Weltcup Adelboden «So sind wir chancenlos»: Marco Odermatt lässt die Konkurrenz am Chuenisbärgli verzweifeln Marco Odermatt sorgt mit seinem Riesenslalom-Sieg für ein Volksfest in Adelboden. Schon nach dem ersten Lauf fehlen dem 25-jährigen Nidwaldner die Worte. Im zweiten Lauf muss er dann an die Grenzen gehen. Claudio Zanini, Adelboden Jetzt kommentieren 07.01.2023, 17.20 Uhr

Marco Odermatt lässt sich im Zielraum von Adelboden feiern. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Seine Ausstrahlung reicht mittlerweile weit über die Weltcup-Bubble hinaus. Marco Odermatt begegnet uns im Alltag. Beim Einkaufen zum Beispiel, weil seit dieser Saison eine Odermatt-Fonduemischung in den Kühlregalen eines Grossverteilers liegt. Oder in der Unterhaltungsmusik, weil eine Mundart-Band in dieser Woche einen Song namens «Go Odi Go» veröffentlicht hat. Kurz vor den Rennen in Adelboden wurde die Frage aufgeworfen, ob Odermatt am Chuenisbärgli wegen der Zuschauermassen Bodyguards benötige. Und die Frage ist nicht einmal absurd.

Die Veranstalter von Adelboden mussten aufrüsten, weil der Hype derzeit so gross ist. Es wurden viel mehr Flächen für das Weltcupdorf zur Verfügung gestellt, das Gastro-Angebot wurde erhöht, die Transportkapazitäten wurden ausgebaut. Schon Tage vor dem Riesenslalom waren die Tickets weg. 24'000 Menschen kamen am Samstag nach Adelboden. Der Sicherheitschef sagte im Vorfeld, dass er froh sei, wenn Sonntagabend sei und alle Athleten und Fans wieder sicher zuhause angekommen seien. Sogar Deutsche freuten sich auf die Schweizer Ski-Party. Stefan Luitz, der im Riesenslalom Zwanzigster wurde, sagte: «Ich hoffe, dass ein Schweizer gewinnt. Denn dann bebt hier die Bude.»

Sieger Marco Odermatt und der drittplatzierte Loïc Meillard mit der ganzen Swiss-Ski-Crew. Giovanni Pizzato / AP

Und mittendrin Marco Odermatt. Nationalheld, Schweizer Sportler des Jahres, Olympia- und Gesamtweltcupsieger, Referenzgrösse im Riesenslalom. Eine grosse Figur in der weiten Ski-Welt einerseits, ein junger Mann aus Buochs andererseits. Der beschauliche Kanton Nidwalden ist nach wie vor sein Kraftort. Zwischen den Rennen von Adelboden und den Rennen von Wengen verbringt er zwei Tage zuhause in Nidwalden, erzählte er. «Ein bisschen Kraft tanken», sagte Odermatt. Um die 1500 Fans aus Nidwalden unterstützten ihn am Chuenisbärgli. Lautstark, ausgelassen, mit Trychlen und Fahnen. Schon nach dem ersten Lauf sagte Odermatt: «Ich habe keine Worte mehr.»

Der Österreicher steckt für Odermatt

Im ersten Lauf stellte Odermatt die Bestzeit auf. Im zweiten Durchgang war er erneut der Schnellste. Als würde er aus der grossen Erwartungshaltung zusätzlich Kraft schöpfen. Der Druck sei kleiner gewesen, als im letzten Jahr, sagte Odermatt. Damals, im Januar 2022, triumphierte er zum ersten Mal am Chuenisbärgli. «Ich hatte im letzten Jahr unglaublich grosse Erwartungen an mich. Jetzt war die Ausgangslage entspannter, weil ich bereits einen Sieg im Sack hatte. Ich konnte die Stimmung viel mehr aufsaugen.» Den Sieg von 2022 würde er aber noch etwas höher einstufen. «Der Siegesschrei kam damals vielleicht noch von tiefer innen.»

Am Ende war er 73 Hundertstelsekunden schneller als der Norweger Henrik Kristoffersen. Odermatt musste viel riskieren im zweiten Durchgang. «Es war sehr am Limit im zweiten Lauf», sagte er. Im ersten Lauf wurde der Kurs sehr drehend gesteckt, was tiefere Tempi zur Folge hatte. Im zweiten Lauf entschied sich der österreichische Trainer Martin Kroisleitner für einen direkteren Kurs. Das kam Odermatt entgegen. Henrik Kristoffersen bemerkte hinterher. «Wenn es so direkt gesteckt ist, sind wir gegen Marco chancenlos», sagte er.

Kein Schnee und dennoch eine hervorragende Piste

Odermatt hat nun vier von fünf Riesenslaloms in dieser Saison für sich entschieden. Den Vorsprung in der Gesamtwertung auf Aleksander Kilde hat er auf 400 Punkte ausgebaut. Die Differenz hätte noch grösser werden können. Doch Kilde überraschte mit einem starken 9. Rang und fuhr in dieser Saison erstmals Riesenslalom-Punkte ein. Auch er profitierte mit Startnummer 31 davon, dass die Piste stand hielt und für faire Verhältnisse sorgte.

Verblüfft am Chuenisbärgli: Aleksander Aamodt Kilde. Bild: Anthony Anex/EPA

Justin Murisier, der im 1. Lauf ausschied, sagte: «Ich war erstaunt, wie gut die Piste war. Sie haben eine faire Piste hingebracht, obwohl es keinen Schnee hat.» Erstaunlich war, wie viele Athleten es trotz hohen Startnummern in den zweiten Durchgang schafften. Der Franzose Leo Anguenot etwa mit Startnummer 61, am Ende klassierte er sich auf dem achtbaren 16. Platz.

Mit dem Podestplatz von Loïc Meillard (3.), dem Top-Ten-Platz von Gino Caviezel (8.) und drei weiteren Athleten in den Punkterängen (Thomas Tumler 19., Daniele Sette 23., Fadri Janutin 26.) kann sich das Schweizer Teamergebnis sehen lassen. Walter Reusser, der Alpindirektor von Swiss-Ski, sagte nach dem Rennen: «Adelboden und Wengen sind die beiden schönsten Wochen der Saison. Dafür arbeiten wir das ganze Jahr.» Der Schweizer Herrlichkeit droht in den nächsten Wochen kein Abbruch. Schon gar nicht mit einem solchen Siegfahrer wie Odermatt an der Spitze.

Siegerinterview mit Marco Odermatt Video: Adrian Reusser / Keystone-SDA

Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Adelboden, Loïc Meillard wird Dritter. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Marco Odermatt 1., Loïc Meillard 3., Gino Caviezel 8., Thomas Tumler 19., Daniele Sette 23., Fadri Janutin 26.: Die Schweizer haben in Adelboden so einiges zu feiern. Bild: Giovanni Pizzato / AP Marco Odermatt geniesst den Sieg sichtlich. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Das Adelboden-Podest: Marco Odermatt gewinnt vor Henrik Kristoffersen und Loïc Meillad. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Marco Odermatts jubelt im Ziel über den Sieg und 71 Hundertstelsekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen Jean-Christophe Bott / Keystone Er ballt die Faust in die Höhe: Marco Odermatt. Bild: Giovanni Pizzato / AP Marco Odermatt fährt im ersten Lauf ins Ziel, das Publikum jubelt. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Marco Odermatt rast dem Ziel entgegen. Bild: Anthony Anex / Keystone Über 20'000 Skifans pilgerten nach Adelboden. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Alles grün, ausser die Piste des Riesenslaloms. Bild: Anthony Anex / Keystone Justin Murisier scheidet im ersten Lauf aus. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Marco Odermatt jubelt nach dem 1. Lauf im Ziel. Bild: Sven Thomann / Freshfocus Fans verfolgen den Riesenslalom im Grünen. Bild: Sven Thomann / Freshfocus Blick in Richtung Zielhang. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Stilstudie von Marco Odermatt Bild: Giovanni Pizzato / AP Und gleich noch eine Bild: Sven Thomann / Freshfocus Daniele Sette auf der Piste Richtung Ziel. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone Luftaufnahme frühmorgens vom Zielhang. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

