Schwingen Wenn die Routine fehlt, wird es gefährlich: Die Innerschweizer Schwinger beklagen aussergewöhnlich viele Verletzungen Beim Innerschweizer Schwingfest musste der Rettungsdienst allein am Vormittag 15 Schwinger behandeln. Das liege an der kurzen Vorbereitungszeit, sagt der Verbandsarzt. Nun legen einige Schwinger bereits eine Pause ein. Claudio Zanini 10.07.2021, 05.00 Uhr

Didi Schmidle ist schon lange im Geschäft. Seit 20 Jahren ist der Sportarzt aus Luzern für den Innerschweizer Schwingerverband (ISV) tätig. Während Schwingfesten ist er vielfach permanent auf Platz. Dass Verletzungen ein wesentlicher Teil des Schwingsports sind, muss man ihm nicht erzählen. Was er aber am vergangenen Sonntag in Ibach erlebte, überstieg das gewohnte Mass. Am Innerschweizer Schwingfest gab es allein am Vormittag, also in den ersten drei Gängen, 15 Verletzungen. Schmidle sagt: «Das ist aussergewöhnlich viel. Normalerweise haben wir einen Drittel so viele Verletzungen an einem Tag.» Von den 15 Fällen zogen drei eine Nachbehandlung mit sich. Prominentestes Opfer war Joel Wicki, der sich am Ellbogen verletzte und drei Wochen pausieren muss.

Wicki ausgenommen, sind laut Schmidle aber vor allem die Mittelschwinger betroffen. Also diejenige Gruppe, die nicht vom Privileg profitieren durfte, bereits Mitte März mit dem Training zu starten. Denn das war nur 120 ausgewählten Spitzenschwingern vergönnt. «Viele mussten nun von Null auf Hundert starten und agierten dementsprechend vorsichtig. Solche Unsicherheiten können sehr gefährlich sein», sagt Schmidle.

Der Technische Leiter des ISV, Thedy Waser, sieht das ähnlich. Der Nidwaldner sagt, es sei nun plötzlich «tätsch, päng» losgegangen. «Die Schwinger sind sonst den ganzen Winter hindurch im Schwingkeller. Diese Vorbereitung entfiel, deshalb sind nun Unsicherheiten tatsächlich spürbar.»

«Nicht der Angreifer ist schuldig»

Die Unsicherheiten werden dann problematisch, wenn man gegen Gegner antreten muss, die man nicht aus dem eigenen Training kennt, vermutet Didi Schmidle. Er macht ein Beispiel: «Wenn einer vom Schwingklub Wiggertal gegen einen des Schwingerverbands am Mythen antreten muss, dann weiss er üblicherweise, wie er den Angriffen ausweichen kann. Im Moment ist das aufgrund der fehlenden Praxis schwieriger und verletzungsgefährdend. Man riskiert mehr und ist unsicher dabei.» Schmidle betont, dass der Schwingsport nicht «besonders gefährlich» sei. Gefährlich wird es aber, wenn nicht richtig gegriffen und verteidigt wird. «Nicht der Angreifer ist schuldig, sondern derjenige, der nicht mit Automatismen reagiert.»

Damit die Schwinger noch die Möglichkeit auf Wettkampfpraxis vor dem Start der Kranzfestsaison hatten, organisierte der Verband drei Rangschwingfeste. Das musste sehr kurzfristig nach den Öffnungen des Bundes geschehen. Thedy Waser sagt: «Rangschwingfeste sind enorm wichtig. Dort kannst du mit weniger mentalem Druck Dinge ausprobieren.» Die Rangschwingfeste seien aber schlecht besucht gewesen, eines musste sogar abgesagt werden. Schwinger seien nun mal keine Profisportler, sagt Waser, «Arbeit und Sport unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach».

Nur ein Innerschweizer Eidgenosse auf der Rigi

Um die Sicherheit mit kleineren Festen und Trainings zurückzugewinnen, fehlt die Zeit. Die Agenda ist gefüllt, am Sonntag geht es weiter mit dem Rigi-Schwinget, die Woche danach folgt das Bergfest auf dem Weissenstein, nochmals eine Woche später findet der Brünig-Schwinget statt. Der eine oder andere legt nun eine Pause ein. «Es gibt einige Schwinger, die nun ein bis zwei Feste auslassen. Sonst ist es einfach brutal», sagt Waser. Dies führt zu etwas ungewohnten Teilnehmerfeldern, wie das Beispiel des Rigi-Schwinget zeigt. Am Sonntag wird in Ibach mit Mike Müllestein nur ein einziger Eidgenosse aus der Innerschweiz dabei sein. Bei der letzten Austragung 2019 waren es neun. Thedy Waser schaut dem Fest dennoch entspannt entgegen. «Ich bin zuversichtlich. Wir haben starke Mittelschwinger.»

Für Didi Schmidle gibt es im Hinblick auf Sonntag auch keinen Grund zur Beunruhigung. An den vier Schwingfesten in Ibach ist immer derselbe Rettungsdienst im Einsatz. Schmidle sagt rückblickend: «Es wurde immer sehr schnell und sehr professionell gehandelt.» Ausserdem gibt es Hoffnung, dass der kommende Sonntag ruhiger verläuft. Nach dem wilden Vormittag am Innerschweizer Schwingfest folgte ein ereignisloser Nachmittag für den Rettungsdienst – ohne Verletzungen.

Rigi-Schwinget. Ibach SZ. Sportanlage Wintersried. Sonntag. Programm. 8.30: Anschwingen. – 13.00: Fortsetzung Schwingen. – 16.30: Schlussgang. (Das Fest wird live auf Tele 1 übertragen)

Spitzenpaarungen

Samuel Giger *** - Urs Doppmann **

Mike Müllestein *** - Marco Oettli **

Stefan Burkhalter *** - Michael Müller **

Beni Notz *** - Stefan Arnold **

Andreas Döbeli *** - Roman Zurfluh **

Patrick Räbmatter *** - Josef Portmann **

Marco Reichmuth** - Shane Dändliker **

Sven Lang ** - Werner Schlegel **

Ronny Schöpfer ** - Roger Erb **

Werner Suppiger ** - Dominik Schmid **

Roger Bürli ** - Lars Geisser **



(*** Eidgenosse; ** Teilverbandskranzer)