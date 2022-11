Wie sich das Leben von Schwingerkönig Joel Wicki verändert hat

Schwingen Auf das Brienzer Rothorn kann er jetzt nicht mehr: Wie sich das Leben von Joel Wicki durch den Königstitel verändert hat Schwingerkönig Joel Wicki ist mit 25 Jahren am Ziel seiner sportlichen Träume angekommen. Im Interview redet der Entlebucher über seinen Alltag, die Schweizer Fussball-Nati, Niederlagen beim Jassen und Ueli Maurer. Interview: Claudio Zanini und François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Schwingerkönig, Unternehmer, Lehrling und Jäger: Joel Wicki bringt derzeit viele Dinge unter einen Hut. Bild: Severin Bigler (Thalwil, 6. Oktober 2022)

Im letzten Sommer ging Ihr Kindheitstraum in Erfüllung, Sie wurden Schwingerkönig. Ist es so, wie Sie es sich ausgemalt haben?

Es ist sehr ähnlich. Nehmen wir die Trainings in Magglingen als Beispiel. Dort hatten die Worte von Königen wie Christian Stucki oder Kilian Wenger immer mehr Gewicht, weil sie eine Stufe höher waren als wir anderen. Jetzt bin ich plötzlich in dieser Rolle und habe mehr Einfluss auf die Abläufe. Dass ich nun viele Verpflichtungen habe, ist nicht komplett neu. Das kannte ich schon von 2019, als ich Erstgekrönter wurde.

Ihre Bekanntheit dürfte aber nochmals gestiegen sein.

Es hat ziemlich zugenommen. Ich kann eigentlich nirgends hin, ohne dass ich erkannt werde. Ich kann auch nicht mehr einfach so auf das Brienzer Rothorn. Aber daran habe ich mich gewöhnt.

Sind die Leute aufdringlich?

Aufdringlich nicht. Die meisten fragen sehr höflich nach Autogrammen oder Fotos. Ich kann meistens nicht Nein sagen. Aber ich mache es ja gerne, denn die Leute haben eigentlich immer Freude.

Haben Sie Dinge angepasst im Alltag? Gehen Sie selbst einkaufen?

Ich bin ein ganz normaler Mensch, auch ich muss einkaufen gehen. Aber wenn ich im Stress bin und nur fünf Minuten Zeit habe, dann sage ich es den Leuten sofort. Oder wenn sie vor der Haustüre warten und ich zur Arbeit gehen muss.

Was passiert, wenn der König einmal schlechte Laune hat? Meidet er dann die Menschen?

Jeder hat mal einen schlechten Tag, auch ich. Aber deswegen kann ich die Menschen nicht meiden, das ist fast nicht möglich. Für mich bleibt wichtig, dass ich auch mal sagen darf, wenn etwas zu weit geht.

Wicki beim Interviewtermin im Haus der Laureus Stiftung in Thalwil. Bild: Severin Bigler

Jassen Sie?

Ab und zu.

Wenn Sie im Jassen verlieren, werden Sie dann hässig?

Ich glaube schon, dass man weniger gut verlieren kann, wenn man ehrgeizig ist. Aber ich raste nicht aus beim Jassen. Man muss fair bleiben, das ist ein Spiel, wie das Schwingen auch.

Ist dieser Ehrgeiz im Privatleben manchmal hinderlich?

Das ist sicher so. Es gibt im Privatleben immer Dinge, die man erledigen könnte. Manchmal sagt mir mein Kopf, ich müsse noch etwas erledigen, während der Körper eigentlich zwei Stunden mehr Schlaf bräuchte. Doch irgendwann bremst mich dann der Körper aus.

Was werden Sie für ein König sein in der Öffentlichkeit? Ein lauter König wie Jörg Abderhalden? Oder ein diplomatischer König wie Matthias Sempach?

Ich habe mir da nichts Konkretes vorgenommen. Ich will mich selbst bleiben und keinen nachahmen. Wenn die Leute korrekt sind zu mir, bin ich korrekt zu ihnen. Ich will mich vor allem auf den Sport konzentrieren. Ich mache Sport, weil er mich erfüllt. Und sobald das nicht mehr der Fall sein sollte, höre ich auf.

Haben Sie sich zum Ziel gesetzt, diesen Titel zu vergolden?

Vergolden? Nein, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel war, diesen Titel zu holen, das ist ein Kindheitstraum. Ich bin stolz darauf, zwei Tage hintereinander auf diesem Niveau geschwungen zu haben. Alles, was jetzt kommt, ist Zugabe.

In der Beletage des Schweizer Sports angekommen: Joel Wicki. Bild: Severin Bigler

Es ist bemerkenswert, wenn einer mit 25 Jahren sagt, dass alles Zugabe sei, was noch komme.

Wenn man bei jedem Training ans Limit geht, um seinem Traum näherzukommen, ist es wichtig, sich auch einmal zu sagen, dass das Ziel erreicht ist. Ich mache mir nun keinen Druck und setze mir andere Festsiege zum Ziel. Es gibt nichts Höheres als den Königstitel.

Ist es denn überhaupt ihr Ziel, diesen Titel in Geld umzumünzen?

Mir war immer wichtig, dass es nicht ums Geld geht. Es ist lediglich ein willkommener Nebeneffekt. Es ist mir wichtig, dass ich mit dem Geld etwas erwirtschaften kann, das mir das Leben lang hilft. Sei es ein schönes Zuhause oder irgendwann weniger arbeiten zu müssen. Aber das Geld hatte nie Priorität. Es geht mir um die Freude am Sport.

Haben Sie Freude an den sozialen Medien? Interessieren sie sich für Follower-Zahlen?

Grundsätzlich interessieren mich die sozialen Medien, aber ich gehe nicht kontrollieren, wer wie viele Follower hat, das ist für mich kein Wettbewerb. Ich finde, meine Beiträge sollen ungezwungen sein.

Beim Eidgenössischen sagten Sie, ihr Kopf wollte einfach nicht verlieren. Sind sie stur?

Ich habe einen riesigen Ehrgeiz. Irgendwann musste ich mich als kleiner Junge entscheiden, wohin die sportliche Laufbahn gehen soll. Will ich lediglich um den Kranz schwingen? Reicht es, wenn ich Zweiter oder Fünfter werde? Mir war bald einmal klar, dass ich ganz nach vorne will. Und wenn man sich ein solches Ziel gesetzt hat, muss man mehr machen als die anderen. Der Kopf ist dabei entscheidend.

Wurden Sie König, weil Sie mental am stärksten waren?

Das war sicher ein wichtiger Grund. Ich hatte ja den Gestellten im ersten Gang (gegen Adrian Walther, d. Red.), ich war also von Beginn an im Hintertreffen und unter Zugzwang. Im siebten Gang reichte mir schliesslich ein Gestellter (gegen Fabian Staudenmann, d. Red.) für den Schlussgang.

Im Schlussgang gerieten Sie dann arg unter Druck.

Ja, ab und zu (lacht). Ich habe schon oft unglücklich verloren, obwohl ich körperlich überlegen war. Jetzt war ich unter Druck und gewann dennoch. Das gleicht sich im Verlauf einer Karriere aus.

Der Berner Matthias Aeschbacher (oben) bearbeitet Joel Wicki im Eidgenössischen Schlussgang gnadenlos. Bild: Georgios Kefalas/Keystone (Pratteln, 28. August 2022)

2019 wurden Ihre Chancen fast grösser eingeschätzt als 2022. War es rückblickend ein Vorteil, dass sie aus dem Windschatten agieren konnten?

Es war sicher besser, nicht als Hauptfavorit antreten zu müssen. Den Saisonverlauf sollte man aber nicht überbewerten. Ich habe immer betont: Den Höhepunkt musst du am Eidgenössischen haben und nicht irgendwann im Frühling.

Störte es Sie, dass fast nur über Samuel Giger geredet wurde im Vorfeld?

Überhaupt nicht. Ich wusste, dass erst Ende August abgerechnet wird. Man muss sich steigern können im Verlauf einer Saison. Wenn man bereits beim Baselstädtischen Schwingertag im Mai in Topform ist, kann man sich kaum mehr steigern. Es kann auch helfen, wenn man nicht alles gewinnt, dann sieht man noch genügend Steigerungspotenzial.

Waren Sie am Sonntagmorgen in Pratteln überzeugt, dass sie den Titel holen werden – oder gab es Zweifel?

Zweifel nicht. Aber man denkt auch nicht an den Sieg. Ich wollte die bestmögliche Leistung zeigen und mich nicht unter Druck setzen. Als ich Matthias Aeschbacher schliesslich im sechsten Gang besiegte, wusste ich, dass ich es nun in den eigenen Händen habe. Aber auch dann dachte ich nur an den nächsten Gang.

Das sagen alle Schwinger. Aber den wenigsten gelingt das. Was machen Sie anders?

Du darfst keinen Gegner unterschätzen. Du musst bescheiden bleiben. Zudem konnte ich die Energie des Publikums aufnehmen, sobald ich in die Arena ging. Das hat mich gepusht.

Kein optimaler Start: Im ersten Gang steckt Joel Wicki beim Eidgenössischen einen Gestellten gegen Adrian Walther ein. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Pratteln, 27. August 2022

Künftig dürfte weniger Energie vom Publikum zurückkommen. In drei Jahren heisst es wohl «Alle gegen Wicki».

Als Erstgekrönter von 2019 trat ich in Pratteln ja auch als Festsieger an. Also war ich auch derjenige, den es zu schlagen galt. Was in drei Jahren ist, weiss ich nicht. Es werden wieder Junge nachkommen, die Ausgangslage dürfte vielleicht noch offener sein. Ich werde auch dann alles geben.

Nebst dem Sport haben Sie ein Baggerunternehmen und machen eine Lehre als Landwirt. Gibt es noch Freizeit? Wann waren Sie letztmals auf der Jagd?

Vorgestern (lacht). Weil ich selbstständig bin, kann ich mir vieles selbst einteilen. Ich kann am Morgen auf die Baustelle und am Nachmittag ins Training oder umgekehrt. Niemand sagt mir, wann ich arbeiten und wann ich Pause machen muss. In letzter Zeit kam die Arbeit sicher etwas zu kurz. Aber das ist im Herbst normal, weil die Jagd zum Thema wird.

Und dann gibt es ja noch den Bauernhof, den Sie seit vergangenem Sommer führen.

Die Übergabe ist wegen des Todesfalls des Besitzers früher passiert als geplant. Meine Partnerin und ich wollten den Betrieb eigentlich im nächsten Jahr übernehmen. Ich werde aber von meinen Eltern, meinem Bruder und meinem Götti unterstützt. Wir haben im Sommer umgestellt – von Milchwirtschaft auf Mutterkuhhaltung. So bin ich nicht an die Zeiten gebunden und kann flexibler arbeiten. Ich muss nach wie vor in den Stall, aber es kommt nicht so sehr drauf an, wann.

Stimmt es, dass Ueli Maurer Ihr Lieblingspolitiker ist?

Ich hatte sehr grosse Freude gehabt, dass er an meinen Empfang in Sörenberg kam. Ich orientiere mich aber nicht nur an einem Politiker, sondern über die ganze Parteilandschaft. Ich bin kein SVPler oder CVPler oder sonst was. Ich finde es gut, wenn man bürgerlich und sozial ist sowie die Natur im Auge behält.

Bundesrat Ueli Maurer und der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker beim Empfang von Joel Wicki drei Tage nach dem Eidgenössischen. Bild: Patrick Hürlimann

Sie besuchten im Herbst das Fussball-Länderspiel zwischen Schweiz und Tschechien. Kommen da patriotische Gefühle auf?

Ich bin stolz, hat die Schweiz ein solch tolles Team. Dieser Sieg in St.Gallen war stark. Aber ich verfolge auch Eishockey oder Skifahren.

Sind Sie ein Patriot?

Ein Patriot? (überlegt) … eigentlich nicht. Aber ich habe Freude, wenn Schweizer Sportlerinnen und Sportler etwas für das Vaterland erreichen.

