Biathlon Die Alpnacherin Lorena Wallimann holt an der Junioren-WM Rang 7 mit der Staffel Die 20-jährige Lorena Wallimann beendet spricht von einer guten Erfahrung an der Seite von Doppelweltmeisterin Amy Baserga. Roland Bösch 08.03.2021, 17.08 Uhr

Lorena Wallimann (vorne) feiert das gute Abschneiden in Obertilliach mit ihrem Staffel-Team. Bild: Harald Deubert

Mit den Staffelrennen ging die Jugend- und Junioren-WM in Obertilliach zu Ende. «Die Weltmeisterschaften haben gezeigt wo ich bin und wo ich hinwill», lautet das Fazit der Alpnacherin Lorena Wallimann (20). Dass man es als Schweizerin bei den Juniorinnen ganz nach oben schaffen kann, machte ihr die Einsiedlerin Amy Baserga vor. Die 20-Jährige gewann im Sprint und in der Verfolgung souverän Gold und schrieb Schweizer Biathlon-Geschichte.

Ein solcher Erfolg war zuvor noch keiner Schweizer Athletin gelungen. Beeindruckt hat Baserga dabei insbesondere im Schiessstand. Über die vier WM-Rennen resultierten bei 60 Schüssen nur drei Schiessfehler.

Chiara Arnet hadert mit Schiessfehlern

Baserga setzte am Samstag beim abschliessenden Staffelrennen das Schweizer Team an die Spitze des Klassements. Seraina König nutzte die gute Ausgangslage und übergab Schlussläuferin Wallimann an zweiter Position. «Die anderen Teams verfolgten eine etwas andere Strategie als wir Schweizerinnen und setzen am Ende die besten Läuferinnen ein», erklärt Wallimann. Beim Stehendanschlag handelte sich die Athletin des Skiclubs Schwendi-Langis zudem fünf Nachlader ein. Den Schaden hielt sie dennoch in Grenzen. Die Schweiz belegte den 7. Schlussrang von 18 Nationen. «Das Staffelrennen war eine super Erfahrung für mich. Der gute Teamgeist kam zum Tragen», sagt Wallimann. Der Sprint am Dienstag zuvor setzte bei ihr eine herbe Enttäuschung ab. Als 71. konnte sich die Athletin der Sportmittelschule Engelberg nicht für die Verfolgung qualifizieren.

Bei der Jugend in der Verfolgung dabei war hingegen die Engelbergerin Chiara Arnet. Mit dem 21. Rang im Sprint schaffte sie sich eine gute Ausgangslage. Dies konnte die 17-Jährige mit sechs Schiessfehlern nicht optimal nutzen. «Ich konnte in diesem Schiessstand die Windsituation irgendwie nie so richtig einschätzen», bilanziert Arnet. Im Schiessstand haderte sie auch beim Staffelrennen. Es resultierte der 8. Schlussrang. Für Chiara Arnet waren es dennoch sehr wertvolle Wettkampftage: «Sich international zu messen und sehen, wie andere laufen, bringt mich weiter.»