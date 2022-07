Ist der Transfer von Mario Balotelli zum FC Sion realistisch?

Wechsel ins Wallis? B wie Balotelli – der FC Sion und die Lust nach der Extraportion Adrenalin für die Offensive Exzentriker Mario Balotelli spielt in der Türkei, noch. Spekulationen gibt es unverändert viele. Ist der Walliser Super-League-Klub überhaupt bereit für einen wie Balotelli, der vieles sprengen würde? Alan Daniele 1 Kommentar 27.07.2022, 17.00 Uhr

Der FC Sion ist an der Verpflichtung von Mario Balotelli interessiert. Bald soll eine Entscheidung getroffen werden. (Archiv) keystone

Sion-Präsident Christian Constantin will sich wieder einmal einen der ganz grossen Fische angeln: Mario Balotelli, 31-jähriger Italiener. Balotelli vereint viele Eigenschaften, nettere wie weniger freundliche. Ein Torjäger, ein Genie, ein Publikumsliebling, sagen die einen. Eine Skandalnudel, ein Exzentriker, ein Egoist, sagen die anderen. Der 36-fache italienische Nationalspieler ist wohl ein bisschen von allem. Ihm gelangen Traumtore, er fuhr aber auch schon Luxusautos zu Schrott.

Balotelli trug in seiner Karriere die Trikots von Inter Mailand, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nizza, Olympique Marseille, Brescia, Monza und jetzt dasjenige von Adana Demirspor. Letzte Saison schoss «Balo» in 31 Spielen 18 Tore für die Türken. Immer noch eine starke Quote für einen, der in seiner Karriere schon auf so manche Abwege geraten ist.

5 Millionen Ablöse?

Und jetzt soll ausgerechnet das Trikot des FC Sion sein Nächstes sein? Die bis heute wirklich bekannten Fakten sind, dass Balotelli in der Türkei noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, mit Sitten-Trainer Tramezzani schon telefonierte (was heisst das schon?) und die Türken von fünf Millionen Euro Ablösesumme sprechen.

Die letzten Aussagen zu dieser Causa stammen von Sion-Sportchef Barthélémy Constantin, der sagte, es könne nun schnell gehen, man wolle den Türken keine Zeit stehlen. Ziemlich anders tönt es bei Präsident Constantin. Der Transfermarkt schliesse am 31. August, Geduld sei angebracht. Ergänzend die Aussage von Adanas Präsident Sancak, man sei in Verhandlungen mit dem FC Sion und der Preis festgelegt. Es liege jetzt an den Schweizern. Offen ist, ob der Kaufpreis Balotellis nun näher an den fünf Millionen oder dem von der Internetseite «www.transfermarkt.ch» ermittelten Marktwert von 2.8 Millionen Euro liegt. Und was der Italiener im Wallis verdienen würde oder müsste, ist dann nochmals Gegenstand von separaten Verhandlungen.

Eine Liga höher als Gattuso

Seine Tore hat Balotelli überall geschossen, Skandale und Aussetzer hin oder her. Er würde für sie auch im Schweizer Fussball sorgen, sein Potenzial dazu ist absolut unbestritten. In der Vita Balotellis gab es sogar Stationen, wo es verhältnismässig ruhig blieb um ihn. Wie ab 2016 in Nizza, wo es schien, als habe ihn der Schweizer Trainer Lucien Favre so in das Kollektiv integriert, dass sich Balotelli sogar mannschaftsdienlich zeigte.

Ein Mario Balotelli in Sitten würde aber vieles sprengen, mehr als Weltmeister Gattuso vor zehn Jahren. Und wenn es der Walliser Klub marketingtechnisch einigermassen schlau macht, generiert er zusätzliche Einnahmen aus Abo- und Ticketverkauf, Stadiongastronomie und neuen Followern auf Social Media. Das Problem: Sittens Administration ist personell dermassen klein, dass die Frage mehr als berechtigt ist, wer denn diesen Monstertransfer von A bis Z vermarkten und aus Balotelli das Maximum an Erträgen herausholen soll. Da reichen ein paar zusätzliche Raclette-Öfen im Stadion und Balotelli-Artikel im Fanshop bei weitem nicht aus.

Das Geschäft mit den Trikots

Würde der Klub bescheidene 2000 Leibchen mit Balotellis Namen und Nummer verkaufen, gäbe das bei einem Stückpreis von 110 Franken 220’000 Franken in die Kassen. Zum Vergleich, Paris St-Germain verkaufte ab Sommer 2021 über seine eigenen Kanäle über 600’000 Trikots von Lionel Messi, insgesamt spricht PSG bereichsübergreifend von 700 Millionen Euro Umsatz im ersten Jahr mit Messi. Der kolportierte Lohn des Argentiniers, 40 Millionen Euro plus 30 Millionen Euro einmaliges Handgeld beim Transfer von Barcelona nach Paris, haben die Franzosen längst und mehrfach auf dem kommerziellen Weg wieder hereingeholt. Völlig andere Relationen, die aber zeigen, dass auch die für Super-League-Verhältnisse hohen Ausgaben (Ablösesumme, Lohn) für einen Star wie Mario Balotelli mindestens teilweise refinanziert werden könnten.

Das Beispiel Balotelli – ob er denn nun kommt oder nicht – reiht sich beim FC Sion wunderbar in die Liste der glanzvollen Namen von Spielern, von denen man kaum geglaubt hätte, sie würden tatsächlich im Wallis ihren nächsten Profivertrag unterschreiben. Neben Gattuso auch Frédéric Meyrieu, mit dem Sitten 1997 Double-Sieger wurde. Oder Darko Pancev (1996-1997) aus dem ehemaligen Jugoslawien, oder der Argentinier Gabriel Calderon (1987-1990). Es gäbe noch einige andere. Und wenn sie dann doch nicht zum FC Sion kamen, waren sie zumindest nahe dran und der Klub war mächtig im Gespräch. Was Präsident Constantin ziemlich gut gefällt.

1 Kommentar Markus Krebs vor etwa 9 Stunden Balotelli wäre ein cooler Transfer. Es ist aber nicht das erste mal, dass man in Sion von einem solchen Coup träumt. Ich würde mir aber dennoch wünschen, dass ihn Constantin an Land ziehen kann. Der Liga würde ein Balotelli sehr gut tun. Alle Kommentare anzeigen