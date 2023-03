Marco Odermatt knackt den Punkterekord von Hermann Maier

Weltcup-Final «Hermann Maier war schon noch die grössere Maschine»: Marco Odermatt mag nach dem Punkterekord nicht ans Feiern denken Im letzten Riesenslalom der Saison macht sich Marco Odermatt unsterblich. Der Nidwaldner sammelt in diesem Winter 2042 Punkte und überbietet den Rekord von Hermann Maier. Nicht nur für Odermatt, sondern auch für seine Skifirma Stöckli geht ein Traum in Erfüllung. Claudio Zanini, Soldeu Jetzt kommentieren 18.03.2023, 16.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Soldeu gibt es für ihn immer was zu feiern: Marco Odermatt mit den Teamkollegen und der kleinen Kristallkugel für den Riesenslalom. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Vor dem Weltcup-Final sagte Marco Odermatt, er würde nicht mehr Punkte zählen in den letzten Rennen. Er wolle geniessen, er wolle feiern. Auch nach dem Super-G, als nur noch 58 Zähler bis zur Schallmauer von 2000 Punkten übrig blieben, hielt er Wort. Der 25-jährige feierte.

Und wer sich im Nachtleben von Soldeu einen Augenschein nahm, der sah: Odermatt gibt sich der Party mit ähnlicher Konsequenz hin wie der Arbeit auf der Piste. Kurz nach dem Sieg im abschliessenden Riesenslalom wurde er schliesslich gefragt, wie er am Ende einer langen Saison noch so viel Speed in die Läufe bringe. Seine Antwort: «Ich habe keine Ahnung. Wir haben so hart Party gemacht am Donnerstag. Ich bin wirklich leer heute.»

Sich nicht mit Rechnereien aufzuhalten, war ein kluger Entscheid. Denn sie hätten sich nicht gelohnt. Wenn die Zeichen so deutlich sind, braucht es keinen Taschenrechner. Odermatt dominierte die Konkurrenz im letzten Riesenslalom wie noch nie in diesem Winter. Auf seinen ersten Verfolger, Henrik Kristoffersen, hatte er am Ende 2,11 Sekunden Vorsprung. Über zwei Sekunden.

Mit letzter Kraft zum überlegenen Sieg: Marco Odermatt nach dem Riesenslalom von Soldeu. Bild: Alessandro Trovati / AP

«Ich habe das letzte Prozent aus mir rausgeholt», sagte Odermatt hinterher. Falls es aber locker ausgehen habe, hätte der Eindruck getäuscht, betonte er. «Es ist jedes Mal ein riesiger ‹Chrampf›, darum bin jetzt einfach nur müde.»

«Maier war die grössere Maschine als ich»

Hermann Maier, der in der Saison 1999/2000 die Marke von 2000 Punkten aufstellte, meldete sich in dieser Woche auch zu Wort. Der österreichischen Skilegende wurde jetzt, als er Odermatt von Sieg zu Sieg eilen sah, bewusst, was er vor 23 Jahren geschafft hatte. «Um in einem Winter 2000 Weltcup-Punkte zu sammeln, muss man scheinbar so ziemlich alles gewinnen», schrieb Maier auf seiner Homepage.

Im letzten Sommer hat Odermatt gemeinsam mit seinem Konditionstrainer Kurt Kothbauer dem «Herminator» einen Besuch abgestattet. Kothbauer war bei Maier auch einmal als Konditionstrainer engagiert. Mit Odermatt bestreitet er nun schon die siebente Saison. Odermatt sagte: «Das war eine spannende Begegnung. Hermann Maier war zu seinen besten Zeiten körperlich schon noch die grössere Maschine als ich.»

Beschäftigt hat ihn die Limite durchaus in der letzten Woche der Saison, auch wenn er die Bedeutung herunterspielte. Das spürte er vor allem vor dem letzten Start: «Ich war etwas nervöser als sonst wegen des Rekords. Es bedeutet mir schon sehr viel, dass ich das nun geschafft habe. Es braucht nur schon enorm viel, um 1950 Punkte zu erreichen.»

Für Odermatts Ausrüster, die Skifirma Stöckli aus Luzern, hatte der Rekord eine besondere Note. Stöckli hält bereits den Punkterekord im Frauen-Weltcup. Die Slowenin Tina Maze, die immer noch Botschafterin für die Schweizer Skimanufaktur ist, sammelte in der Saison 2012/2013 ganze 2414 Punkte.

Stöckli streckt sich finanziell für Odermatt

Stöckli-CEO Marc Gläser sprach im Zielraum von einem Traum, der in Erfüllung gehe. «Für eine kleine Marke wie Stöckli ist das ausserordentlich.» Bereits im letzten Herbst hat man den Vertrag mit dem Nidwaldner um vier Jahre verlängert. «Wir strecken uns finanziell sicher für Marco. Aber das machen wir gerne», sagte Gläser. Da Odermatt aber seit drei Jahren konstant an der Weltspitze mitfährt, sorgt er auch für viel Sichtbarkeit von Stöckli. In betriebswirtschaftlichem Sprech klingt das so: «Wir spüren das sicher positiv bei den Verkäufen. Der Return on Investement ist sehr gut», sagt Gläser.

Marc Gläser, CEO von Stöckli-Ski, zusammen Odermatt. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Nach dem Slalom der Frauen bekam Odermatt schliesslich die kleine Kristallkugel für den besten Riesenslalomfahrer der Saison überreicht. Auch hier beeindrucken die Zahlen. Von zehn Rennen in diesem Winter gewann er sieben. Einmal wurde er Zweiter, einmal Dritter und einmal nahm er nicht teil. Beim Rennen von Schladming ist er nicht angetreten, um sein Knie zu schonen, nachdem er in Kitzbühel nur mit viel Können einen Sturz verhinderte. Kitzbühel zeigt im Rückblick, wie schmal der Grat im Ski-Weltcup ist – auch für Odermatt. Millisekunden können auch bei einem Überflieger mit schier endlosem Selbstvertrauen darüber entscheiden, ob es zum Saisonabbruch oder zu einem Punkterekord kommt.

Mit 25 Jahren hat er nun so gut wie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. In der Vorbereitung auf die nächste Saison wird er sich neue Ziele überlegen müssen. «Ich bin sicher, dass ich dann wieder motiviert genug bin für ein paar weitere Jahre», sagte er. Am Sonntag hat er in Soldeu seinen letzten Auftritt. Aber nur, um die grosse Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup entgegenzunehmen. Eine ausgelassene Party werde wahrscheinlich nicht folgen. «Im Moment mag ich gar nicht ans Feiern denken», sagte Odermatt.