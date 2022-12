Lara Gut-Behrami gibt beim Weltcup von St. Moritz Rätsel auf

Weltcup St. Moritz Unterschiedliche Gefühlswelten: Gut-Behrami gibt Rätsel auf, Gisin gelingt der Befreiungsschlag Lara Gut-Behrami hinterlässt beim Weltcup-Wochenende in St.Moritz einen ratlosen Eindruck. «Wir wissen nicht, was los ist», sagt die Tessinerin. Ihre Teamkollegin Michelle Gisin ist nach dem vierten Platz erleichtert. Claudio Zanini, St. Moritz Jetzt kommentieren 18.12.2022, 14.25 Uhr

«Wenn man nicht schnell ist, muss man Antworten suchen»: Lara Gut-Behrami. Bild: Peter Schneider/Keystone

Mit einer schwarzen Sonnenbrille im Gesicht stand Lara Gut-Behrami nach dem Super-G von St.Moritz in der Mixed Zone. Besonders gesprächig war sie nicht. Dem welschen Radioreporter, der wissen wollte, warum Gut-Behrami im oberen Streckenteil viel Zeit verloren hatte, sagte sie: «Ich weiss es nicht.» Die Nachfrage beantwortete sie so: «Wenn man nicht schnell ist, muss man Antworten suchen.»

Die schweizerdeutschen Journalisten versuchten ebenfalls ihr Glück. Sind Fehler passiert im oberen Teil? «‹Fehler› würde ich nicht sagen. Ich fahre im Moment nicht so schlecht, ich bin einfach nicht schnell.» War es das Timing, das nicht stimmte? «Wir wissen nicht, was los ist. Das werden wir herausfinden.» Und ist es schwierig, dies herauszufinden? «Hoffentlich nicht.»

Im Moment der Enttäuschung hinterliess Lara Gut-Behrami einen rätselhaften Eindruck. Die Tessinerin verlor im Super-G von St.Moritz fast eine Sekunde auf Siegerin Mikaela Shiffrin und musste sich auf Rang 8 einordnen. Die beiden Abfahrten an den Tagen zuvor verliefen auch nicht besser. Im ersten Rennen bei schlechter Sicht Platz 8, im zweiten Rennen bei Sonnenschein Platz 12.

Autofahrten machen ihr zu Schaffen

Auf dieser Piste holte sie 2017 WM-Bronze im Super-G: Lara Gut-Behrami. Bild: Jean-Christophe Bott/EPA

Gut-Behrami hat in dieser Saison die Messlatte hoch gesetzt. Mit einem Sieg ist sie gestartet, bei schwierigen Bedingungen im Riesenslalom von Killington. Dass es ausgerechnet in der nordamerikanischen Skistation so gut funktionierte, erstaunte. Bislang war ein 19. Platz ihr Bestergebnis in Killington. Seit dem Auftaktsieg blieben die Topergebnisse aber aus.

Mit 31 Jahren hat die Tessinerin 323 Weltcup-Einsätze angehäuft, 66-mal stand sie auf dem Podest, 35-mal als Siegerin. Hinzu kommen acht WM- und drei Olympiamedaillen. Die beeindruckende Karriere hat unvermeidbare Spuren hinterlassen. Mittlerweile plagen sie Rückenschmerzen bei Autofahrten, wie sie in dieser Woche erzählte. Es sind bleibende Schäden einer Hüftluxation, die sie sich bei einem Trainingslauf 2009 zugezogen hatte.

Wie lange Gut-Behramis Körper den Strapazen des Ski-Weltcups noch standhält ist unklar. In St.Moritz sagte sie: «Ich denke nicht, dass ich bis 2026 weiterfahre.» 2026 finden die Winterspiele in Mailand und Cortina statt. Noch vor dem Saisonstart tönte es anders. «An guten Tagen kann ich mir auch eine Teilnahme in Cortina vorstellen», sagte sie im Oktober.

Der Sonntag wird sie nicht als guten Tag abgelegt haben. Doch in der Laufbahn von Gut-Behrami gibt es viele verrückte Wendungen. Manchmal folgen auf gute Tage sofort schlechte - und umgekehrt. Im vergangenen Jahr gewann sie den Super-G von St.Moritz, um am Tag danach unsanft im Fangnetz zu landen.

Gisin erreicht den vierten Platz

Grosser Jubel bei Michelle Gisin im Zielraum von St. Moritz. Peter Schneider/Keystone

Am anderen Ende der Gefühlsskala befand sich Michelle Gisin. Die Engelbergerin musste sich nur von Mikaela Shiffrin (1.), Elena Curtoni (2.) und Romane Miradoli geschlagen geben. Der 4. Platz fühle sich «wie ein Sieg an», sagte Gisin. Ihr Jubel im Zielraum war gross. So gross, dass sie nachher befand: «Vielleicht habe ich etwas übertrieben gejubelt.» Bei Gisin fiel sichtbar Druck ab. «Es ist ein Befreiungsschlag. Es war nicht einfach, die Geduld zu bewahren in den letzten Wochen. Dieses Rennen hilft mir extrem.»

Hinter ihr liegt keine einfache Zeit. Nach dem Materialwechsel im Sommer von Rossignol zu Salomon liess der Erfolg auf sich warten. «Beim Material sind es kleine Nuancen, die einen riesigen Unterschied machen. Aber es lag vieles auch an mir. Ich bin nicht mehr so gut gefahren», sagte sie. Für Gisin folgt nach einer kurzen Weihnachtspause ein intensives Programm. Innerhalb von zwei Wochen stehen acht technische Wettbewerbe auf dem Programm. Nächste Station ist der Riesenslalom von Semmering am 27. Dezember.

Bis dahin verbringt sie ein paar Tage zuhause in Engelberg. Sie würde Guetzli backen mit der Familie und etwas Slalom trainieren, erzählte sie. Gut-Behrami sagte, sie gehe nach Hause und wolle «nicht zu viel ans Skifahren denken».

