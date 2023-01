Was Loïc Meillard mit Wendy Holdener verbindet

Ski alpin Was der zweite Rang von Loïc Meillard im Slalom von Wengen mit Wendy Holdener zu tun hat Als Führender nach dem ersten Durchgang fiel Loïc Meillard im Slalom von Wengen in der Entscheidung noch hinter den Norweger Henrik Kristoffersen zurück. Trotzdem ist der Spitzentechniker auf gutem Weg, die hohen Erwartungen, die viele an ihn haben, zu erfüllen. Martin Probst Jetzt kommentieren 15.01.2023, 15.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Loïc Meillard freut sich über Rang zwei im Slalom von Wengen. Peter Klaunzer / EPA

Das Warten auf den ersten Slalomsieg eines Schweizers in Wengen seit 1987 und dem Triumph von Joël Gaspoz geht weiter. Vor einem Jahr fehlten Daniel Yule auf Rang zwei 22 Hundertstelsekunden zum Sieg. Am Sonntag war Loïc Meillard 20 Hundertstelsekunden zu langsam und klassierte sich ebenfalls auf Rang zwei. Beiden Schweizern stand ein Norweger im Weg.

Vor einem Jahr war es Lucas Braathen. Am Sonntag Henrik Kristoffersen, der mit seinem dritten Sieg in Wengen den norwegischen Hattrick an diesem Wochenende perfekt machte, nachdem Aleksandar Kilde sowohl den Super-G wie auch die Abfahrt gewann. «Vielleicht», sagte Meillard, «sollte man im nächsten Jahr über ein Startverbot für die Norweger in Wengen nachdenken.»

Die Idee, künftig einfach die Wengernalpbahn für die Gäste aus dem hohen Norden zu sperren, kommentierte Kristoffersen schelmisch lachend: «Dann komme ich einfach mit dem Helikopter.»

Viel Gründe zur Zuversicht

Ja, die Stimmung auf dem Podest, das Braathen als Dritter komplettierte, war gut. Als Meillard einige Minuten zuvor die Ziellinie überquerte, überwog bei ihm allerdings die Enttäuschung. 45 Hundertstelsekunden Vorsprung nahm der 26-Jährige als Führender des ersten Laufs mit in den zweiten Durchgang. Sein erster Sieg in einer Kerndisziplin des Skisports war greifbar. Doch ein Fehler im Mittelteil verhinderte das Happy End.

Im Februar 2020 hatte Meillard in Chamonix einen Parallel-Riesenslalom gewonnen. Im Riesenslalom (6), Slalom (4) und Super-G (1) stand der Romands bisher aber elfmal links oder rechts neben dem Sieger. Die erste Enttäuschung wich bei Meillard aber schnell der Freude.

«Ein zweiter Platz ist schön», sagte er und erinnerte an Wendy Holdener. «30-mal war sie im Slalom auf das Podest gefahren, ehe sie ein erstes Mal gewinnen konnte. Sie hat gezeigt, dass es sich lohnt weiterzumachen.» Die Geschichte der 29-jährigen Schwyzerin macht Meillard also Mut. Es gibt aber auch genug Gründe, die er selbst beeinflussen kann, die ihn positiv stimmen dürfen.

Der Podestplatz in Wengen war Meillards vierter in dieser Saison. Und das in drei verschiedenen Disziplinen. Sein Wechsel von der Trainingsgruppe der Riesenslalomfahrer um Marco Odermatt ins Team der Slalomfahrer scheint sich bezahlt zu machen. Und das nicht nur, weil sich Meillard beim Tanz zwischen den Stangen immer stilsicherer bewegt. Die Veränderung des Umfelds hat dem Neuenburger auch zusätzlichen Schub verliehen.

In Meillard wurde der Wettkämpfer geweckt

Meillard wird seit Jahren von Experten bescheinigt, dass er über enormes Talent verfüge, über eine Technik besser als jene von Odermatt und vielleicht sogar die beste im ganzen Weltcup. Nur, und das sagte sein langjähriger Riesenslalomtrainer Helmut Krug vor der Saison: «Marco (Odermatt; die Red) ist der bessere Wettkämpfer als er.» Heisst: Meillard konnte sein grosses Potenzial in den Rennen viel zu selten abrufen.

Die Luftveränderung, so hat es den Anschein, hat nun den Wettkämpfer in Meillard geweckt. Seine erste Reaktion, als er im Ziel realisierte, dass er den Sieg in Wengen nur knapp verpasst hat, unterstreicht das deutlich.

Neben Meillard durfte auch Ramon Zenhäusern zufrieden sein mit seinem Auftritt. Nach Rang acht in Adelboden wurde der 30-Jährige in Wengen Neunter. Der Walliser nähert sich bei den Startnummern langsam wieder den vorderen Positionen, nachdem er in der Vorsaison weit nach hinten durchgereicht wurde. Mit Daniel Yule (11.), Sandro Simonet (16.), Marc Rochat (17.) und Luca Aerni (25.) holten vier weitere Schweizer in Wengen Weltcup-Punkte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen