Weltcup-Final: Lara Gut-Behrami tankt Selbstvertrauen

Weltcup-Final Lara Gut-Behrami tankt vor dem Kampf um die Kristallkugel Selbstvertrauen – und macht sich grundsätzliche Gedanken Lara Gut-Behrami wird in der letzten Abfahrt der Saison Dritte. Der Podestplatz gibt ihr einen Tag vor der Entscheidung in der Super-G-Wertung neue Zuversicht. Claudio Zanini, El Tarter 15.03.2023

«Ich habe das Vertrauen gefunden, um den Ski laufen zu lassen»: Lara Gut-Behrami, zwischenzeitlich in der Leaderbox. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Der Frühling mag vielleicht nicht der beste Freund der Weltcup-Piste von Andorra sein. Doch er gibt der Finalstimmung einen versöhnlichen Anstrich. Als Lara Gut-Behrami von TV-Station zu TV-Station tingelte, schien sie die Leichtigkeit zurückgewonnen zu haben. Bei der letzten Gelegenheit in dieser Saison gelang ihr der erste Podestplatz in der Abfahrt. Damit sorgte sie für den einsamen Akzent an einem ansonsten nicht so berauschenden Tag aus Schweizer Sicht.

Mit Sonnenbrille im Gesicht sagte sie später: «Ich habe wieder das Vertrauen gefunden, um den Ski laufen zu lassen. Es tut gut zu wissen, dass ich auch in der Abfahrt noch aufs Podest fahren kann.» Besser als die Schweizerin waren nur zwei Athletinnen, hinter denen man sich auch mal einreihen darf. Die Slowenin Ilka Stuhec (1.) und die Italienerin Sofia Goggia (2.). Stuhec ist die zweifache Abfahrtsweltmeisterin, die nach einem Kreuzbandriss wieder den Anschluss an die Weltspitze gefunden hat. Goggia dominierte den Abfahrtsweltcup und nahm nach dem Rennen die kleine Kristallkugel entgegen.

Gut-Behrami (rechts) mit Siegerin Ilka Stuhec (Mitte) und der Zweitplatzierten Sofia Goggia. Bild: Guillaume Horcajuelo/EPA

Der Abfahrtsweltcup beschäftigte auch Gut-Behrami im Nachhinein. «Wenn ich mir jetzt die Wertung anschaue, dann fehlen mir weniger als 40 Punkte, um Dritte zu sein. Das habe ich erst jetzt realisiert», sagte sie. Der Blick auf das Klassement löste in der Tessinerin aber auch grundsätzliche Überlegungen aus. «Ich bin immer sehr kritisch mit mir. Ich erwarte immer viel von mir. Aber ab und zu habe ich das Gefühl, dass ich nur darauf schaue, was nicht passt, anstatt zu merken, dass ich eigentlich auf dem richtigen Weg bin.»

Nur 37 Punkte fehlten Gut-Behrami am Ende auf den dritten Platz im Disziplinenweltcup. Diesen belegt nun Corinne Suter. Die Schwyzerin, die in der letzten Abfahrt einen Schlag auf die Hand kassierte und sich behandeln lassen musste, landete auf Platz 13. Vor ihr Joana Hählen (12.), hinter ihr Jasmine Flury (14.). Ausserhalb der Punkte klassierten sich Michelle Gisin (16.) und Priska Nufer (17.).

Grob schüttelt den Stars die Hand

Stefanie Grob fährt auf den 22. Platz. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Als letzte auf die Piste durfte die Junioren-Weltmeisterin Stefanie Grob. Die 18-Jährige aus Appenzell Innerrhoden bestritt ihre erste Weltcup-Abfahrt überhaupt und fuhr auf Rang 22. «Es war richtig, richtig cool. Ich habe jeden Moment genossen», sagte sie. Im Zielraum angekommen, gratulierte sie zuerst einmal den drei Podestfahrerinnen. «Nicht, dass sie mich gut kennen würden nach diesen Tagen. Aber ich glaube, sie wissen, dass ich Junioren-Weltmeisterin bin», sagte Grob. Bis Freitag bleibt sie noch in Andorra, danach folgt der Alltag mit Rennen auf FIS-Stufe sowie den Schweizer Meisterschaften.

Für Gut-Behrami stehen noch zwei wichtige Termine in den Pyrenäen an: Super-G am Donnerstag, Riesenslalom am Sonntag. Im Super-G hat sie die Chance, doch noch eine Kristallkugel zu gewinnen. Zwischen den ersten fünf Fahrerinnen liegen in der Disziplinenwertung nur 44 Punkte. «Es wird alles andere als einfach. Es wird ein knappes Rennen, der Stand in der Wertung ist knapp. Ich werde an den Start gehen und alles unternehmen, damit es gut rauskommt», sagte Gut-Behrami.

Am Donnerstag dürften die Temperaturen unverändert frühlingshaft bleiben. Die Reihenfolge der Rennen wird dagegen wechseln. Zuerst werden die Frauen fahren, die Männer folgen im Anschluss. «Das wird einen Unterschied machen, es wird noch keine Spuren geben», sagte Gut-Behrami. Punktemässig war sie im Weltcup in den letzten vierzehn Jahren nur dreimal besser. Sie dürfte am Ende dieser Woche wohl so oder so ein positives Fazit ziehen. Vorausgesetzt, sie ist grosszügig mit sich.