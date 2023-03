Das sagen Marco Odermatts Konkurrenten über ihn

Weltcup-Final Diese Pläne haben Marco Odermatts Konkurrenten für die nächste Saison Der Österreicher Marco Schwarz will die Speeddisziplinen weiter forcieren, Aleksander Kilde fühlt sich zusätzlich motiviert und Vincent Kriechmayr sieht Arbeit auf sich zukommen. Was Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt bei seinen Konkurrenten auslöst. Claudio Zanini, El Tarter Jetzt kommentieren 18.03.2023, 05.00 Uhr

Nur Sonnenschein in Andorra: Marco Odermatt mit der kleinen Kristallkugel für den Sieg in der Super-G-Wertung. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Vielleicht war der Super-G beim Saisonfinale ein erster Vorbote für den nächsten Winter. Zum grössten Konkurrenten von Marco Odermatt wurde Marco Schwarz. Auf der Tour wird der Österreicher nur «Blacky» genannt. Spezialisiert ist er auf die technischen Disziplinen, eigentlich. In Andorra fuhr er im Weltcup erstmals auf das Podest in einem Speedrennen und wurde Zweiter. Was heisst das für den Schweizer, wenn der Österreicher nebst Slalom und Riesenslalom nun auch in den schnellen Disziplinen mit der Spitze mithält?

Schwarz hat im Speed einen organischen Aufbau hinter sich. Als Junger sagten ihm die hohen Tempi zwar zu, aber der Fokus richtete er immer auf die technischen Disziplinen. In der Saison 2020/21 erreichte er ein Etappenziel und gewann die kleine Kristallkugel für den besten Slalomfahrer der Saison. Danach hätte er die Speeddisziplinen vorantreiben wollen, doch eine Verletzung am Syndesmoseband verzögerte das Vorhaben.

«Es ist brutal schwer, ihm Paroli zu bieten»

Marco Schwarz schafft es beim Saisonfinal zum ersten Mal auf das Weltcup-Podest in einem Speedrennen. Bild: Alessandro Trovati/AP

In dieser Saison setzte er seinen Plan fort. Im letzten Sommer ging er mit dem ÖSV-Speedteam nach Chile und machte die gesamte Vorbereitung mit. Die Ergebnisse waren schnell da. In Wengen bestritt er erstmals eine Weltcup-Abfahrt und wurde Sechster. Bei der WM-Abfahrt in Courchevel fehlten ihm nur vier Hundertstel für Bronze.

«Ich werde die Speeddisziplinen in den nächsten Jahren weiter forcieren, das braucht aber eine gute Planung von Renneinsätzen und Trainings – ich will das vernünftig angehen und mich nicht abschiessen», sagte Schwarz am Rande des Weltcup-Finals. Der 27-Jährigee aus Kärnten könnte mit mehr Abfahrt und Super-G den Druck auf Odermatt in der Gesamtwertung erhöhen. Schwarz sagt aber auch: «In der Verfassung, in der sich Odi aktuell befindet, ist es brutal schwer, ihm Paroli zu bieten.» Versuchen werde er es aber trotzdem, fügte er an.

Im Riesenslalom konnte Marco Schwarz in dieser Saison auch ein Rennen gewinnen. In der Basisdisziplin an Odermatt vorbeizukommen, scheint derzeit kaum möglich. Schwarz sagt: «Er ist ein irrsinnig cooler Typ und hat so viel Selbstvertrauen, dass er auch mal sehr viel Risiko eingehen kann, wie zuletzt in Kranjska Gora. Da bin ich letztlich einfach sehr beeindruckt, wenn ich ihm zuschaue.»

Fährt Kilde mehr Riesenslalom?

Der Speedkönig und die Ski-Legende: Der Norweger Aleksander Kilde mit Partnerin Mikaela Shiffrin. Bild: Guillaume Horcajuelo/EPA

Drei starke Disziplinen wird es brauchen, um Odermatt im Gesamtweltcup bedrängen zu können. Der Norweger Aleksander Kilde hat derzeit nur zwei, die Abfahrt und den Super-G. Die Kristallkugel in der Abfahrt sicherte er sich, im Super-G unterlag er Odermatt. Im Vergleich zur Vorsaison trat Kilde vermehrt im Riesenslalom an. Weltmeisterschaften eingerechnet kam er auf sechs Wettkämpfe, zwei davon beendete er in den Top 10. Vor allem in Adelboden zog er sich als Neunter mehr als achtbar aus der Affäre.

Kilde hat sich noch nicht entschieden, ob er den Riesenslalom intensiver pflegen soll. «Wenn ich Zeit finde, werde ich das tun», sagte er, um dann anzufügen: «Aber wissen Sie, was? Rennen zu gewinnen, macht mehr Spass.» Momentan sei er nicht in der Lage, im Riesenslalom um einen Sieg zu fahren. Die Chancen im Speedbereich sind ungleich grösser. In der Abfahrt sei er zufrieden, doch im Super-G müsse er sich weiter verbessern, um am Schweizer dranzubleiben, so Kilde. «Marco ist ein ausgezeichneter Skirennfahrer. Er wird noch viele Jahre da bleiben. Aber das motiviert mich auch, um weiterzuarbeiten und ihn herauszufordern.»

Wo kann sich Odermatt verbessern?

Die besten Drei der Super-G-Wertung: Marco Odermatt (Mitte), Aleksander Kilde (links) und Vincent Kriechmayr. Bild: Alessandro Trovati/AP

Geht es um die Gesamtwertung, lautet das Schlüsselwort Konstanz. Benni Matti war in den letzten sieben Jahren Rennsportleiter bei Stöckli-Ski und mit Odermatt in engem Austausch. Nach dieser Saison gibt er seine Funktion an Ex-Abfahrer Marc Gisin weiter. Matti sagt, die Konstanz habe ihn am meisten beeindruckt. «Von Sölden bis zum Final war er fast immer auf dem Podest. Dass er andauernd zwischen drei Disziplinen hin und her wechseln muss, macht die Sache noch beeindruckender.»

Odermatt selbst kommen durchaus Dinge in den Sinn, die er verbessern kann in der kommenden Saison. Er, der Abfahrtsweltmeister, hat vor allem in der Abfahrt Steigerungspotenzial ausgemacht. «Da kann ich sicher Fortschritte machen. Ich muss auch an den Gleitpassagen arbeiten. Und Siege in Wengen und Kitzbühel bleiben ein Ziel.» Die Arbeit wird im Sommer keinem ausgehen. Der Österreicher Vincent Kriechmayr, der eine Kugel gewinnen wollte und leer ausging, formulierte es so: «Wenn einer besser ist als du, weisst du, dass du mehr arbeiten musst.»