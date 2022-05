Direktvergleich: Deshalb ist St.Otmars Sieg gegen Pfadi möglich.

Handball 4:3 im Direktvergleich: Weshalb St.Otmars Coup gegen Meister Pfadi Winterthur im entscheidenden Spiel möglich ist Der Direktvergleich mit Pfadi Winterthur zeigt, dass die St.Galler am Mittwoch um 18.15 Uhr im entscheidenden Playoff-Spiel einige Trümpfe in der Hand halten. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Rückraumspieler Dominik Jurilj (rechts) passt auf Kreisläufer Benjamin Geisser.

Plötzlich ist für St.Otmars Handballer der Einzug in den Playoff-Halbfinal möglich. Spiel fünf zwischen den St.Gallern und Meister Pfadi heute um 18.15 Uhr in Winterthur entscheidet über den letzten Halbfinalisten der NLA. Der 2:2-Ausgleich in der Best-of-five-Serie am Sonntag kam nicht von ungefähr. Ausser im dritten Spiel überzeugt St.Otmar auf ganzer Linie. Im direkten Vergleich mit Pfadi Winterthur vor dem entscheidenden Viertelfinalspiel schneidet das Team von Trainer Zoltan Cordas sogar besser ab als der Titelverteidiger.

Der Rückraum

Es sind zwei Handballphilosophien, die in diesem Playoff-Viertelfinal zwischen dem Zweiten Pfadi Winterthur und dem Siebten St.Otmar aufeinanderprallen – vor allem im Rückraum. Auf der einen Seite die Zürcher mit ihrem variantenreichen Tempohandball, auf der anderen die St.Galler mit ihrer Wurfgewalt aus der Distanz. Was St.Otmar in dieser Playoff-Serie diesbezüglich abliefert, sieht man so bei keinem anderen Klub in der Schweiz. Mit den drei Rechtshändern Ariel Pietrasik, Andrija Pendic und Dominik Jurilj strahlen die St.Galler eine unheimliche Gefahr aus. Pendic schlüpft dabei in den meisten Fällen in die Rolle des Vorbereiters und bringt Jurilj und Pietrasik in Abschlussposition. Doch neben roher Wurfgewalt bringt das Duo Pietrasik/Jurilj auch Raffinesse mit. Der gesamte Rückraum St.Otmars erzielte 81 von 121 Toren in den ersten vier Viertelfinal-Partien. Der Anteil ist deutlich höher als bei Pfadi (62 von 124 Toren).

Vorteil: St.Otmar

Ariel Pietrasik überzeugt nicht nur mit seinen Distanzwürfen. Bild: Michel Canonica

Die Goalies

Die vier Torhüter, die bisher zum Einsatz kamen, schafften es bislang nicht, in dieser Serie herauszustechen. Mit einer Ausnahme: Im dritten Spiel wehrte Pfadi-Stammgoalie Yahav Shamir 15 Bälle ab und kam auf eine starke Abwehrquote von 43 Prozent. Ansonsten blieben die Torhüterleistungen eher unterdurchschnittlich. Vor allem wenn man bedenkt, dass bei St.Otmar Nationaltorhüter Aurel Bringolf zwischen den Pfosten steht. Die Abwehrquote des 34-Jährigen, der nach dieser Saison zum BSV Bern wechselt, stieg in keiner Partie über 25 Prozent. Zu beachten gilt es allerdings, dass Pfadi aufgrund seines Spielstils des Öfteren alleine auf den Goalie zuläuft.

Vorteil: Pfadi Winterthur

Die Trainer

Was die Erfahrung anbelangt, macht St.Otmars Bank niemand etwas vor. Cheftrainer Zoltan Cordas blickt auf über 20 Jahre an der Seitenlinie zurück und gilt nicht nur deshalb als Taktikfuchs. Sollte er dennoch einmal einen Rat brauchen, kann er auf die Expertise seines Assistenten Andy Dittert zählen, seines Zeichens mit 1089 Treffern Rekordtorschütze der österreichischen Nationalmannschaft. Des Weiteren betreut mit Lubomir Svajlen eine slowakische Torhüterlegende (175 Länderspiele) die St.Galler Goalies. Bei Pfadi Winterthur stehen derweil zwei Debütanten am Spielfeldrand. Sowohl für Cheftrainer Goran Cvetkovic als auch für Assistent Michal Svajlen (Lubomirs Sohn) ist es die erste Saison in dieser Position. In der laufenden Serie wird man den Eindruck nicht los, dass der erfahrene Cordas seinem Gegenüber Cvetkovic immer einen Schritt voraus ist.

Vorteil: St.Otmar

Die Deckung

121:124. So sieht das Verhältnis der Gegentore zu Gunsten Pfadi Winterthurs aus. Der Meister hat also in vier Spielen gerade einmal drei Treffer weniger als die St.Galler zugelassen. Die Pfader gefallen durch Variabilität. Sie beherrschen mehrere Abwehrsysteme und können so St.Otmar immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Ein Rezept gegen St.Otmars Distanzwürfe fanden sie aber einzig in der dritten Partie, als sie auf den Halbpositionen früh die Kreise der Rückraumspieler störten. Verteidigen sie so konsequent wie in jenem Spiel, sind sie kaum zu knacken.

Rémi Leventouv (links) und Otto Lagerquist bilden den Pfadi-Innenblock. Bild: Donato Caspari

Die St.Galler haben derweil im Vergleich zur Hauptrunde eine markante Steigerung hingelegt. War die Deckung in der Qualifikation noch eindeutig ein Schwachpunkt, so ist die aggressive Defensivarbeit im Positionsspiel mittlerweile zu einer Stärke geworden. Ebenfalls auffällig: die Halbpositionen. Vor allem der lange verletzt gewesene Frédéric Wüstner und Benjamin Geisser leisten hier vorzügliche Arbeit. Einziges Manko: Im Rückzugsverhalten gibt es noch immer Steigerungspotenzial. Ein Gegner wie Pfadi nutzt das gnadenlos aus.

Vorteil: Pfadi Winterthur

Die Kreisläufer

Benjamin Geisser ist offensiv der auffälligste Kreisläufer in dieser Serie. Mit 15 Toren kommt er auf ebenso viele wie alle drei Pfadi-Kreisläufer zusammen. Mit seiner explosiven Spielweise ist er aus St.Galler Sicht das perfekte Gegenstück zum langen, manchmal aber behäbigen Innenblock der Winterthurer. Häufig wissen sich Otto Lagerquist und Rémi Leventoux nur mit Fouls zu helfen. Dank seiner Cleverness holt der 15-fache Nationalspieler Geisser so zahlreiche Penaltys für St.Otmar heraus. Etwas im Schatten von Geisser befindet sich derzeit Antonio Juric, der sich mit der gegnerischen Defensive schwertut. Das gilt ebenfalls für die Winterthurer Kreisläufer Lagerquist, Leventoux und Jannic Störchli.

Vorteil: St.Otmar

Die Flügel

Der Vergleich der durch die Flügelspieler erzielten Tore spricht deutlich für Pfadi Winterthur: 48:22. Das hat unter anderem mit dem Tempospiel, aber auch mit dem Spielsystem zu tun. Weil die Gegenstosstore meistens durch Flügel abgeschlossen werden, sind die Pfader eindeutig im Vorteil. Nationalspieler Cédrie Tynowski ist in dieser Hinsicht überragend. Mit 23 Treffern kommt er auf mehr als die St.Galler Jan Gwerder und David Fricker zusammen. St.Otmar setzt offensiv eher auf vorbereitete Spielzüge aus dem Positionsspiel. Auffällig ist, dass die St.Galler von Spiel zu Spiel vermehrt Tore über aussen erzielen. Waren es in der ersten Partie zwei, so warfen Fricker/Gwerder zuletzt zehn Tore.

Vorteil: Pfadi Winterthur

Das Mentale

Druck, Heimvorteil, Ansprüche. Es gibt viele Einflüsse, die sich auf die Psyche der Sportler auswirken. Das Heimrecht im entscheidenden Spiel ist für Pfadi sicherlich ein Vorteil. St.Otmar spielt zwar nicht ohne Druck, denn auch die Gäste wollen weiterkommen, es hat aber weniger zu verlieren als Winterthur. Die Zürcher sind immerhin Titelverteidiger. Ein Ausscheiden im Viertelfinal wäre fatal. Das erhöht den Druck. «Eine Mannschaft mit unseren Ambitionen muss das lösen. Das ist eine Pflichtaufgabe», sagt Pfadi-Trainer Cvetkovic. Mit anderen Worten: verlieren verboten.

Vorteil: St.Otmar

Das Fazit

Der direkte Vergleich geht mit 4:3 an St.Otmar. Die St.Galler sind dem Meister aus Winterthur in diesem Playoff-Viertelfinal mehr als nur ebenbürtig. Folgt mit dem Sieg im entscheidenden Spiel gar der Coup?

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen