Der SC Kriens steigt gegen Schaffhausen in die Saison

Saisonstart gegen Schaffhausen Wie sehr ist der SC Kriens nach den Coronafällen geschwächt? Für den SC Kriens beginnt am Mittwoch (18 Uhr) auswärts gegen Schaffhausen die neue Saison der Challenge League. Der SCK wird wie immer gegen den Abstieg spielen. Turi Bucher 28.07.2021, 05.00 Uhr

Kriens-Torhüter Pascal Brügger ist am Coronavirus erkrankt und fehlt gegen Schaffhausen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 14. April 2021)

Schwierig wird die Meisterschaftseröffnung für den SC Kriens heute nicht nur wegen des Gegners, dem Team von Trainerfuchs Murat Yakin, sondern auch, weil der SCK zuletzt durch Coronafälle im Trainingsbetrieb gestoppt wurde. Kriens konnte das Mannschaftstraining nach mehrtägigem Unterbruch erst am letzten Samstag wieder aufnehmen. Seither summierten sich bis zum heutigen Spiel in Schaffhausen noch drei Trainingseinheiten.

Wie sehr also hat die Coronapause den SC Kriens geschwächt? Goalie Pascal Brügger beispielsweise, letzte Saison der Stammtorhüter, war einer der drei Corona-Erkrankten im Krienser Kader. Brügger wäre in Schaffhausen wohl in der Startformation gestanden, muss nun aber dem YB-Neuzugang Joschua Neuenschwander den Vortritt lassen. Und weil nach dem Abgang von Fabio Zizzi, der letztjährigen Nummer drei, ein dritter Keeper fehlt, musste die sportliche Leitung rasch handeln: Mit Rafael Zbinden (26), der Nummer zwei der letzten Saison, wurde ein Torhüter vorübergehend und für die nächsten Wochen reaktiviert, der sich ebenfalls bereits vom Kleinfeld verabschiedet hatte und nun heute in Schaffhausen auf der Ersatzbank Platz nimmt.

Marijan Urtic ist der neue SCK-Captain

Kriens-Captain Marijan Urtic beim Testspiel gegen den FC Zürich. Bild Andy Müller/Freshfocus (Kriens, 17. Juli 2021)

Trotz Corona, trotz schwieriger Trainingsverhältnisse und trotz eines 1:6 im letzten Testspiel (gegen den FC Zürich) gehen die Krienser zuversichtlich in diese erste Partie der sich immer wiederholenden Nichtabstiegsmission.

«Es ist richtig, dass wir nach dem Corona-Unterbruch sofort spielen. So sind die Regeln, und diese akzeptieren wir»,

sagt Davide Morandi, der neue Kriens-Trainer. Der 56-jährige SCK-Coach muss allerdings auch noch auf die bis auf weiteres verletzten Elia Alessandrini (Verteidigung) und Mark Marleku (Angriff) sowie auf die sich im Trainingsaufbau befindenden Ivan Harambasic und Diogo Costa (beides Defensivspieler) verzichten.

Die Captainbinde wird übrigens neu Aussenverteidiger Marijan Urtic tragen, ersatzweise sind Alessandrini und Anthony Bürgisser vorgesehen.

Die Nordschweizer gehen als klarer Favorit in dieses Spiel. Das Yakin-Team gewann am Wochenende eine aufgrund der Spielverschiebungen kurzfristig angesetzte Testpartie gegen Neuchâtel Xamax deutlich mit 3:0. Morandi weiss:

«Schaffhausen ist physisch sehr stark. Das macht es auch bei stehenden Bällen brandgefährlich», weiss Morandi.

«Doch», so der SCK-Allenatore aus dem Tessin weiter, «wir werden unser Konzept konsequent durchziehen, auch wenn wir eine schwierige Woche hinter uns haben.» Morandi fasst zusammen: «Es wird nicht einfach für uns, aber wir werden dafür sorgen, dass es auch für Schaffhausen nicht einfach wird.»

Schaffhausen verlor eben erst seinen Topskorer

Schaffhausen schloss die letzte Saison auf Rang 4 ab, mit 20 Punkten mehr als Kriens (Rang 8) und stellte mit dem Urugayer Rodrigo Pollero den Torschützenkönig der Liga (19 Treffer). Pollero wechselte allerdings vor kurzem in die Super League zum FC Zürich.

Die Challenge-League-Equipe des SC Kriens wird heute nicht wie gewohnt vor der Abfahrt im Stadion Kleinfeld zu Mittag essen, sondern aufgrund der Verkehrssituation rechtzeitig losfahren und in Winterthur zur Verpflegung halten.

Kriens-Testspiele: Young Boys – Kriens 2:1. FC Luzern – Kriens 2:4. Thun – Kriens 1:2. FC Zürich – Kriens 6:1. – Schaffhausen-Testspiele: GC – Schaffhausen 2:4. Schaffhausen – SAFB 4:0. Schaffhausen – Freiburg U23 1:1. Köln – Schaffhausen 2:0.