Drei Erkenntnisse aus der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

Wengen Drei Erkenntnisse aus der Lauberhorn-Abfahrt: Odermatt wird immer unheimlicher, Feuz geniesst und ein junger Fribourger macht auf sich aufmerksam Schon wieder steht Aleksander Kilde zuoberst. Doch das trübt einen weiteren Schweizer Freudentag am Lauberhorn nicht wirklich. Marco Odermatt wird in der Abfahrt Zweiter und Beat Feuz verabschiedet sich mit grossen Emotionen von seinem Lieblingsberg im Weltcup. Martin Probst Jetzt kommentieren 14.01.2023, 16.47 Uhr

Marco Odermatt wird vom Schweizer Team für seinen Podestplatz gefeiert, Beat Feuz für seinen letzten Auftritt am Lauberhorn. Pk / KEYSTONE

Als Beat Feuz mit seiner älteren Tochter Clea an den Fans vorbeiläuft, strahlen beide. Er, weil ihm die Beat-Beat-Rufe sichtlich guttun. «Weil sie zeigen, welche Emotionen ich in den vergangenen Jahren in die Stuben getragen habe», sagt der 35-Jährige. Sie, weil sie diese Woche am Lauberhorn sichtlich geniesst. Mit ihren vier Jahren saugt sie alles auf. «Als sie im zweiten Training beim Hundschopf stehen durfte», erzählt Feuz, «war sie richtig begeistert. Nicht nur von mir, sondern von allen Athleten.»

Dass seine Familie – Freundin Katrin Triendl verfolgte das Rennen mit den gemeinsamen Töchtern Clea und Luisa im Ziel – bei seinem Abschied dabei sein konnte, ist für Feuz das grösste Geschenk. Seine Liebsten im Ziel zu umarmen und zu küssen, sei der coolste Moment seiner Karriere gewesen, sagt er später. Dass er in der Abfahrt «nur» Fünfter wurde, «ist zweitrangig. Ausser den vier vor mir, wären alle froh, sie wären Fünfte.»

Beat Feuz mit Tochter Clea im Zielgelände der Abfahrt von Wengen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Dank des fünften Rangs darf Feuz am Abend noch einmal an die Siegerehrung auf dem Dorfplatz, wo er schon so oft gefeiert wurde. Dreimal hat er die Abfahrt in Wengen gewonnen, insgesamt achtmal stand er am Lauberhorn auf dem Podest. «Ich habe gehört, dass ich sowieso geehrt worden wäre. Aber ich wollte nicht, dass man mich extra rauf holt, sondern zu jenen sechs Athleten gehören, die sowieso dabei sind», sagt er.

Odermatts unglaublich Saison

Gewonnen wurde das Rennen von Aleksander Kilde. Der Norweger zeigte auf beeindruckende Weise, dass er der beste Abfahrer der Gegenwart ist. 88 Hundertstelsekunden war er schneller als Marco Odermatt auf Rang zwei, der Italiener Mattia Casse verlor als Dritter schon über eine Sekunde.

Im Abfahrtsweltcup baut Kilde mit dem Sieg seinen Vorsprung auf Odermatt auf 119 Punkte aus. Im Gesamtweltcup liegt er allerdings immer noch 340 Punkte hinter dem Schweizer, der mit Platz drei im Super-G und Platz zwei in der Abfahrt nur wenig seines grossen Vorsprungs einbüsste.

Überhaupt ist Odermatts Konstanz schon fast unheimlich. In 15 Rennen, die er in dieser Saison bisher bestritten hat, ist er 13-mal aufs Podest gefahren, sechsmal davon als Sieger. Bei Saisonhälfte hat der 25-jährige Nidwaldner im Gesamtweltcup schon 1186 Punkte gesammelt und ist damit auf gutem Weg, den Punkterekord von Hermann Maier zu brechen. Der Österreicher holte in der Saison 1999/2000 genau 2000 Punkte.

Und auch beim Preisgeld schwingt Odermatt obenaus: 438'050 Franken hat er in diesem Winter bisher gewonnen. Zum Vergleich: Der zweitbeste Schweizer, Loïc Meillad, bringt es auf 69'100 Franken, Beat Feuz auf 20'750 Franken. Es sind unglaubliche Zahlen, die Odermatt vereint. «Unglaublich trifft es gut», sagt er. «Meine Konstanz über drei Disziplinen, praktisch in jedem Rennen auf dem Podest zu stehen, ist Wahnsinn.»

Starkes Schweizer Team

Wie schon im Super-G klassierten sich auch in der Abfahrt fünf Schweizer in den Top Ten. Neben Odermatt und Feuz überzeugten auch Niels Hintermann (7. Rang), Gilles Roulin (8.) und Alexis Monney. Der 23-jährige Fribourger fuhr in seiner erst zehnten Weltcupabfahrt auf Rang 10.

Für Monney war es das bisher beste Ergebnis im Weltcup und ein weiterer Beweis dafür, dass nach dem Rücktritt von Beat Feuz, der nächste Woche in Kitzbühel seinen Abschied geben wird, diverse Schweizer Abfahrer bereit stehen, um in die grossen Fussstampfen des Champions zu treten.

Alexis Monney auf dem Weg zu seinem besten Ergebnis im Weltcup. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

