Odermatts Punkterekord gerät ins Stocken

Weltcup-Final «Wenn ich so fahre, erübrigt sich die Diskussion»: Die Punktejagd von Marco Odermatt gerät ins Stocken Marco Odermatt fährt in der letzten Abfahrt der Saison auf den 15. Platz. Den Punkterekord von Hermann Maier muss er trotzdem nicht abschreiben. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 15.03.2023, 15.56 Uhr

Erstaunter Marco Odermatt: Der Nidwaldner verliert 1,01 Sekunden auf die Bestzeit. Bild: Guillaume Horcajuelo/EPA

Abfahrtsnation! Oder eher: Abfahrtsnation? Nach den beiden letzten Rennen in der Königsdisziplin ist es definitiv: Die Weltcupsaison 2022/2023 wird ohne einen Schweizer Abfahrtssieg zu Ende gehen. Das ist insofern seltsam, da die Schweiz mit Marco Odermatt und Jasmine Flury im laufenden Winter die beiden WM-Titel gewann. Doch vermutlich wird es eine Randnotiz bleiben. Der Winter war schlicht zu gut für die Schweizerinnen und Schweizer. Den Nationencup führen sie mit 10’117 Punkten an, der Sieg ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Auch der Schweizer Bestwert vom vergangenen Jahr mit 10’410 Punkten liegt in Reichweite.

Mit der Rechnerei möchte sich Marco Odermatt nicht beschäftigen in der letzten Woche der Saison. Anlass für Rechenspiele gäbe es aber immer noch. Zum Punkterekord von Hermann Maier, dieser Ikone des Skirennsports, fehlten ihm vor der Abfahrt in Andorra 174 Zähler. Die Differenz schmolz am Mittwoch in der Abfahrt aber nur gering. Odermatt landete als 15. gerade noch in den Punkterängen. Der aktuelle Rückstand auf die Marke von Maier: 158.

Die Abfahrtsstrecke von El Tarter kam Odermatt nicht wirklich entgegen. Der Kurs war nicht gespickt mit technischen Schlüsselstellen, wie das in Wengen oder Kitzbühel der Fall ist. So hatte der Nidwaldner kaum die Gelegenheit, den Unterschied zu machen. Der Rückstand von 1,01 Sekunden überraschte ihn. «Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl. Oben probierte ich alles in der Hocke durchzuziehen, unten verschlug es mir den Ski ein bisschen. Aber ich habe das Rennen im oberen Teil verloren», sagte er.

Den Rekord muss er deswegen nicht abschreiben. Zwei Rennen bleiben ihm noch. Der Super-G vom Donnerstag und der Riesenslalom vom Samstag. «Wenn ich so fahre wie heute, erübrigt sich diese Diskussion aber», sagte Odermatt. Landet er in einem der beiden Rennen neben dem Podest, verpasst er den Rekord. Mit einem Sieg und einem dritten Platz oder zwei zweiten Plätzen würde er es noch schaffen.

Bester Schweizer blieb am Ende Niels Hintermann auf Platz 10. Stefan Rogentin belegte den 22. Rang. Hintermann zog nach seinem letzten Rennen eine durchzogene Saisonbilanz. «Ich habe gemischte Gefühle. Es hatte in jedem Rennen gute Sachen. Aber ich habe es nie komplett runtergebracht. Es wartet viel Arbeit auf mich im Sommer.»

Der Sieg ging an Vincent Kriechmayr, der neben sich auf dem Podest die beiden Deutschen Romed Baumann (2.) und Andreas Sander (3.) hatte. Zum heimlichen Sieger des Tages machte sich Johan Clarey. Der 42-jährige Franzose bestritt sein letztes Weltcuprennen. Und zwischenzeitlich sah es so aus, als würde er für eine gar kitschige Geschichte sorgen. Clarey war mit Bestzeit unterwegs. Es wäre sein erster Sieg überhaupt gewesen. Am Ende wurde er Zwölfter. Den Champagnerduschen seiner Teamkollegen konnte er sich trotzdem nicht entziehen.