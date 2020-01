Welcher Fussballer hat das schönste Schweizer Tor 2019 geschossen? Sie sind gefragt, stimmen Sie ab! Fallrückzieher, Volleys von ausserhalb des Strafraums, Schlenzer oder direkt verwandelte Freistösse. Hier ist quasi alles dabei, was das Fussballherz begehrt, wenn es um schöne Tore geht. Doch welches ist das schönste Tor, das im letzten Jahr in der Schweiz erzielt wurde? Alessandro Crippa 04.01.2020, 05.00 Uhr

Hat Ermir Lenjani vom FC Sion das schönste Tor 2019 geschossen? (Bild: Freshfocus / Marc Schumacher)

Zum ersten Mal in der Geschichte des Swiss Football League (SFL) konnte jeder der insgesamt 20 Vereine der Super League und der Challenge League ein Tor eines eigenen Spielers nominieren.

Die Swiss Football League sucht nun und bis und mit dem Sonntag, 12. Januar um 17.00 Uhr in einer grossen Publikumswahl in der ersten Woche des neuen Jahres das Tor des Jahres 2019. Der Schütze des «SFL Best Goal 2019» wird anlässlich der SFL Award Night am 20. Januar 2020 im Kursaal in Bern eine Trophäe in Empfang nehmen dürfen. Abstimmen können Sie unter diesem Link. Indem Sie für ein Tor abstimmen, nehmen Sie auch gleichzeitig an der Verlosung von 5 x 2 Tickets für die 7. SFL Award Night vom Montag, 20. Januar im Kursaal Bern teil. Das Video mit den Toren, die für das Voting ausgewählt wurden, finden Sie untenstehend.

Das sind die nominierten Treffer: