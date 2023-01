Weltcup Adelboden «Mein Name ist schwieriger auszusprechen»: Meillard am Chuenisbärgli im Schatten von Odermatt Loïc Meillard holt in Adelboden seinen ersten Riesenslalom-Podestplatz in dieser Saison und wird Dritter. Da Teamkollege Marco Odermatt alles überstrahlt, bleibt ihm nur die Nebenrolle. Wie geht er damit um? Claudio Zanini, Adelboden Jetzt kommentieren 07.01.2023, 18.18 Uhr

Loïc Meillard (links) und Marco Odermatt. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

Die «Odi-Rufe», die seinem Teamkollegen gelten, waren noch nicht verhallt, als Loïc Meillard nach dem Rennen in der Mixed Zone auftauchte. Auf die Frage eines Journalisten, ob es nervig sei, wenn alle immer nur Odermatt bejubeln würden und niemand «Loïc» rufe, sagte Meillard: «Mein Name ist schwieriger auszusprechen. Es ist einfacher, Odi zu sagen.» Es folgte ein Schmunzeln. Es signalisierte, dass Meillard über den Dingen steht und ganz gut mit seiner Nebenrolle lebt.

Für Meillard wäre möglicherweise noch mehr dringelegen am Chuenisbärgli. Im ersten Lauf hatte er die drittbeste Zeit. Im zweiten Lauf fuhr er nicht mehr ganz so stark. Am Ende hatte er 1,17 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Für den dritten Schlussrang reichte es dennoch. «Es ist nicht einfach in Adelboden, wenn man unter den letzten Fahrern ist, die runter müssen», sagte Meillard.

Im Vergleich zu Odermatt würden ihm im Riesenslalom ein paar Prozent Überzeugung fehlen, meinte Meillard. «Marco fuhr voll am Limit. Sein Vertrauen liegt bei 150 Prozent. Er kann voll pushen. Das kann ich im Moment nicht in dieser Disziplin.» Meillard hat auf diese Saison hin die Trainingsgruppe gewechselt. Weg vom Riesenslalom, hin zum Slalom.

Braathen und die Schwierigkeiten im Kopf

Ob Lucas Braathen am Sonntag starten kann, ist ungewiss. Bild: Giovanni Pizzato/AP

Eigentlich hätte Marco Odermatt in Lucas Braathen einen hartnäckigen Herausforderer gehabt. Der Norweger gewann kürzlich den ersten von zwei Riesenslaloms in Alta Badia. In Adelboden war er im ersten Lauf mit der Bestzeit unterwegs. Die ersten beiden Sektoren bewältigte er schneller als Odermatt. Doch dann blieb er mit der linken Hand an einem Tor hängen und schied aus.

Die bösen Geister von Adelboden wurde Braathen nicht los. Im letzten Jahr brach er den Riesenslalom ohne Not ab, weil ihn die Gedanken des Vorjahrs einholten. 2021 stürzte er schwer im Zielhang und musste schliesslich die Saison beenden. Die unschöne Szene blockiert ihn offenbar immer noch. «Es ist ein schwieriges Rennen für meinen Kopf. Es ist nicht gleich wie an anderen Orten», sagte Braathen. Ob er am Sonntag im Slalom starten könne, wisse er nicht. «Ich habe Schmerzen an der Schulter und der Hand, ich werde einen Check machen müssen.»

Meillard wird am Sonntag im Slalom sicher am Start stehen. In Slalom, Riesenslalom und Super-G kann er in dieser Saison je einen Podestplatz aufweisen. Für den Sonntag wolle er sich gut erholen und neu fokussieren, sagte Meillard. «Denn so ein Podestplatz gibt auch viel Motivation.»

