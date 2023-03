Weltcup-Final Schweizer Tag in Andorra: Ein charmanter Champion und ein Plädoyer für Lara Gut-Behrami Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami räumen beim Weltcup-Final in Andorra im Super-G ab. Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann würdigt Gut-Behrami. Und Odermatt kommt dem Punkterekord von Hermann Maier nahe. Claudio Zanini, El Tarter Jetzt kommentieren 16.03.2023, 15.21 Uhr

Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami werden in El Tarter vom Team gefeiert. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Irgendwo im Nirgendwo in den Pyrenäen, wo es bereits Frühling ist und die Sonne unaufhörlich scheint, kommen Gefühle wie an der 1.-August-Feier auf. Der Tontechniker im Zielraum von El Tarter kann den Repeat-Knopf drücken. Die Schweizer Nationalhymne muss er mehrmals abspielen. Zuerst zu Ehren von Marco Odermatt, der die kleine Kristallkugel für den Super-G in den Händen hält. Augenblicke später für Lara-Gut Behrami, die ihre Kristallkugel präsentiert.

Bei Odermatt war der Gewinn in der Super-G-Wertung schon seit vorletztem Wochenende fix. Gut-Behrami musste am Donnerstag ein enges Rennen überstehen, so wie sie es prophezeit hatte. Neben der Schweizerin hätten vier weitere Fahrerinnen die Chance auf den Disziplinensieg im Super-G gehabt. Eine der Anwärterinnen, Federica Brignone, war schon unten, als Gut-Behrami einen Lauf in den Frühlingsschnee zeichnete, wie es an diesem Tag keine mehr schaffen sollte.

Das Zittern in der Leaderinnebox war von kurzer Dauer. Es folgte Ragnhild Mowinckel, die energiegeladene Norwegerin. Sie reihte sich hinter Gut-Behrami und Brignone ein. Die Tessinerin ballte ein erstes Mal die Faust. «Als ich schneller war als die beiden, hatte ich ein gutes Gefühl», sagte Gut-Behrami. Zwei standen noch oben, Cornelia Hütter und Elena Curtoni. Mit Startnummer 14 und 15 hatten sie nicht die beste Ausgangslage, die Piste litt vor allem im oberen Teil und wurde langsamer. Hütter und Curtoni verpassten die Top 3. Und der Schweizer Staff lag sich in den Armen.

In dieser Saison kamen Rücktrittsgedanken auf

Lara Gut-Behrami mit Mutter Gabriella und Vater Pauli. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Urs Lehmann, der Swiss-Ski-Präsident, sagte: «Die Spannung war für uns alle sehr hoch. Ehrlicherweise war ich nach Laras Fahrt nicht mehr ganz so nervös. Sie hat die Latte extrem hoch gelegt für die anderen Fahrerinnen.» Gut-Behrami beantwortete auch noch Fragen, als der Super-G der Männer längst im Gang war. Auf einem Hocker im Zielraum sitzend sagte sie: «Ich habe wieder sehr viel Freude, viel Sicherheit und ich verlasse mich wieder auf meinen Instinkt.» Das sei nicht immer so gewesen in dieser Saison. Vor und auch während der WM im Februar seien Zweifel aufgekommen, ob sie sich das Nomadenleben des Skirennsports überhaupt noch antun wolle.

Gut-Behrami, knapp 32-jährig, sagte: «Wenn du 20 Jahre alt bist, verarbeitest du alles viel schneller. Die Reisen zum Beispiel, aber auch den Misserfolg. Ich war frustriert und überlegte während der Saison, ob nun alles vorbei ist.» Den eigenen Leistungen habe sie oft nicht viel Gutes abgewinnen können. «Ich fokussierte mich immer nur darauf, was ich perfektionieren will.» Irgendwann nach der WM, wo sie zweimal knapp die Medaillen verpasste, änderte sich der Mindset. «Ich bekam das Gefühl, dass ich mit mehr Lockerheit immer noch viel erreichen kann. Und dann reifte auch die Entscheidung in mir, noch zwei Saisons weiterzumachen», sagte sie.

Ein Plädoyer von Urs Lehmann

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. Bidl: Alessandro Della Valle/EPA

Wenige Meter von Gut-Behrami entfernt stand Urs Lehmann. Er beschrieb die Tessinerin so: «Sie weiss haargenau, was sie will. Sie ist sehr fordernd. Gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber ihrem Umfeld.» Die Verbissenheit im positiven Sinne äusserte sich auch bei den ganzen Ehrungen und Lobhymnen dieses Weltcupfinals. Gut-Behrami lächelte zwar. Sie sonnte sich nicht im Erfolg, sondern ordnete ihn nüchtern als Konsequenz ihrer harten Arbeit ein. Eine Eigenschaft, die wohl echte Champions charakterisiere, meinte Lehmann. «Wenn sie nicht so hart mit sich wäre, wäre sie wohl nicht da wo sie ist.»

Dort wo sie ist, ist ziemlich weit oben. Klammert man die WM aus, wo nur die Medaillen zählen, bleibt eine beeindruckende Weltcup-Saison übrig. Die kleine Kristallkugel im Super-G, der fünfte Platz in der Abfahrtswertung, der aktuell dritte Platz im Riesenslalom sowie der zweite Rang in der Gesamtwertung - wenn auch mit 879 Punkten Rückstand auf Mikaela Shiffrin. Urs Lehmann hält dann auch ein Plädoyer für seine Spitzenathletin: «Sie hat eine unglaublich gute Saison. Das wird aus meiner Sicht aber fast zu wenig wahrgenommen. Aber natürlich hat das auch damit zu tun, dass wir mit Marco Odermatt einen Überflieger haben, der vieles in den Schatten stellt.»

Odermatt, der charmante Champion

«Es wäre crazy, wenn es klappt»: Marco Odermatt über den Punkterekord von Hermann Maier. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Feststellung des Swiss-Ski-Präsidenten scheint richtig. Eine Figur wie Marco Odermatt absorbiert viel Scheinwerferlicht. Das kann gut sein, wenn es dem Rest des Teams nicht so läuft. Aber es kann auch Erfolge anderer Athletinnen und Athleten überlagern. Odermatt verwies den Österreicher Marco Schwarz und den Norweger Aleksander Kilde im Super-G auf die Plätze 2 und 3. Aber er machte auch abseits der Piste vieles richtig. Die Interviews im Anschluss bewältigte er im Stile eines charmanten Champions.

Ein Journalist aus Andorra begann bei der Medienkonferenz seine Frage so: «Marco, es ist uns eine Ehre, dass du hier bist.» Der lokale Reporter wollte wissen, was Odermatt über den andorranischen Riesenslalom-Spezialisten Joan Verdu denke, der beim Weltcup-Final ebenfalls dabei ist. Odermatt, der an diesem Tag Hunderte von Fragen gestellt bekam, sagte: «Ich kenne ihn. Wir haben bei den Winterspielen unsere Jacken getauscht. Er hat jetzt eine Schweizer Jacke, ich eine Andorranische. Ich werde versuchen, schneller zu sein als er am Samstag.»

Odermatt zeigt in jeglicher Hinsicht viel Ausdauer beim Weltcup-Final. Mit dem Sieg im Super-G werden auch allfällige Zweifel bezüglich seiner Energiereserven nach der langen Saison hinfällig. Der Triumph bringt ihm weitere 100 Punkte ein. Der 2000 Punkten von Hermann Maier, der Rekordmarke, ist er nun auf 58 Zähler herangerückt. Im Riesenslalom vom Samstag würde ihm ein dritter Rang genügen, um Maier zu überbieten. Viel Expertise braucht es nicht, um zu erkennen, dass die Zeichen günstig stehen. Saisonübergreifend war Odermatt in den letzten sechzehn Riesenslaloms mindestens Dritter.

Odermatt lächelte, als die Frage nach dem Punkterekord kam: «Nicht darüber nachzudenken, ist schlicht nicht möglich. Ich höre es ja in jedem Interview.» Für ihn würden die einzelnen Rennen, die Kugeln und Medaillen zählen - nicht die Rekorde, ergänzte Odermatt. «Aber es wäre natürlich crazy, wenn es klappt.» Und falls nicht, hätte er wohl trotzdem genug Dinge erreicht, über die er sich freuen könnte.