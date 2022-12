Kehrt Denis Malgin in die National League zurück?

Denis Malgin Wird unsere Eishockey-Meisterschaft in Nordamerika entschieden? Denis Malgin wechselt innerhalb der NHL von Toronto zu Colorado. Wenn der 25-Jährige vorzeitig in die Schweiz zurückkehrt, dann sind die ZSC Lions Titelfavorit Nummer 1. Klaus Zaugg 21.12.2022, 05.00 Uhr

Das Dress der Toronto Maple Leafs wird er nicht mehr tragen: Denis Malgin. Bild: Bruce Bennett/Getty

Wird unsere Meisterschaft in Nordamerika entschieden? Das wäre der Fall, wenn Denis Malgin (25) auch bei Colorado nicht glücklich werden und vorzeitig zu den ZSC Lions zurückkehren sollte. Die Zürcher können zwar auch ohne Denis Malgin um den Titel spielen. Aber mit ihm sind sie Titelkandidat Nummer 1. Malgin war letzte Saison als bester Skorer in Qualifikation und Playoffs der wichtigste Einzelspieler der ZSC-Offensive. Das Schwungrad des Teams auf dem Weg bis ins 7. Finalspiel. Und dann war er bei der WM mit Abstand der beste Schweizer Stürmer (8 Spiele/12 Punkte). Das ist der Grund, warum Malgin nach zwei Jahren in unserer höchsten Liga bei Lausanne und den ZSC Lions in Toronto noch einmal eine Chance bekommen hat.

Im Januar löste Grégory Hofmann (30) seinen Vertrag mit Columbus nach 24 Spielen (und zwei Toren) auf, kehrte vorzeitig nach Zug zurück und feierte den Titel. Denis Malgin wie Grégory Hofmann? Wir sollten diese Möglichkeit nicht ganz ausschliessen.

Toronto glaubt nicht mehr an das Potenzial von Denis Malgin und hat ihn bei Colorado für den Hinterbänkler Dryden Hunt (27) eingetauscht. Das Problem von Malgin ist offensichtlich: Er ist ein Stürmer, der mit der Scheibe besser ist als ohne. Der mit der Scheibe sogar Weltklasse sein kann. Aber den Puck hat er nur dann oft, wenn er in einer Offensiv-Linie stürmen darf. Also in den beiden ersten Formationen. Doch dort kam er bei Toronto selten zum Einsatz und bei Colorado wird es nicht anders sein. Seine Rolle ist eigentlich die eines «Edeljokers»: Er ist nicht gut genug für einen Stammplatz in einer Offensivlinie und so bleibt ihm nur die Rolle als Hinterbänkler. Aber wenn einer der Offensivstürmer ausfällt, dann ist er der perfekte Ersatz. Er sorgt für Kadertiefe. Das ist der Grund, warum Stanley Cup-Titelverteidiger Colorado Malgin im Tausch mit Dryden Hunt geholt hat. Findet Malgin seine Rolle und seine Treffsicherheit auch bei Colorado nicht, dann ist seine nächste Station der neue ZSC-Tempel. Er hat diese Saison in 23 Partien zwei Tore erzielt. Was ungefähr den Werten von Grégory Hofmann vor der Heimkehr entspricht.

«Diesen Entscheid muss er allein fällen»

Denis Malgin hat einen Vertrag bei den ZSC Lions bis 2025. Kehrt er in die Schweiz zurück, dann muss er für die Zürcher stürmen. Wir können also das Risiko eingehen und sagen: Nächste Station für Malgin ist Zürich. Kommt es zu einer frühzeitigen Rückkehr wie bei Grégory Hofmann? Denis Malgin ist nicht Grégory Hofmann. Er hat sich bereits vier Jahre (2016 bis 2020) in der NHL durchgebissen. Und doch: Seine Rückkehr ist von nun an ein Thema. Zumal es keinen finanziellen Anreiz für ein Ausharren in der NHL gibt: Der Einjahres-Vertrag ist bloss mit 900 000 Dollar brutto dotiert. Die Hälfte geht durch Steuern weg. ZSC-Sportchef Sven Leuenberger sagt, er sei regelmässig mit Malgin im Kontakt. Aber eine vorzeitige Rückkehr sei dabei kein Thema. «Diesen Entscheid muss er allein fällen.» Denn eines sei klar: Wenn Malgin vorzeitig aus dem Vertrag aussteige, dann werde er nie mehr eine Chance in der NHL bekommen. «Aber wenn er noch während der Saison zu uns zurückkehren möchte, dann ist das möglich.»

Es besteht zumindest eine theoretische Chance für eine vorzeitige Rückkehr. Leuenberger bestätigt: «Ja, theoretisch ist es so. Es kann aber auch gut sein, dass er die Saison in der NHL beenden und bis im Sommer auf einen neuen NHL-Vertrag warten wird.»