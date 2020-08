Wenn Joel Wicki mit den Jungschwingern trainiert, wird richtig gearbeitet: «Nicht hinsetzen, bleibt stehen, trinkt etwas!» Joel Wicki (23) nutzt die Coronapause um Altlasten loszuwerden und dem Nachwuchs eine Lektion zu erteilen. Dafür sitzt der Erstgekrönte von Zug sogar fünf Stunden ins Auto. Claudio Zanini aus Wildhaus 07.08.2020, 17.12 Uhr

Die Buben sind zwischen 10 und 15 Jahre alt. Und sie kleben nach dem Frühstück hinter den Fenstern des Lagerhauses, als der Wagen mit den beiden Schwingern vorfährt. Joel Wicki und Remo Käser, beide 23, steigen aus. Der Luzerner Wicki wurde Erstgekrönter beim «Eidgenössischen» in Zug, mit der gleichen Punktzahl wie Schwingerkönig Christian Stucki. Man könnte sagen, Wicki ist Vize-König, auch wenn in der Schwingerfamilie niemand diesen Ausdruck benutzen würde. Der Berner Käser ist vielleicht nicht der Erfolgreichste, dafür wohl der profilierteste Schwinger im Land. Neben dem amtierenden König hat er gefühlt die höchste Medienpräsenz aller Schwinger. Insider sagen, er hätte auch die höchstdotierten Werbeverträge.

Remo Käser (rechts) und Joel Wicki erklären die nächste Übung - während der eine oder andere Jungschwinger die Mittagspause herbeisehnt.

Claudio Zanini (Wildhaus, 5. August 2020)

Die beiden Stars sind nach Wildhaus im Obertoggenburg gekommen, um mit den Jungschwingern zu trainieren. 69 Kinder und Jugendliche sind aus allen Ecken der Schweiz angereist. Fünf Tage dauert das sogenannte «Königscamp», an jedem Tag kommen andere Spitzenschwinger zu Besuch.

Wicki wird zusammengezählt fünf Stunden im Auto sitzen. Nur, um zwei Trainingsblöcke mit Jungschwingern zu leiten. Er kriegt dafür keine Gage, sondern Spesen für die Fahrt und ein Mittagessen. Ihm scheint es nicht um Imagepflege zu gehen, er will arbeiten. «Habt ihr gesehen, wie er gegriffen hat?», fragt er in die Runde. «Haben es alle gesehen? Genau so müsst ihr greifen.» Wicki fordert die Buben, er möchte, dass sie bei der Sache sind. Das merken einige, die sich kurz vor der Mittagspause auf Heuballen neben dem Sägemehl ausruhen. «Jungs, nicht hinsetzen, bleibt stehen, trinkt etwas», sagt er. Und nochmals: «Nicht hinsetzen jetzt.» Die Buben stehen sofort wieder. Ihr Respekt vor dem Spitzenschwinger ist greifbar.

220 Kilogramm fliegen zu Boden

Die Kinder gehören Schwingklubs an, die meisten waren in der Arena, als Wicki im August 2019 beinahe König wurde. Ein 11-Jähriger aus dem Kanton Aargau sagt: «In Zug habe ich von Joel ein Autogramm geholt. Als ich ihn heute wieder gesehen habe, wurde ich nervös.»

Mit seiner Präsenz will er den Buben verdeutlichen, dass Wettkämpfe vor Tausenden Zuschauern nur ein kleiner Teil des Sports ausmachen. Der wesentlich grössere Teil sei das Training, sagt er. «Die Jungen leben extrem für die Wettkämpfe. Weil es aktuell aber keine Schwingfeste gibt, könnte es sein, dass ihnen der Sport nun verleidet. Ich will sie motivieren, weiter zu trainieren, auch wenn keine Wettkämpfe in Sicht sind.»

Tipps des Erstgekrönten: Wicki gibt Instruktionen bei der Bodenarbeit. Bild: Claudio Zanini (Wildhaus, 5. August 2020)

Für die Schwinger – ob Aktive oder Nachwuchs – galt von Mitte März bis Anfang Juni ein Trainingsverbot. Sämtliche Kranzfeste wurden 2020 gestrichen. Optimisten hoffen, dass vielleicht einzelne kleinere Schwingfeste gegen Saisonende stattfinden könnten. Schweizweit gibt es noch 15 Regionalfeste, die noch nicht abgesagt wurden. Auch Spitzenschwinger wie Wicki reduzierten unter diesen Umständen ihre Trainingspensen. Aktuell schwingt er zweimal in der Woche, einmal geht er ins Krafttraining. Wäre ein normales Jahr, würde er jetzt mindestens fünfmal trainieren. Vor allem aber hätte er im April und Mai, in der Aufbauphase, deutlich mehr trainiert.

Vor einem Jahr befand er sich kurz vor seiner Bestform. Es war der Zeitpunkt zwischen Brünigschwinget und «Eidgenössischem». Im Brünig-Schlussgang gegen Pirmin Reichmuth wurde seine Schulter in Mitleidenschaft gezogen. Es folgten ungewisse letzte Wochen vor dem Saisonhöhepunkt. Im Krafttraining musste er eine Hantel mit 220 Kilogramm Gewicht fallen lassen. Wicki und Coach Dani Hüsler wurden etwas nervös. Beiden war klar: Die Übung muss zwingend funktionieren, sonst wird es schwierig in Zug. Mit der Hilfe von Verbandsarzt Didi Schmidle bekamen sie es irgendwie hin. Wicki wurde für den Grossanlass fit. Topfit sogar.

Bei einigen Übungen greift Wicki selbst ein. Bild: Claudio Zanini (Wildhaus, 5. August 2020)

Ein Entrecôte zum Auftakt

Wicki erinnert sich noch gut, wie er am Tag vor dem «Eidgenössischen» mit seinem Coach nach Zug reiste. Das Auto war schwer beladen, «pumpenvoll», sagt er. Wicki und Hüsler bezogen ihre temporäre Wohnung in Zug und gingen am Abend ein erstes Mal ins Stadion.

«Wir standen zu zweit in der leeren Arena. Das war unglaublich eindrücklich.»

Es folgte ein Abendessen, er weiss noch genau was, «Entrecôte, Teigwaren, Salat, ein kleines Dessert», um Mitternacht sei er eingeschlafen. Am Samstag gewann er alle vier Gänge, zur Halbzeit des Eidgenössischen lag er in Führung. «Von Samstag auf Sonntag habe ich dann noch besser geschlafen.» Die Erzählungen des letzten Sommers mögen schön sein, aber sie haben nicht mehr viel mit der jetzigen Realität zu tun. In Zug kamen 420 000 Menschen für ein Fest zusammen. Allein 56 500 Zuschauer sassen im Stadion.

Nach Wettkampfhälfte ist Wicki am «Eidgenössischen» Erster: Zum Auftakt besiegt er Matthias Aeschbacher (Bild), danach folgen drei weitere Siege.

Andy Mettler/Swiss Image (Zug, 24. August 2019)

Die Nicht-Saison hat Wicki auch genutzt, um Altlasten loszuwerden. Seit 2016 und seiner Unterschenkel-Verletzung auf der Schwägalp, die ihm die Teilnahme am «Eidgenössischen» in Estavayer kostete, hatte er eine Platte im Fuss. Anfang Juli liess er sich diese entfernen. Für Operation und Rehabilitation gab es bislang keinen günstigen Zeitpunkt. Es ist ein positiver Aspekt der langen Pause.

Im Februar 2020 fand das letzte Schwingfest in der Schweiz statt. Wicki sagt, er hoffe, dass es 2021 wieder normale Wettkämpfe gebe. «Den Buben und uns geht es ja genau gleich. Wir müssen alle trainieren, auch wenn wir nicht wissen, wann das nächste Fest stattfindet.»

Das Training in Wildhaus ist beendet, die Nachwuchsschwinger bilden einen Halbkreis um Wicki und Käser. Es gibt Komplimente zum Abschluss. «Ihr hend ned z'vel gschnurret», sagt Käser. «Bleibt gesund», sagt Wicki. «Und greift wieder an, sobald ihr könnt.» Es wird genauso sein eigener Vorsatz sein.