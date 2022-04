Steve Beleck, der Yverdoner Cupheld, im Portrait

Cup-Halbfinal Steve Beleck hat Yverdon in den Cup-Halbfinal gegen St. Gallen geschossen – er ist ein Wandervogel wider Willen Steve Beleck ist der Cupheld von Yverdon Sport. Der Stürmer ist erst 29 Jahre alt, aber er hat schon viel gesehen. Die Geschichte eines Wandervogels. Dominic Wirth, Yverdon Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Steve Beleck im Stade Municipal von Yverdon. Urs Lindt

Wer sich auf den Rasen des Stade Municipal in Yverdon stellt, der sieht zwei Tribünen; die eine ist klein und die andere sehr klein. Wenn er dann nach vorne blickt, sieht er einen Tennisplatz; wenn er sich umdreht ein paar Einfamilienhäuser.

Das Stade Municipal ist eine kleine Bühne in der grossen Welt des Fussballs. Der breitschultrige Mann, der dort auf dem Rasen steht, hat bis vor ein paar Monaten nicht einmal gewusst, dass es existiert. Steve Beleck lässt den Blick über das Stadion schweifen. Dann sagt er, der Platz sei gut, und das sei das Wichtigste.

Am Donnerstag steigt im Stade Municipal das grösste Spiel seit langer, langer Zeit. Es geht gegen den FC St. Gallen, und das im Cup-Halbfinal. Die Fussballer von Yverdon Sport haben es erst einmal so weit geschafft, 2001. Damals ging es sogar bis in den Final (0:3 gegen Servette). Der Verein spielte da noch in der NLA, stürzte später bis in die vierthöchste Liga ab, schaffte zuletzt wieder den Sprung in die Challenge League.

Gegen Zürich und Lausanne erzielt Beleck alle Tore

Diese Saison hat sich Yverdon Sport auf die Fussball-Landkarte zurückgearbeitet. Das Stade Municipal war Schauplatz zweier denkwürdiger Cup-Nächte. Zuerst rang der Aussenseiter im Herbst den FC Zürich nieder. Und dann musste im Februar auch noch Lausanne, der grosse Nachbar, dran glauben.

Gegen Zürich erkämpfte Yverdon Sport ein 2:2 und gewann dann im Penaltyschiessen; gegen Lausanne gab es ein 1:0. Die Tore macht stets: Steve Beleck. Der Stürmer ist der Cupheld der Waadtländer. Beim Sieg gegen Zürich traf er gar vier Mal, weil er im Penaltyschiessen zweimal antreten musste.

Beleck, der Cupheld, jubelt beim Sieg gegen den FC Zürich. Keystone

Beleck, der Cupheld, das ist das eine Etikett. Es gibt da noch ein zweites. Der Stürmer ist erst 29 Jahre alt, aber er hat schon für 15 Vereine in sieben Ländern gespielt; Yverdon ist seine 16. Station. In der Fussballwelt nennt man derart weit gereiste Fussballer gerne Wandervögel. Das ist lustig gemeint, Wandervogel, haha.

Vergessen geht dabei, dass das alles meist nicht so wahnsinnig witzig ist. Dass es weniger die Reiselust ist, die Fussballer über Jahre von Klub zu Klub wandern lässt. Sondern dass einiges ziemlich schief gelaufen ist.

Steve Leo Beleck A’Beka ist der Sohn eines kamerunischen Löwen. Er wird 1993 in Yaoundé geboren. Sein Vater heisst Thomas Libiih und nimmt in den 1990er-Jahren für Kamerun an zwei Weltmeisterschaften teil. Der Sohn bekommt davon nichts mit, er ist dafür zu klein, aber als er grösser wird, merkt er bald, was für ein Held der Vater im Land ist. Und er beschliesst, ihm nachzueifern.

Dass dieser junge Mann nun in Yverdon gelandet ist, dieser kleinen Stadt am Neuenburgersee, macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Und auf den zweiten viel. Seine Geschichte spielt in der Welt des modernen Fussballs. Es ist eine Welt, in der sich nur die Stärksten durchsetzen. In der Spieler zuweilen wie Spekulationsobjekte behandelt werden, bald hier landen und bald dort. Verkauft. Verliehen. Vergessen.

Als er nach Yverdon kommt, hat er keine grosse Wahl

Steve Beleck sitzt im letzten Sommer gerade in Kamerun in den Ferien, als sein Berater anruft, Patrick Bengondo, der einst für Aarau und Winterthur spielte. «Steve», sagt er, «ich habe einen Verein für dich». Beleck gefällt, was er hört, Challenge League, Schweiz, das klingt interessant. Über den Verein weiss er nichts. Aber es ist auch nicht so, dass er gross die Wahl hätte. Beleck ist seit Monaten ohne Verein, so lange wie noch nie zuvor. Also geht er nach Yverdon.

Es ist nicht einfach, den Überblick über die Karriere des Kameruners zu behalten. Er beginnt in Griechenland, geht nach Italien, kehrt nach Griechenland zurück, spielt in England, Belgien, in Rumänien und der Türkei. Seine Vereine heissen AEK Athen, Florenz, Watford. Heissen Mons und Crotone, Cluj und Ümraniyespor.

Der wichtigste Name aber ist Udinese. Dort wechselt Beleck hin, als er noch ein halbes Kind ist, 17 Jahre und ein paar Monate nur. Er hat gerade eine tolle Halbsaison in der obersten griechischen Liga gespielt, 5 Tore in 13 Spielen für Panthrakikos Komotini, und das in diesem Alter. Es gibt Interesse von Vereinen wie Tottenham. Und das Angebot von Udinese.

Der Kameruner sieht, wer dort alles spielt: Alexis Sanchez, Antonio di Natale, Gökhan Inler. Er unterschreibt für vier Jahre. Udinese ist zu dieser Zeit ein Verein mit einem besonderen Geschäftsmodell. Er hat ein engmaschiges Scouting-Netz ausgeworfen. Wer hängen bleibt, weil er jung ist, talentiert und nicht allzu teuer, der erhält einen Vertrag.

Beleck bleibt hängen. Für ihn ist Udinese der Anfang, aber von heute aus betrachtet vielleicht auch schon ein wenig das Ende. Denn er hat nun für lange Zeit nicht mehr viel dazu zu sagen, wie es in seiner Karriere weitergeht. Der Kameruner, ein ruhiger, schüchterner Mann, ist jetzt Teil eines Systems, in dem es unbarmherzig zu und her geht.

Der Teufelskreis des Leihspielers

Jahr für Jahr kommen viele neue Spieler nach Norditalien. Zu Saisonbeginn treffen sich alle Udinese-Spieler in einem Hotel, 60 auf einmal, so erzählt es Beleck. Sie werden unterteilt in zwei Gruppen: jene, die bleiben dürfen. Und jene, die in die Fremde geschickt werden, um sich zu beweisen.

Beleck gehört bald zur zweiten Gruppe. Es läuft gut bei AEK Athen, der ersten Leihstation, aber dann muss er nach Watford, weil der Verein wie Udinese zum Fussball-Imperium der Familie Pozzo gehört. Nun wird es kompliziert.

Steve Beleck im Trikot von Watford: Ein seltener Auftritt. Keystone

«Wenn es gut läuft, ist man interessant», sagt der Kameruner. «Wenn man mal ein schlechtes Jahr hatte, ändert sich das rasch». Beleck hat bald schlechte Jahre. Udinese, das viele Fussballer kauft, um ein paar von ihnen mit Gewinn weiter zu verkaufen, will ihn irgendwann nicht mehr, macht einen Deal mit Fiorentina. Wieder folgen Leihgeschäfte. Und weitere schwierige Jahre.

Einmal kehrt Beleck nach einer Leihsaison nach Florenz zurück. Dort wird er zuerst einmal gefragt, wer er überhaupt sei. Er beschreibt das Leben als Leihspieler als Teufelskreis. Das Ankommen beim neuen Klub, meist kurz vor Transferschluss, wenn die Vorbereitung längst vorbei ist, keine Zeit für Akklimatisation bleibt.

«Es ist als Leihspieler schwer, sich zu integrieren, und wenn es einmal läuft, ist es schwer, zu bleiben, weil man jemandem anders gehört», sagt Beleck. Er lernt viele Städte kennen, viele Mitspieler, viele Trainer, nur eines hat er nie: Stabilität. «Dabei», sagt er, «wird man nur mit ihr besser.»

Das Übergewicht hat er längst wegtrainiert

Marco Degennaro ist Sportchef bei Yverdon Sport. Bevor er Steve Beleck in die Schweiz holte, telefonierte er in Italien herum, wo Beleck bei sechs Vereinen spielte. Er sagt, er habe oft den gleichen Satz zu hören bekommen: «Beleck? Riesiges Potenzial, aber…» Degennaro sagt, der Kameruner brauche ein gutes Umfeld, eines ohne zu viel Druck.

Das Leihsystem von Udinese kennt Degennaro, vom Scouting der Italiener ist er beeindruckt. «Wer es durch diesen Filter schafft, tut das nicht per Zufall», sagt er. Aber es sei eben auch so, dass man bereit sein müsse, gerade als Stürmer. Er sagt von Beleck, dass in jungen Jahren in Italien nie die Zeit bekommen habe, sich wirklich durchzusetzen. Es klingt auch durch, dass es ihm an der nötigen Härte fehlte. Als er nach Yverdon kam, tat er das mit einigem Übergewicht, aber das hat er sich rasch abtrainiert.

28 Spiele, 2 Tore: So sieht die Bilanz von Beleck in der Liga aus. 3 Spiele, 5 Tore: Das ist jene im Cup, wo die Gegner zweimal oberklassig waren. Der 29-Jährige sagt, es sei einfacher für ihn gegen die besseren Teams, er bekomme mehr Platz. Vielleicht ist der Cup auch einfach sein Wettbewerb. Mit Cluj hat er ihn in Rumänien sogar schon einmal gewonnen. Auch damals gelangen ihm wichtige Tore.

Und jetzt also der Halbfinal gegen St. Gallen, ein neuer Höhepunkt. Hat Steve Beleck, das einstige Wunderkind, genug aus sich gemacht? Er sagt, klar, er hätte mehr erreichen können, sei schlecht beraten worden, habe falsche Entscheide gefällt. Aber er bereue nichts. «Nicht jeder», sagt er, «kann ein Didier Drogba werden». Dann fügt er noch an, dass nichts vorbei sei, «ich bin 29 Jahre alt», sagt er mit Nachdruck.

Steve Beleck am Neuenburgersee. Urs Lindt

Wer mit Beleck durch Yverdon geht, diese Stadt, die gerade seine Heimat ist, ihn fragt, ob er eine Lieblingsort habe, in der pittoresken Altstadt vielleicht oder am See, dann antwortet er nur, dass er trainiere und dann heimgehe. Er wirkt wie einer, der es sich abgewöhnt hat, sich zu sehr einzuleben.

