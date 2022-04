Luzerner Stadtlauf: Mujinga Kambundji gibt den Startschuss

Volksfest Luzerner Stadtlauf: Weltmeisterin Mujinga Kambundji gibt den Startschuss Mujinga Kambundji (29) eröffnet am Samstag den 44. Luzerner Stadtlauf. Die Lust, mitzurennen, hat die Hallenweltmeisterin aus Bern aber nicht. Jörg Greb 27.04.2022, 16.00 Uhr

Stadtläufe sind nicht das Genre der schnellsten Frau der Welt. Sie begeistern die Weltmeisterin über 60 Meter in der Halle von Ende März dennoch. Sie spricht von «einer Ambiance, wie wir sie in Stadien niemals erleben können». Die Lust, mitzurennen, packt die 29-Jährige trotzdem nicht. Der Grund sind die Anforderungen. «Viel zu lange Distanzen», sagt die 29-Jährige. Kambundjis Disziplinen führen über 60 m in der Halle sowie 100 m und maximal 200 m im Freien. Zum Vergleich: Am Stadtlauf gilt es, Strecken zwischen 660 m (Solidaritätslauf) und 7 km (Musegg Classic) zurückzulegen. Da seien andere Qualitäten verlangt als im Sprint, wo einzig die Devise Vollgas gelte.

Mujinga Kambundji freut sich auf den Luzerner Stadtlauf. Bild: Keystone (Zürich, September 9, 2021)

Die Erfolge sprechen für Kambundjis Konzentration auf ebendiese Sprintstrecken. Nach dem dritten Rang an der WM 2019 über 200 m und dem Erreichen des Olympiafinals über 100 m (6. Rang) feierte die Bernerin am 18. März 2022 in Belgrad ihren bisher grössten Triumph: Weltmeisterin über 60 m in der Halle. Mit ihrer Rekordzeit von 6,96 Sekunden wird sie als Vierte der «ewigen» Weltbestenliste aufgelistet. Es ist ein Klasserekord, ein Rekord auch für die Schweizer Geschichtsbücher.

«Ein exzellenter Start ist wegweisend»

Kambundjis Reise nach Luzern basiert auf ihrer persönlichen Partnerschaft zur Hirslanden-Gruppe, welche auch den Stadtlauf unterstützt. Ihre Zusage gab die Schweizer Rekordhalterin über 60 m und 200 m spontan.

«Startkommando geben und die Energie dieser grossen Läuferfelder spüren hat mir schon mehrmals zu einmaligen Gefühlsempfindungen verholfen.»

Sie denkt dabei speziell an die Engagements am GP Bern oder am Jungfrau-Marathon.

Auch in Luzern dürfte Mujinga Kambundji für einen besonderen Motivationsschub sorgen. Die Bernerin gibt um 14.30 Uhr an der Bahnhofstrasse den Startschuss zum 44. Stadtlauf. «Ein exzellenter Start ist wegweisend», sagt sie wohlwissend. Und sie nimmt ihre Aufgabe in Luzern ernst. Profitieren von ihrer Anwesenheit sollen möglichst viele: Sie unterstützt das Warm-up der Hirslanden und schreibt von 13.15 bis 14.15 Uhr Autogramme direkt neben der Warm-up-Bühne an der Bahnhofstrasse.

Selbstvertrauen und passendes Umfeld

Wenige Wochen vor dem Start in die EM- und WM-Saison 2022 passt der Stadtlauf-Termin gerade noch ins dicht gedrängte Programm. Nach dem Weltmeistertitel erlebte sie zwei Wochen zu Hause in Bern mit vielen Anfragen, Terminen und Ehrungen. Dann schaltete sie aber wieder um in den Sportmodus. Für drei Wochen flog sie, begleitet von ihrer Berner Trainingsgruppe um Adrian Rothenbühler, ins türkische Belek. Dabei war auch ihre jüngste Schwester Ditaji Kambundji.

«Es ist toll, dass wir zusammen Leichtathletik auf höchster Ebene bestreiten können und uns dabei das Zimmer teilen»,

sagt Mujinga Kambundji. Als «gegenseitig inspirierend» empfindet sie diese Konstellation. Auch die zehn Jahre jüngere Ditaji ist bereits Schweizer Elite-Rekordhalterin über 60-m-Hürden.

Das WM-Gold ist für Mujinga Kambundji die Folge «einer weiteren Entwicklung». In der Freiluftsaison 2021 (Olympiafinalistin über 100 m) zeigte sich diese mit der Egalisierung der 100-m-Rekordzeit von 2019 (10,95 s). Dabei hat sie viel Selbstvertrauen getankt und die Gewissheit gewonnen, dass das aktuelle Umfeld passt: Sie vertraut auf Lebenspartner und Sprinttrainer Florian Clivaz, den Kraftspezialisten Adrian Rothenbühler und den Verbandssprinttrainer Patrick Saile. Das Trio sorgt für einen massgeschneiderten Aufbau. Clivaz und Rothenbühler haben dabei den Lead. «Die Kontinuität, das Vertrauen und die Resultate sorgen für eine ausgezeichnete Basis», sagt Kambundji. Das WM-Gold steht als bester Beweis dafür.

Kambundji hat weitere Medaillen im Visier

Und ein besonderes Kriterium streicht die Schweizer Sportlerin des Jahres 2019 heraus: den Unterschied von dieser Winter- und der letzten Sommersaison. Während des ganzen letzten Sommers war sie auf der Suche nach einem «Superlauf». Gelingen wollte dieser ihr aber nie makellos.

Im Winter war dies nun anders. Kambundji zaubert im WM-Final nun diesen Traumlauf auf die Bahn. Er vermittelt ihr die Gewissheit, dass «sich solche Rennen bestimmt an den Grossanlässen wiederholen lassen.» Im kommenden Sommer bieten sich dazu zwei Möglichkeiten: an den Weltmeisterschaften Mitte Juli in Eugene (USA) und an den Europameisterschaften Mitte August in München. Medaillen sind dabei immer das Ziel, je glänzender die Farbe, desto grösser die Freude.

Nachmeldungen bis zum Lauftag möglich Bisher sind rund 9500 Anmeldungen für den 44. Luzerner Stadtlauf eingegangen. Nachmeldungen sind noch immer möglich – ausser für die Familienkategorien sowie die Schülermannschaftsläufe. Bis zum Lauftag kann an folgenden Orten nachgemeldet werden: Donnerstag, 28. April, und Freitag, 29. April, jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr im ehemaligen Geschäft von Aeschlimann Fasnachtsartikel an der Ecke Hirschmattstrasse/Blumenweg im Gebäude der Luzerner Kantonalbank. Samstag, 30. April, von 12 bis 18 Uhr bis jeweils eine Stunde vor dem Kategorienstart auf dem Bahnhofplatz. Ist die maximale Teilnehmerzahl in einer Kategorie erreicht, können keine weiteren Anmeldungen angenommen werden. Der Zuschlag für Nachmeldungen und Mutationen beträgt 10 Franken. Die Luzerner Zeitung bringt am Montag eine 36-seitige Sonderbeilage zur 44. Austragung mit allen Resultaten sowie spannenden Geschichten und attraktiven Bildern. Das gleiche Angebot und viele weitere Bilder sind auch unter www.luzernerzeitung.ch/stadtlauf abrufbar. Ebenfalls wird der Stadtlauf auf dem Mühlenplatz und in der Bahnhofstrasse auf Grossleinwand sowie unter luzernerstadtlauf.ch online via Livestream übertragen. (le)