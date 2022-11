WM-Aufgebot der Schweiz: Nati-Trainer Yakins heikle Entscheide

Fussball Heute kommt das Schweizer WM-Aufgebot: Diese heiklen Entscheide muss Nationaltrainer Murat Yakin fällen Welche Neulinge dürfen mit der Schweizer Nati nach Katar reisen? Welcher Star fliegt in letzter Minute noch aus dem Kader? Und welcher Torhüter ist überhaupt fit? Das sind die Brennpunkte 15 Tage vor dem ersten Schweizer WM-Spiel. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer darf mit zur WM? Am Mittwoch um 11:00 Uhr gibt Murat Yakin das Schweizer WM-Aufgebot bekannt. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

In 15 Tagen beginnt für die Schweiz mit dem Spiel gegen Kamerun die WM. Heute um 11 Uhr gibt Nationaltrainer Murat Yakin im Verkehrshaus Luzern bekannt, welche 26 Spieler nach Katar reisen dürfen. Für die einen ist es der Tag der grossen Freude. Für die anderen der Tag der Tränen.

Vieles deutet darauf hin, dass Yakin vor der WM keine ­Experimente wagt. Die Absicht: Unmittelbar vor dem Höhepunkt des Jahres soll jene Mannschaft, die sich eingespielt und gefunden hat, nicht mehr verändert werden. Unruhe wegen Positionskämpfen oder Ansprüchen soll gar nicht erst aufkommen. Das bedeutet: Stürmer wie Michael Frey oder Josip Drmic, die unter Yakin noch nie dabei waren, werden auch für die WM nicht berücksichtigt.

Die härteste Knacknuss für Yakin ist Fabian Rieder. Der YB-Mittelfeldspieler, im letzten Februar 20 Jahre alt geworden, ist der Mann der Zukunft. Eine erste WM-Erfahrung würde ihm fraglos guttun. Rieder ist bestechend in Form. Er hat eine herausragende Spielübersicht. Und hätte als Joker Qualitäten, die für die Nati bereits jetzt an der WM ein Gewinn wären.

Ihm gehört die Zukunft. Aber wird Fabian Rieder bereits an dieser WM bei der Nati dabei sein? Claudio De Capitani / freshfocus

Das Nati-Spieler-Duell zwischen YB und dem FCB

Rieder ist nicht der einzige YB-Spieler, der auf ein WM-Aufgebot hofft. Auch Cedric Itten und Christian Fassnacht kommen dafür in Frage, geringe Chancen haben Loris Benito und Cédric Zesiger. Fassnacht hat zwar nicht die einfachsten Monate hinter sich, doch er kennt die Nati bestens und war wichtiger Teil des legendären Sieges im EM-Achtelfinal gegen Frankreich – er hatte seine Füsse sowohl beim 2:3 als auch beim 3:3 im Spiel. Itten dagegen durfte die EM 2021 unter Vladimir Petkovic nicht bestreiten. Auch, weil er bei den Glasgow Rangers nur wenig Einsatzzeit bekam. Nun dürfte sich der Schritt zurück zu YB bezahlt machen. Es wäre sein erstes grosses Turnier.

Schweizer WM-Spiele Gruppe G 24.11: Schweiz-Kamerun 11 Uhr

28.11.: Schweiz-Brasilien 17 Uhr

2.12.: Schweiz-Serbien 20 Uhr



Modus: Die besten zwei der Gruppe qualifizieren sich für den Achtelfinal. Alle Spiele live auf SRF.

Der Kampf um die letzten Positionen im WM-Kader ist auch ein Duell zwischen YB und dem FC Basel. Beim FCB machen sich gleich vier Spieler Hoffnungen auf ein WM-Aufgebot. Fabian Frei, Dan Ndoye, Andi Zeqiri und Zeki Amdouni. Es hätte etwas Kurioses, wenn die kriselnden Basler plötzlich mehr Nati-Spieler stellen würden als YB, der unangefochtene Leader in der Super League.

Besser spät als nie? Fabian Frei könnte mit 33 Jahren zum ersten Mal an einer WM dabei sein. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Fabian Frei und die Nati, das war jahrelang nicht gerade eine Liebesbeziehung. Im letzten September berief Yakin den vielseitigen FCB-Captain in der Verletzungsnot wieder in die Schweizer Auswahl. Und Frei überzeugte, half in der WM-Qualifikation mal im Mittelfeld, mal in der ­I­nnenverteidigung aus. Nun lockt mit 33 Jahren das erste grosse Turnier als Lohn.

Seferovic, Zuber und Zakaria – die Härtefälle

Wie Itten und Frei hofft auch Renato Steffen auf sein erstes grosses Turnier. Sowohl die WM 2018, wie auch die EM 2021 verpasste er verletzt. Nun wechselte er in diesem Sommer von Wolfsburg nach Lugano, um genügend Spielpraxis zu erhalten und den WM-Traum endlich zu erfüllen – es scheint aufzugehen.

Stellt sich noch die Frage: Gibt es Härtefälle? In der Tat. Haris Seferovic, Steven Zuber und Denis Zakaria – an der EM 2021 noch wichtige Akteure – haben alle eine enttäuschende Saison hinter sich. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine WM, bei der die Vorbereitung fast komplett entfällt. Gut möglich, dass Yakin auf mindestens einen dieser Drei verzichtet.

Erst ein einziges Spiel für Chelsea absolviert: Denis Zakaria. Luka Stanzl/Freshfocus / Expa/Pixsell

Profitieren davon könnte ­Ardon Jashari. Die WM-Teilnahme wäre für den 20-jährigen FCL-Captain die vorläufige Krönung seines rasanten Aufstiegs.

Die unfassbare Verletzungs-Serie der Schweizer Torhüter

Ein gewisses Spannungspotenzial birgt Yakins WM-Aufgebot auch mit Blick auf die Torhüter-Frage. Grund dafür ist die beispiellose Verletzungs-Serie der Schweizer Nati-Torhüter bei ihren Vereinen.

Der Moment, als sich Yann Sommer verletzte. Wird er nach seinem Bänderriss noch vor der WM wieder fit? Imago/Michael Bermel / www.imago-images.de

Zuerst zog sich Yann Sommer am 18. Oktober im DFB-Pokal einen Bänderriss zu. Am Wochenende darauf musste sich auch Jonas Omlin wegen derselben Blessur auswechseln lassen. Diesen Sonntag nun erwischte es auch Yvon Mvogo (Oberschenkelverletzung nach einem Zusammenprall) und ­David von Ballmoos (Knie, ohne Fremdeinwirkung). Beide sind an der WM nicht dabei.

In fast jedem Land der Welt wäre das Wehklagen über derartiges Pech riesig. Nicht so in der Schweiz. Ganz einfach, weil mit Gregor Kobel (Borussia Dortmund) und Philipp Köhn (Salzburg) zwei weitere herausragende Torhüter zur Verfügung stehen – ­beide zeigten sich in den letzten Spielen mit ihren Teams von ihrer besten Seite.

Aus medizinischer Sicht ist eine seriöse Prognose, wann die Verletzten zurückkehren können, nicht möglich. Von grösstem Interesse ist natürlich das Schicksal von Yann Sommer. Der Schweizer Held der EM 2021 sagte am Wochenende in einem Interview mit dem «Sonntagsblick» auf die Frage, ob er Angst um die WM habe: «Ich denke, dass es gut aussieht. Auch wenn ich vorsichtig bin mit Prognosen und Aussagen.» Im Spiel gestern mit Mönchengladbach auswärts gegen Bochum fehlte Sommer weiterhin. Am Freitag steht die ­letzte Bundesliga-Partie vor der Reise nach Katar an. Das Zittern um ihn geht also weiter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen