Weltcup Davos Schafft Nadine Fähndrich in Davos den ersten Schweizer Sieg seit 2007? Die Zeichen stehen gut Mental gereift, technisch verbessert: Nadine Fähndrich hat im Vergleich zur vergangenen Saison noch einmal zugelegt. Nach dem Sieg in Beitostolen von vergangener Woche gehört die Luzernerin am Samstag in Davos zu den Favoritinnen für den Sieg im Skatingsprint - was mit verschwundenen Schienbeinschmerzen, Mentaltraining und einem Skiwechsel zu tun hat. Ralf Streule aus Davos Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadine Fähndrich, die Nummer eins im Land.

Wenn am Tag vor dem Weltcup-Wochenende in Davos die Schweizer Langläuferinnen und Langläufer in der Medienrunde Auskunft geben, sitzt auch ­Dario Cologna am Tisch. Für einmal in anderer Rolle. Als SRF-Co-Kommentator stellt auch er die eine oder andere Frage. Die zentralste überlässt er natürlich andern: «Wer führt Colognas Erbe fort?» Nadine Fähndrich wird in naher Zukunft bei der Antwort auf die Frage eindeutig die Hauptrolle zukommen. Und in gewissem Sinne kann sie bereits heute im Skating-Sprint aus dem langen Schatten Colognas treten. Gewinnt sie das Rennen, schafft sie etwas, das dem vierfachen Olympiasieger stets verwehrt blieb: der Triumph im Heimrennen in Davos (Kasten).

Utopisch scheint ein Sieg der 27-jährigen Luzernerin nicht. Weil sie vor einem Jahr in Davos Zweite wurde und vor einer Woche im Klassisch-Sprint in Beitostolen triumphierte. Weil sie selbstbewusst sagt: «Ja, ich bin Mitfavoritin.» Und weil dieser Favoritinnenkreis zuletzt geschrumpft ist: Gleich mehrere Favoritinnen aus Skandinavien wie Maja Dahlqist oder Emma Ribom werden auf das Rennen verzichten. Wegen Erkältungen oder aufgrund ihrer Saisonplanung. Es bleiben neben Fähndrich Tiril Weng aus Norwegen und Johanna Hagstroem aus Schweden als meistgenannte Siegesanwärterinnen.

Die Sache mit der Technik

Bei Fähndrich stellt sich jedoch die Frage, ob sie derzeit auch in der Skatingtechnik zu Exploits fähig sein wird – was paradox tönt, weil sie grundsätzlich als Skatingspezialistin gilt. Doch nach den Olympischen Spielen war sie mit Trainer Ivan Hudac zum Schluss gekommen, dass eine Konzentration auf die klassische Technik angebracht ist, da an der WM vom kommenden Februar in Planica und dann an den Olympischen Spielen in Mailand 2026 die Sprints klassisch gelaufen werden. Nach überstandener Corona-Erkrankung startete sie 2022 erst spät ins Sommertraining, legte dann aber den Schwerpunkt auf den klassischen Stil. Rollski- und Stabilitätstraining sowie viel Jogging gehörten laut Hudac dazu, unterdessen laufe sie auch bei Ermüdung technisch sauber, die zuvor ungenügende Koordination zwischen Rumpf- und Beinarbeit sei besser geworden, was Beitostolen bewies. Tatsächlich finde sie die Sicherheit auf dem klassischen Ski unterdessen schneller, sagt Fähnd­rich. Dennoch ist sie überzeugt: «Klassisches Training macht mich auch in meiner Paradetechnik Skating besser, umgekehrt war das nie so.»

Der Aufwärtstrend dauert seit einigen Jahren an

Fähndrich, die als eine von wenigen im Schweizer Team nicht in Davos stationiert ist, sondern im Sommer in Allschwil und zuweilen in der Heimat im luzernischen Eigenthal lebt, bezeichnet das Rennen in Davos dennoch als einen Saisonhöhepunkt. Nach dem Erfolg in Skandinavien ist die Zuversicht gross. Positiv stimmt sie auch, dass die Schienbeinschmerzen verschwunden sind, die sie lange begleitet hatten. Ein Skiwechsel von Peltonen auf Salomon habe seines dazu beigetragen.

Und so scheint Fähndrichs Aufwärtstrend, der mittlerweile schon seit Jahren auf hohem Niveau andauert, weiterzugehen. Das hat mit ihrer Akribie zu tun, sagt der Trainer. Aber auch damit, dass sie in den vergangenen Jahren ein persönliches Manko zu einer Stärke umgewandelt hat: das Mentale. ­«Böser werden» müsse sie in den Sprints, sagte sie vor einigen Jahren. Mentaltraining hat ihr geholfen, dies zu erreichen – bis heute führt sie es in wöchentlichen Sitzungen fort. Jedes Rennen wird rekapituliert. Gerade in Skandinavien wieder habe sich die Situation ergeben, dass sie nach einer durchzogenen Qualifikation den Gedanken zuliess, dass andere Gegnerinnen stärker sein könnten. «Das ist ein Fehler», sagt sie. Es gehe ­darum, sich allein auf sich zu konzentrieren, ohne die Gedanken zu den Gegnerinnen schweifen zu lassen – einfach gesagt, im mentalen Training aber hart ­erarbeitet. «Ich bin Mitfavoritin»: Dieser Satz sei ihr nicht immer locker von den Lippen gegangen, sagen Wegbegleiter.

Grond und wohl Baumann in Davos nicht dabei

Ein Wermutstropfen für das Schweizer Team ist, dass der ­zuletzt starke Sprinter Valerio Grond im Heimrennen wegen einer Erkältung fehlen wird, ­Jonas Baumann ist ebenso fraglich. Bei den Männern liegen die Sprinthoffnungen bei Janik Riebli oder Roman Furger. Über 20 km am Sonntag hofft unter anderem Beda Klee, mit einem Top-25-Rang bereits die WM-Qualifikation zu sichern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen