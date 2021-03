Challenge League Wieder auf Augenhöhe – aber das ist einfach nicht genug: Der SC Kriens verliert in Schaffhausen Ungenügender Auftritt: Der SC Kriens verliert das Auswärtsspiel in Schaffhausen mit 0:2 (0:2). Turi Bucher 02.03.2021, 22.45 Uhr

Die Vorentscheidung: Rodrigo Pollero (hinten) trifft zum 2:0 gegen den SC Kriens. Claudio Thoma/Freshfocus (Schaffhausen, 2. März 2021)

Kriens muss sich vorwerfen lassen, dass es kurz vor der Halbzeit nachlässig wurde und schlecht verteidigte. Ja, Tore entstehen sehr oft auf Grund von ungenügender Verteidigungsarbeit, aber die kann sich der SC Kriens im Moment einfach nicht leisten. In der 40. Minute wurde Jetmir Krasniqi viel zu wenig energisch am 22-m-Torschuss gehindert. Zudem schien der Schuss nicht unhaltbar zu sein. Und in der 45. Minute sah Mirlind Kryeziu schlecht aus, als ihm Rodrigo Pollero im Rücken entwischte und zum 2:0 für Schaffhausen einschieben konnte. Mit dieser inkonsequenten Abwehrarbeit und dem 0:2 gingen aus Krienser Sicht zwei wichtige Szenen der 1. Halbzeit unter:

In der 10. Minute hatte der Schiedsrichter einen Penalty gegen Kriens diktiert, obwohl er dem Tempo des Spiels nicht zu folgen im Stande war und seine Entscheidung aus 30 Metern Distanz fällte. Bei einer solch harmlosen Zweikampfszene muss der Spielleiter seiner Sache schon sehr sicher sein. Aber: SCK-Goalie Pascal Brügger fischte Mirza Mujcics Flachschuss glänzend aus der Ecke.

In der 18. Minute verweigerte der Ref dann dafür den Kriensern einen Penalty, als Liridon Mulaj sich den Ball erobert hatte und im Strafraum gefoult wurde.

Und Pech kam schliesslich auch noch dazu: Der eingewechselte Ex-Schaffhauser Hélios Sessolo traf für Kriens in der 67. Minute mit seinem Flachschuss nur den Pfosten. Das Fazit von Kriens-Trainer Bruno Berner:

«Spielerisch waren wir gut. Aber wir dürfen nie und nimmer mit einem 0:2 in die Pause.»

Nur auf Augenhöhe mitzuspielen bringt keine Punkte aufs Konto. Haben die Krienser das noch nicht gemerkt? Punkte bringt: Spielentscheidendes zu tun. Keine Tore schiessen und auch noch ungenügend verteidigen – kein Wunder, steht man im Abstiegskampf.

So bleibt der einzige Krienser Lichtblick an diesem Abend, dass der FC Chiasso in Neuenburg gegen Xamax nach einer 1:0-Führung noch 1:2 verlor und die Fünfpunkte-Distanz zu den Tessinern stehen blieb. Dafür hat jetzt Xamax punktemässig (22) zum SC Kriens aufgeschlossen.

Chiasso empfängt am Freitag den FC Aarau, derweil Xamax nach Wil muss. Und Kriens? Der SCK ist am Samstag beim aktuell verunsicherten FC Thun zu Gast. Dann hoffentlich nicht nur mit dem Prädikat «Auf Augenhöhe».

Schaffhausen – Kriens 2:0 (2:0)

Stadion Schaffhausen. – 5 Zuschauer. – SR Schärli.

Tore: 40. Krasniqi 1:0. 45. Pollero 2:0.

Schaffhausen: Da Costa; Krasniqi, Neitzke, Mujcic, Lika; Francisco Rodriguez (46. Müller), Hamdiu (90. Kastrati), Del Toro; Bislimi; Pollero (82. Djoulou), Prtajin (71. Mozzone).

Kriens: Brügger; Urtic, Kryeziu, Berisha, Costa (77. Yesilçayir); Ulrich, Selasi, Bürgisser (76. Djorkaeff), Aliu; Luan (61. Marleku), Mulaj (61. Sessolo).

Bemerkungen: Schaffhausen ohne Paulinho und Sarr (beide verletzt). Kriens ohne Mistrafovic (gesperrt), Follonier und Busset (beide verletzt). 11. Brügger hält Foulpenalty von Mujcic. 67. Pfostenschuss Sessolo.