Ranking globaler Sportstädte: Tokio gewinnt, Lausanne verliert

Wichtigste Sportstädte Grosses Ranking: Schweizer Städte im Sport weltweit fast bedeutungslos –Lausanne fällt trotz IOC zurück Die internationale Kommunikationsagentur BCW hat ihr jährliches Ranking der weltweit bedeutendsten Sportstädte veröffentlicht. Tokio ist erstmals die Nummer 1, der einzige Schweizer Vertreter Lausanne verliert drei Ränge. Rainer Sommerhalder 18.07.2022, 13.05 Uhr

Lausanne als Sitz des IOC verliert als globale Sportstadt offensichtlich an Bedeutung. Keystone

Olympische Spiele sind wichtig, das IOC als Organisation offensichtlich weniger. Zu diesem Kurzfazit gelangt man mit Blick auf die neuste Rangliste der 50 wichtigsten Sportstädte der Welt. Tokio ist dank der Austragung der Sommerspiele an die Spitzenposition geklettert. Erstmals in der zehnjährigen Geschichte wird das Ranking von einer asiatischen Metropole angeführt.

Schleichend an Bedeutung verliert Lausanne, die Welthauptstadt der internationalen Sportverbänden. 2020 positionierte sich die einzige Schweizer Stadt in den Top 50 noch auf Rang 5, 2021 war es Platz 6 und nun fiel die Heimat von über 50 globalen Sportorganisationen auf Position 9 zurück.

Ebenfalls an Bedeutung verliert New York. Zweimal führte «Big Apple» die BCW-Wertung zuletzt an, nun liegt man hinter Tokio, Paris, London und Los Angeles nur noch an fünfter Stelle. Ebenfalls in die Top 10 schafften es Madrid, Barcelona, Manchester und Melbourne.

Die grössten Sprünge nach vorne machten zwei Städte aus dem arabischen Raum. Doha verbesserte sich um 13 Positionen auf Rang 19, Abu Dhabi (25.) tauchte gar erstmals in der Wertung auf. Begründet wird der Vormarsch mit der Ausrichtung der Fussball-WM, respektive der Durchführung des Formel-1-Rennens.

Die Rangliste entsteht zur Hälfte aus einer Analyse des Fussabdrucks, welcher der Sport in einer Stadt hinterlässt und basiert zum zweiten Teil auf den Eindrücken der Führungskräfte von internationalen Sportverbänden sowie grosser Sportmedien.

Auffällig ist der grosse Stellenwert als Olympiaausrichter. Immer wichtiger ist offensichtlich auch der Einfluss der Formel 1. So gewinnen neben Abu Dhabi und Melbourne weitere Austragungsorte des Motorsport-Highlights an Terrain - unter anderem Budapest oder Istanbul.