen ist in der Schweiz kein sehr populärer Sport. Zwar findet er als Freizeitbeschäftigung immer mehr Anhänger und es gibt auch einen nationalen Verband, die Swiss Clay Shooting Federation. Die Vereine aber wie etwa der Jagdparcoursclub Entlebuch, wo Prade zuweilen übt, sind eher klein, die Trainingsmöglichkeiten beschränkt und internationale Turnier finden keine statt. «Im Ausland wird mit Bleipatronen geschossen, das ist in der Schweiz nicht erlaubt», erklärt Prade.

Wer auf richtige Tauben schiesst, wird gesperrt

Und so reist der Senior für seine Wettkämpfen noch immer um die Welt, zwischen Thailand und Brasilien schiesse er pro Jahr rund 15 000 Patronen ab. «Deshalb höre ich so schlecht», sagt er und lacht wieder herzhaft. Ihn reizt vor allem die mentale Herausforderung. «Ob ich treffe, hängt in erster Linie nicht von meiner Waffe und den Patronen, sondern von meinem Gehirn ab.» Deshalb trainiert er nicht nur im Schiessstand, sondern auch mit einer Entspannungstechnik aus der Bewusstseinsschulung der Sophrologie.

«Wer auf richtige Tauben schiesst, wird sofort ausgeschlossen», sagt Prade. Bild: Boris Bürgisser (Entlebuch 7. Juli 2021)

Treffen musste Jean-Noël Prade sehr oft, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Pro Wettkampf schiesst er auf 200 Tontauben, wobei diese aus Scheiben verschiedener Grösse bestehen und nicht wie echte Vögel aussehen. «Mit dem Töten von Tieren will der internationale Verband nichts zu tun haben. Wer auf richtige Tauben schiesst, wird sofort ausgeschlossen», erzählt Prade. Sein Sport besteht aus verschiedenen Disziplinen, jene, die er ausübt, nennt sich Compak Sporting. Auf acht verschiedenen Plätzen gibt er von jeweils fünf Positionen Schüsse auf fünf Scheiben ab, total also 200. Die Tontauben werden dabei von Maschinen gen Himmel gefeuert – einzeln hintereinander oder zu zweit als Dublette.

Tontaubenschiessen ist olympisch

Überrascht wird der Schütze nicht, er weiss, von wo die Scheiben als nächstes kommen. Doch wer die Konzentration verliert, bewegt die Flinte schnell einmal in die falsche Richtung. Das passierte sogar dem Franzosen Christophe Auvret, Weltmeister von 2018. «Der Mann kommt vom Mars, verfehlte nur zwei von 200 Scheiben», schwärmt Prade, doch auch Auvret blickte für einmal in die falsche Richtung. Compak Sporting sei dabei eine relativ neue, mittlerweile aber die populärste Disziplin im Tontaubenschiessen. «Gerüchten zu Folge soll sie olympisch werden und die langweilige Version Skeet ablösen», wie Prade festhält. Skeet, Trap und Doppeltrap sind momentan olympisch, bieten laut Prade aber bei weitem nicht so viel Abwechslung wie Compak Sporting.

Nach Erreichen der Weltnummer 1 will Jean-Noël Prade das Hobby wieder lockerer angehen. Bild: Boris Bürgisser (entlebuch 07.juli 2021)

Begonnen hat Prade mit dem Tontaubenschiessen Mitte 20, er schaffte es bis in die Reserve des US-Nationalteams, nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau verlor er aber die Freude und habe 25 Jahre lang nicht mehr geschossen. Erst vor ein paar Jahren legte er wieder los, stieg im internationalen Ranking kontinuierlich nach oben, und will es nun nach dem Erreichen der Weltnummer 1 wieder lockerer angehen. «Ich möchte mich auf meine Familie konzentrieren, das Leben in der Schweiz und die günstigen Steuern in Baar geniessen», sagt Prade lachend. «I am a happy camper», glücklich und zufrieden, wie man es in Amerika nenne.

Als Vater von zwei erwachsenen Kindern freute er sich sogar nochmals über Nachwuchs, mit seiner Ehefrau hat er eine vierjährige Tochter. Ist also Schluss mit dem Tontaubenschiessen? «Nein, ich werde weitermachen, wenn auch nicht mehr so intensiv.» Die EM in Frankreich im August reize ihn ebenso wie die WM im September auf Zypern. Gut möglich also, dass die spezielle Geschichte von Jean-Noël Prade noch um das eine oder andere Kapitel erweitert wird.