Luzerner Swiss City Marathon: Nachfrage nach Startplätzen gross

Wettkampf Grosse Nachfrage nach Startplätzen am Luzerner Swiss City Marathon Am 31. Oktober fällt der Startschuss zum diesjährigen SwissCityMarathon – Lucerne. Die Nachfrage nach Startplätzen ist hoch und verdeutlicht das Bedürfnis, an einem Laufevent teilzunehmen. Jule Seifert 01.10.2021, 17.38 Uhr

Lucerne Marathon 2019



Fotografiert am 27.10.2019 in Luzern Dominik Wunderli

Die Organisatoren haben in diesem Jahr ein spezielles Schutzkonzept erarbeitet. Damit sollen vor allem die Personenströme entflechtet und Ansammlungen vermieden werden. Unter anderem wird der ganze Start- und Zielbereich rund um das Verkehrshaus mit einem Einbahnsystem gestaltet und die Läuferinnen und Läufer durchlaufen ein zeitlich gestaffeltes Check-in und Boarding, bevor sie im Zweisekundentakt auf die Strecke gehen. Um das Zeitfenster zu vergrössern, fällt der Startschuss bereits um 8.30 Uhr. Verzichtet wird auf den Duomarathon und den Maratholino sowie auf ein Rahmenprogramm und Festwirtschaften.

Freiwillige Grenze von 8000 Laufbegeisterten

Aufgrund des Schutzkonzepts hat der Kanton Luzern die Bewilligung für die Durchführung erteilt. OK-Präsident Jost Huwyler ist zuversichtlich, dass dies so bleibt: «Die Lage müsste sich dramatisch verschlechtern, dass die Bewilligung wieder entzogen würde. Was wir zum Schutz der Läuferinnen und Läufer sowie aller Beteiligten tun können, haben wir minutiös geplant. Unser Schutzkonzept geht gar weit über die Forderungen hinaus.»

Dazu gehört auch die freiwillige Obergrenze von 8000 Läuferinnen und Läufern, die in den drei Kategorien Marathon, Halbmarathon und CityRun laufen. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir alle Startplätze vergeben können. Der aktuelle Stand zeigt, dass ein Bedürfnis nach einer Teilnahme an einem Laufevent im Spätherbst besteht», so Huwyler.

Einziger Schweizer Flachmarathon

Beim Marathon gehen in diesem Jahr maximal 1500 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke. 85% der verfügbaren Startplätze sind bereits gebucht. «In diesem Jahr gibt es beim Marathon eine erhöhte Nachfrage», sagt Reto Schorno, Geschäftsführer des SwissCityMarathon – Lucerne. «Das liegt sicher auch daran, dass man bei uns in Luzern den einzigen Flachmarathon der Schweiz in diesem Jahr laufen kann.» Für den Halbmarathon haben sich bisher rund 4200 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Damit sind in dieser Kategorie bereits 75% der insgesamt 5500 Startplätze vergeben. Die neue Kategorie CityRun über 8,5 Kilometer ist bereits seit Anfang September ausgebucht.

In diesem Jahr dürfen Läuferinnen und Läufer nur mit gültigem Covid-Zertifikat auf die Laufstrecke. Die Zertifikatspflicht gilt auch für alle Personen, die sich am Lauftag im Verkehrshaus der Schweiz aufhalten, in dem sich das Zielgelände befindet. Auch für den Einlass ins KKL und in die Swisspor-Arena ist ein Zertifikat notwendig.

Impressionen von der letzten Austragung am 27. Oktober 2019: