Der SC Kriens braucht auswärts in Thun ein Wunder

FUSSBALL Wer glaubt ans Christchindli? Und wer an einen Krienser Sieg? Der SCK braucht gegen Thun ein Wunder Die offenbar hoffnungslos verlorenen Krienser Fussballer sind am Samstag (20.30) beim FC Thun zu Gast. Für Kriens spricht kaum etwas. In 14 Spielen brachte das Team von Trainer René van Eck nur 7 Tore zustande. Turi Bucher 25.11.2021, 19.23 Uhr

Kann René van Eck den Kriensern auch das Toreschiessen beibringen? Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 20. November 2021)

«In dieser Liga kann jeder jeden schlagen», sagt der neue Kriens-Trainer René van Eck (55). Er kann ja gar nichts anderes sagen, denn er muss das Selbstvertrauen seines mental angeschlagenen und spielerisch zumeist überforderten Teams aufbauen und stärken. Jeder kann jeden schlagen, der Aufsteiger den Tabellenersten zum Beispiel, aber Van Eck weiss auch: Jeder kann jeden schlagen, ausser Kriens, «ja, das zählt bisher für Kriens nicht».

Wie nur soll dieses Selbstvertrauen gestärkt werden, wenn man sogar ein Spiel gegen ein schwaches Xamax, das man dominiert hat, eben doch verloren hat? Van Eck und auch das rund 1000-köpfige Krienser Publikum haben am vergangenen Samstag beim 0:1 gegen die Neuenburger immerhin gesehen, dass die SCK-Spieler das umzusetzen versuchten, was Van Eck gefordert hatte. Intensität, vielleicht nicht gerade pausenlos, aber zumeist, Hilfe für die Kameraden bei Ballverlust, schnelle Retourbewegungen. «Auch nach dem 0:1-Rückstand sind wir nicht eingebrochen, haben keine weiteren Tore zugelassen», hebt Van Eck das Positive aus dieser Niederlage hervor. «Wir waren sogar nach dem Platzverweis gegen uns mit einem Mann weniger überlegen.»

Eines konnte Coach Van Eck, Superverteidiger der er war, seinen Spielern auf die Schnelle auch nicht beibringen: Das unberechenbare Offensivspiel, das Spektakel am und im gegnerischen Strafraum, sagen wir es mit einem Wort, das: Toreschiessen. Beim SCK streckt man jetzt die Fühler nach passenden Stürmern aus, spätestens nach Silvester soll die Verstärkung im Kleinfeld trainieren.

Braucht es den Möbelwagen hinter dem Thun-Tor?

Gut gespielt, aber keine Punkte geholt: Oan Djorkaeff gegen Neuenburgs Igor Djuric am letzten Wochenende. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 20. November 2021)

Gerademal 7 Tore in 14 Spielen haben die Krienser Profis zustande gebracht, das ist, mit Verlaub, ein lächerlicher Wert. Soll jeder bitteschön selber ausrechnen, wieviel Tore Kriens pro Spiel erzielt. Zum Vergleich: Tabellenleader Winterthur hat 24 Tore geschossen; Wil, vor langer Zeit ein Krienser Konkurrent im Abstiegskampf, hat mit 25 Toren den aktuellen Höchstwert der Liga; Thun, der heutige SCK-Gegner, hat auch schon 20x getroffen. Bitter: Thuns bester Torschütze, der palästinensische Nationalspieler Saleh Chihadeh (5 Treffer), war einst Kriens-Torjäger und hat via SCK das Sprungbrett genommen. Dazu kommt: Kriens konnte in den vergangenen fünf Duellen mit Thun nur ein Unentschieden holen.

Beim SC Kriens haben diese Woche die beiden Torhüter nur reduziert trainiert – sie waren mit leichten Blessuren angeschlagen. Progon Maloku fällt mit einer Knieverletzung für mehrere Wochen aus. Liridon Mulaj muss nach der bereits erwähnten roten Karte zwei Spielsperren absitzen.

«Wil, Yverdon oder wie sie alle heissen, wir brauchen dringend Siege», hatte Van Eck am letzten Samstag nach dem 0:1 gesagt, denn die 10. Niederlage im 14. Spiel hat die Krienser noch weiter zurückgeworfen, und seien wir ehrlich: Wer glaubt schon, dass Kriens heute gegen Thun und später gegen «wie sie alle heissen» gewinnen kann? Selbst die «Hoffnung stirbt zuletzt»-Parole wird im Krienser Umfeld höchstens noch ganz kleinlaut ausgesprochen, und von der Ligakonkurrenz wird auch keiner bereit sein, Weihnachtsgeschenke an die Kleinfeld-Adresse zu senden. Merke: Wenn jeder Ligagegner bereit wäre, Christchindli zu spielen und einen Punkt an den SCK abtreten würde – Kriens wäre immer noch Letzter. Das ist die bittere Realität. Es bleibt bei einem illusorischen Hilferuf nach einem Wunder.

Hinweis

Der SC Kriens und der FC Thun teilen sich die Kosten für den Livestream des Spiels. Auf www.sckriens.ch können Sie das Spiel mitverfolgen.