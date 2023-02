Highlights von Kambundji über Joseph bis zu Ehammer

Leichtathletik-Meisterschaft Wenn Hürden keine Hindernisse mehr sind – das müssen Sie zu den Glanzleistungen an den Titelkämpfen in der Halle wissen Die vier Sprintdisziplinen geben am nationalen Höhepunkt der Hallensaison in St. Gallen zu reden – dank vier Schweizer Rekorden und einem Disqualifikations-Aufreger. Rainer Sommerhalder 19.02.2023, 20.03 Uhr

Hürdensprinter Jason Joseph hat in diesem Winter ein klares System: Bei jedem Auftritt wird der 25-jährige Baselbieter noch schneller - so schnell wie kein anderer Europäer in dieser Disziplin. Ulf Schiller / KEYSTONE

Die nationalen Hallen-Meisterschaften in St. Gallen demonstrierten den Stellenwert der Schweizer Leichtathletik eindrücklich. Herausragende Athletinnen und Athleten lieferten grandiose Leistungen ab. Das waren die Höhepunkte des zweitägigen Feuerwerks.

Pascal Mancini – vom Geächteten zur EM-Hoffnung

Der 33-jährige Freiburger Pascal Mancini ist wieder der schnellste Indoor-Sprinter der Schweiz. Mit einer Zeit von 6,58 Sekunden holte er sich den Rekord über 60 m vom dauerverletzten Silvan Wicki um eine Hundertstelsekunde zurück. Für die EM in zwei Wochen in Istanbul zeigt Mancini ein gesundes Selbstvertrauen: «Ich weiss, ich kann noch schneller laufen. Ich denke, eine Medaille ist möglich.»

Nach wie vor blicken andere Schweizer Leichtathleten mit Skepsis auf den Freiburger, war er doch gleich zweimal ein Geächteter dieses Sports. 2012 wurde Mancini wegen Anabolika-Dopings für zwei Jahre gesperrt, 2018 entzog ihm der Verband aufgrund der Verbreitung von rechtsextremem Gedankengut in den Sozialen Medien für sieben Monate die Lizenz.

Mujinga Kambundji – von der Disqualifizierten zur Siegerin

Ein Entscheid der Schiedsrichter im Final über 60 m der Frauen sorgte für kontroverse Diskussionen. Zuerst erhielt Hallen-Weltmeisterin Mujinga Kambundji wegen eines Fehlstarts die Rote Karte. Sie lief den Final danach unter Protest trotzdem und erzielte in 7,03 Sekunden die beste Zeit einer Europäerin in diesem Jahr. Viele Experten waren sich einig, dass der Protest nutzlos sei.

Doch die Jury hiess ihn gut. Wieso? Der Chef-Schiedsrichter erklärt, es habe beim Start «eine generell unruhige Situation gegeben, die nicht zu einer Disqualifikation von Kambundji hätte führen dürfen». Hinter den Kulissen wurde heiss diskutiert, wie dieser «Tatsachenentscheid einzuordnen ist. Wäre so etwas an einer WM oder bei einer weniger prominenten Athletin auch möglich gewesen? Die Sportlerin des Jahres sagt: «Ich habe nichts falsch gemacht. Für mich war das kein Fehlstart.»

Jason Joseph – vom Promitrainer zur Basler Qualität

Zweimal verbrachte der Baselbieter Hürdensprinter Jason Joseph den Winter in Florida bei Startrainer Rana Reider. Doch die erhofften Fortschritte blieben aus. «Zwei Jahre lang habe ich bei keinem Rennen gewusst, wie es herauskommt. Jetzt geht es auf einmal wie von allein», sagte Joseph, nachdem er im Halbfinal und im Final zweimal Schweizer Rekord lief.

Mit der neuen Bestmarke – bereits seiner fünften 2023 – von 7,44 Sekunden ist der 25-Jährige der schnellste Hürdensprinter Europas. Wo liegt das Erfolgsrezept? Joseph sagt, er wisse es nicht. «Das müsst ihr Claudine Müller fragen.» Im Gegensatz zu Reider ist die Baslerin keine Startrainerin. Zumindest noch nicht.

Ditaji Kambundji – vom Sturzopfer zur Medaillenanwärterin

Ebenfalls bei Claudine Müller trainiert neu Ditaji Kambundji. Und die 20-Jährige tat es Trainingskollege Joseph nur fünf Minuten nach dessen Sieg gleich. Sie verbesserte den eigenen Rekord mit 7,81 Sekunden gleich um fünf Hundertstel und steigt mit dieser Zeit zur EM-Goldkandidatin auf. «Durch diesen Rekord nehme ich viel Energie mit nach Istanbul», sagt Kambundji. Längst abgehakt und vergessen ihr Sturzpech beim Final der letztjährigen Hallen-WM.

Simon Ehammer – von den eigenen hohen Zielen zur leisen Enttäuschung

Es ist selbstverständlich Jammern auf hohem Niveau, denn der Siegsprung auf 7,98 m im Weitsprung war stark. Doch Super-Zehnkämpfer Simon Ehammer wollte die 8-m-Marke knacken. Auch im Hürdenfinal gab es anstatt der erhofften persönlichen Bestzeit einen Stolperer. Doch der 23-Jährige ist mental stark genug, um dies im Hinblick auf seinen Hallen-Siebenkampf an der EM wegzuwischen.

Dominic Lobalu – vom Flüchtling aus Südsudan zum Liebling in St. Gallen

Es war eine beeindruckende Demonstration, wie sich Weltklasse im Langstreckenlauf aus der Nähe anfühlt. Mit welch raumgreifenden Schritten der 24-jährige Dominic Lobalu bei seinem Sieg über 3000 m die insgesamt 15 Runden auf der engen 200-m-Bahn abspulte, brachte das Publikum zur Entzückung. Es feuerte den weit vorauseilenden Flüchtling aus dem Südsudan frenetisch an.

Am Schluss nahm Lobalu dem zweitklassierten Berner Luca Noti - seines Zeichens offizieller neuer Schweizer Meister - 25 Sekunden ab. Beinahe hätte der seit einigen Jahren in der Ostschweiz ansässige gebürtige Afrikaner selbst seinen ersten Verfolger noch überrundet. Die Siegerzeit von 7:50,59 Minuten war die schnellste Zeit, die er in der Halle je lief.

Vor und nach seiner Extravorstellung bewies Dominic Lobalu, was für ein Sportsmann er ist. Zwei Stunden vor seinem eigenen Rennen, sorgte er über 1500 m für den Schweizer Meister Tom Elmer einen guten Kilometer lang als «Hase» für das passende Tempo. So schnell, dass ihm Elmer kaum folgen konnte. Nach seinem Sieg bedankte er sich bei jedem, dem er begegnete, persönlich für die lautstarke Unterstützung.

Audrey Werro - vom Riesentalent zur Dominatorin

Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass diese aussergewöhnliche 800-m-Läuferin erst 18 Jahre alt ist. Audrey Werro dominierte an der Hallen-SM in St. Gallen das Generationen-Duell gegen die EM-Vierte Lore Hoffmann in beeindruckender Art und Weise. Die Walliserin Hoffmann übernahm 500 Meter lang das Tempodiktat, versuchte die Konkurrenz im stark besetzten Feld müde zu laufen.

Doch dem Konter der Freiburger Vize-Weltmeisterin bei den Juniorinnen war auch sie nicht gewachsen. Es war inzwischen bereits das dritte Mal, dass Werro die acht Jahre ältere Hoffmann in jüngster Zeit besiegte. Auch zeitlich nimmt die 18-Jährige langsam aber sicher eine dominante Rolle ein. Mit ihrer Saisonbestleistung von 2:00,57 fehlen ihr nur noch 19 Hundertstelsekunden bis zum Schweizer Rekord von Selina Rutz-Büchel aus dem Jahr 2017. «Für mich war der Rennverlauf ideal. Ich mag es, wenn ich zu Beginn nicht führen muss», sagt die selbstbewusste Siegerin.